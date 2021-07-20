Напомним, биотехнолог Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш недавно заявил об опасности высокого уровня антител IgM (ранние антитела, которые вырабатываются в начале болезни) после перенесенного COVID-19. По его словам, если уже после поправки он сохраняется и даже увеличивается, — это может говорить о «длинном ковиде», что «где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется» и надо срочно бежать к врачу. Так ли это опасно для здоровья, «Доктор Питер» спросил известного в стране инфекциониста, профессора СПбГУ Алексея Яковлева, более 25 лет возглавлявшего Боткинскую больницу.
Алексей Яковлев
Медицина
д.м.н., профессор, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ
- Лечение пациентов отличается от бизнес-стартапов в Сколтехе. В отличие от биотехнолога (специалиста в несколько иной области, нежели инфекционные болезни), я считаю, что высокий уровень антител IgM, долго сохраняющийся после ковида, — не повод для визита к врачу, если только человека больше ничего не беспокоит. Врачи всегда смотрят на состояние пациента. Анализы же — вспомогательный инструмент, чтобы помочь определить, что именно с человеком происходит.
То, что у разных людей длительность обнаружения антител после перенесенной инфекции может варьироваться, знают все специалисты. Для этого существует целый ряд причин. В частности, это зависит от уровня антигенного раздражения В-лимфоцитов (клеточный иммунитет), не всегда связанных с возбудителем, вызвавшим заболевание. А иногда — от внешних факторов.
Повторю, вопрос в том, как человек себя чувствует. Поэтому обращаться к врачу надо, когда продолжаются какие-то выраженные отклонения в самочувствии, что-то сильно беспокоит. Но идти лучше к специалисту, который сможет полноценно обследовать пациента — в данном случае, к инфекционисту, — советует Алексей Яковлев.
По словам врача, до сих пор в медицинском сообществе нет единого мнения о «длинном ковиде» — что это за явление и с чем конкретно связано. Зачастую период выздоровления (реконвалесценции) после COVID-19 занимает несколько месяцев. По словам инфекциониста, это объясняется конкретными патоморфологическими причинами (изменения в клетках, тканях, органах — прим. ред.) — они относятся к естественному течению инфекции, а также могут быть связаны с особенностями терапии моноклональными антителами. Но судить о наличии «лонг ковида» по одному лишь показателю ранних антител IgM после болезни нельзя.
- При многих инфекционных заболеваниях мы занимаемся интерпретацией серологических показателей крови в динамике — это позволяет лучше понять, что происходит.
Раньше бывало, у переболевших гриппом ПЦР-тест обнаруживал вирус через 300 дней после заражения.
Но это же не говорит о том, что человек целый год ходит и заражает всех гриппом. Поэтому не надо делать поверхностных умозаключений, тем более по одному анализу на антитела.
Новый коронавирус принципиально отличается по структуре от того же вируса гриппа, но все-таки это одна респираторная группа — они имеют очень много общего в эпидемиологии, клинике. Все последние научные исследования говорят о том, что заболевший ковидом перестает быть заразным для окружающих примерно к 7-8 дню после начала клинических проявлений, а не в течение 14 дней, как считали раньше. Но ни для кого не секрет, что ПЦР-тест может быть позитивным гораздо дольше — в этом случае мы имеем дело уже с «обломками», а не с полноценным вирусом. Между тем, при положительном тесте все равно не выписывают — по сути, это некая перестраховка, чтобы полностью исключить возможность передачи вируса, — объясняет профессор СПбГУ.
По данным федеральной сети медицинских лабораторий KDL, после ковида ранние антитела выявляются месяцами примерно у 1-2% переболевших. По словам руководителя медицинского департамента сети Ольги Малиновской, если измерение антител идет в коэффициенте позитивности (эта цифра показывает, во сколько раз уровень антител в крови превышает пороговый для конкретной тест-системы), то специалисты видят невысокие цифры.
Ольга Малиновская
Врач клинической лабораторной диагностики
- Это может быть особенностью иммунного ответа. Остальные лабораторные показатели абсолютно нормальны, обнаруживаются также антитела класса IgG. Есть совсем небольшая группа пациентов с долгим течением воспалительного процесса после формального выздоровления. И в этой группе можно обнаружить как пациентов с долго циркулирующими IgM, так и пациентов с повышенным уровнем С-реактивного белка (СРБ)— маркером воспаления. Пациенты с продолжающейся воспалительной реакцией требуют внимания врача, — говорит Ольга Малиновская.
Ранее читатели «Доктора Питера» уже жаловались на долго сохраняющиеся после болезни ранние антитела IgM (иногда до полугода). Как пояснял Андрей Козырев, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова, уровень IgM обычно начинает падать через несколько недель после начала заболевания, хотя у некоторых переболевших они продолжают определяться намного дольше. По словам врача, в этом случае новая инфекция маловероятна, если нет других симптомов, а повторный ПЦР-тест — отрицательный. Как пояснил пульмонолог, таким пациентам лечение обычно не назначается — речь может идти, скорее, о динамическом наблюдении, не более.
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