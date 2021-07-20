Вакцины от коронавируса доступны в России уже больше полугода, но категорически отказывающихся прививаться в нашей стране все еще очень много. Известно и почему — россияне
Боюсь побочных эффектов,
Не верю в эффективность прививки,
Вакцина — это биологическое оружие, разработка фармкомпаний, чтобы нажиться (и другие теории заговора),
От прививки заражусь коронавирусом,
Разовьется аллергическая реакция,
Не боюсь, что серьезно заболею,
Нет времени сделать прививку,
Не думаю, что вспышка коронавируса настолько серьезна,
Боюсь уколов.
- Любые сомнения у людей возникают из-за недостатка информации, а с ней у нас в стране и правда есть большие сложности, — отмечает врач, преподаватель медицинских дисциплин Череповецкого медицинского колледжа им. Н.М.Амосова Даниил Карпичев. — До сих пор ходит много мифов по поводу вакцинации (в том числе и про вакцины, которые используются десятилетиями и делаются новорожденным (БЦЖ, гепатит В и другие). Надо оценивать реальные факты — сейчас по всему миру идет массовая вакцинация, и уже есть реальные примеры, когда она показала эффективность в «войне» с ковидом в самых разных странах (почитайте про опыт Сан-Марино, например, или данные по вакцинированным в Аргентине).
- Чтобы разобраться в вопросе, прививаться или нет, надо пользоваться фактами, изучать исследования и научные данные, опубликованные в авторитетных журналах. Сейчас их много, только по «Спутнику V» вышло несколько статей в медицинском журнале Lancet. Правда, все они на английском языке. Их невозможно подтасовать, но, к сожалению, и разобраться многим в написанном довольно непросто, — признает врач-кардиолог Светлана Попова. — Неудивительно, что убедительнее для многих звучат аргументы вроде: «А вот мне соседка сказала, у нее внук работает в администрации…» Сомневающиеся опираются на слухи, а слухи, конечно очень пугают, учитывая, что как и любое коллективное творчество, они обрастают новыми подробностями у каждого рассказчика. Здравомыслящий человек должен понять, где крупицы разума, если ему интересно именно разобраться в теме, а не помножить всеобщую истерию.
В России сами медицинские работники не до конца могут определиться, надо ли вакцинироваться. На днях был опубликован опрос, согласно которому каждый пятый российский медик не рекомендует своим пациентам делать прививку от коронавируса.
О тенденции рассказал «Доктору Питеру» и врач из красной зоны одного из петербургских ковидных стационаров. По его словам, пациенты, госпитализированные с COVID-19, все чаще говорят, что сейчас участковый терапевт — «это доктор в возрасте 65+, классический ковид-диссидент и антипрививочник в одном лице, который считает ковид обычным гриппом».
Российские врачи, активно выступающие за вакцинацию, говорят, что с антипрививочниками надо говорить, не унижая, разбирая страхи по полочкам и взвешивая все риски и пользу прививки от коронавируса.
Стоит напомнить тем, кто отказывается «участвовать в опытах» о том, что в опыте они все равно участвуют, и в довольно кровожадном — посмотреть, что же будет, если не привиться — для науки известно, для народа — показательно.
— Надо помнить, что по статистике риск умереть от инфекции в разы больше, чем получить какое-либо осложнение от прививки. А о серьезности COVID-19 опять же можно судить по количеству умерших. Очень жаль, что люди гибнут от общей неосведомленности и необоснованного страха, — отмечает кардиолог Светлана Попова.
Антипрививочников не нужно уговаривать, говорят эксперты. Им надо рассказывать об успешном опыте вакцинации у людей из круга их общения. Также есть мнение, что сомнения в прививке могут быть связаны просто с плохой логистикой — незнанием, как вакцинироваться, куда позвонить, как добраться к врачу. В этом случае людям достаточно составить четкий план, а еще лучше — просто попросить близких съездить в пункт вакцинации вместе с ними.
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