В России сами медицинские работники не до конца могут определиться, надо ли вакцинироваться. На днях был опубликован опрос, согласно которому каждый пятый российский медик не рекомендует своим пациентам делать прививку от коронавируса.

О тенденции рассказал «Доктору Питеру» и врач из красной зоны одного из петербургских ковидных стационаров. По его словам, пациенты, госпитализированные с COVID-19, все чаще говорят, что сейчас участковый терапевт — «это доктор в возрасте 65+, классический ковид-диссидент и антипрививочник в одном лице, который считает ковид обычным гриппом».