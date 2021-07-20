По словам врача, до сих пор в медицинском сообществе нет единого мнения о «длинном ковиде» — что это за явление и с чем конкретно связано. Зачастую период выздоровления (реконвалесценции) после COVID-19 занимает несколько месяцев. По словам инфекциониста, это объясняется конкретными патоморфологическими причинами (изменения в клетках, тканях, органах — прим. ред.) — они относятся к естественному течению инфекции, а также могут быть связаны с особенностями терапии моноклональными антителами. Но судить о наличии «лонг ковида» по одному лишь показателю ранних антител IgM после болезни нельзя.

- При многих инфекционных заболеваниях мы занимаемся интерпретацией серологических показателей крови в динамике — это позволяет лучше понять, что происходит.

Раньше бывало, у переболевших гриппом ПЦР-тест обнаруживал вирус через 300 дней после заражения.

Но это же не говорит о том, что человек целый год ходит и заражает всех гриппом. Поэтому не надо делать поверхностных умозаключений, тем более по одному анализу на антитела.

Новый коронавирус принципиально отличается по структуре от того же вируса гриппа, но все-таки это одна респираторная группа — они имеют очень много общего в эпидемиологии, клинике. Все последние научные исследования говорят о том, что заболевший ковидом перестает быть заразным для окружающих примерно к 7-8 дню после начала клинических проявлений, а не в течение 14 дней, как считали раньше. Но ни для кого не секрет, что ПЦР-тест может быть позитивным гораздо дольше — в этом случае мы имеем дело уже с «обломками», а не с полноценным вирусом. Между тем, при положительном тесте все равно не выписывают — по сути, это некая перестраховка, чтобы полностью исключить возможность передачи вируса, — объясняет профессор СПбГУ.