Антипрививочникам помогут опыт педиатра и советы психолога. Как убедить тех, кто не решается вакцинироваться от COVID-19

Антипрививочникам помогут опыт педиатра и советы психолога. Как убедить тех, кто не решается вакцинироваться от COVID-1916:05, 13.04.2021 / Верcия для печати / 3 комментария
Врачи постоянно сталкиваются с отказом родителей делать прививки детям. Возможно, опыт работы педиатров с антипрививочниками может пригодиться, чтобы убедить тех, кто не решается вакцинироваться от COVID-19. "Доктор Питер" узнал, какие методы убеждения применяют детские врачи и спросил психолога: почему россияне не торопятся прививаться.
На днях премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вакцины для нужд страны производится достаточно, а темпы вакцинации растут - каждый день на прививку через портал госуслуг записываются более 15 тысяч человек.
По данным сайта по статистике вакцинации в России, в стране не более 6% населения привито хотя бы одним компонентом вакцины, 3,74% привиты полностью. По сравнению с другими странами (в Британии половина взрослого населения страны получила как минимум первую дозу вакцины от коронавируса), это очень мало. Причина зачастую в том, что россияне считают, что вакцинация от коронавируса или вообще не нужна, или вредна для здоровья. Об этом заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.
Психолог, которого "Доктор Питер" спросил о том, почему люди не прививаются, предполагает, что отказ от вакцинации в России может быть связан с "разрывом шаблона".
- У людей в голове давно есть шаблон, стереотип, что заморские лекарства лучше отечественных. А в ситуации с вакцинами оказалось все наоборот, - говорит доктор психологических наук, профессор Александр Клочков. - В СМИ информация о российских вакцинах подается в восторженных тонах, ей противопоставляется ситуация в Европе, рассказывается о проблемах после прививок в других странах - якобы у нас все "шоколадно", а "у них" - мрут как мухи. Но ведь многие россияне уверены, что Европа и Америка - впереди нас, у них все лучше и качественнее, в том числе и лекарства. А тут вдруг неожиданно в России сделали вакцины быстрее всех, лучше всех, сразу несколько, да еще и бесплатно раздают. Это ломает шаблоны. Люди задумываются: "Тут явно что-то не то, так не бывает!". Поэтому и не верят, поэтому и боятся делать прививку. Добавлю, что среди людей среднего возраста в России также распространено мнение, что не так страшен коронавирус - ведь в стране все работает, ограничений почти нет, да и ковидных кладбищ не наблюдается.
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Чтобы страна перешагнула порог коллективного иммунитета, нужно найти способы убедить хотя бы часть людей, которые все еще не решаются сделать прививку, говорят эксперты. В работе с антипрививочниками может помочь опыт педиатров, которые часто сталкиваются с отказом родителей прививать детей, пишет CNN.
"Новые вакцины безусловно вызывают страх, - говорит детский врач Эдит Брахо-Санчес. - Надо помнить и о массовой информационной атаке на препараты. На мой взгляд, сомневающимся прежде всего, стоит найти время для обстоятельного разговора со своим врачом. Надо сесть и все обсудить, главное - сделать это без агрессии, спокойно, иначе вернуться к такому разговору позже будет невозможно. Врач должен предоставить достоверную информацию о прививках, которой можно доверять, а также рассказать о тех пациентах, кто уже успешно прошел вакцинацию".
Антипрививочников не нужно уговаривать, говорят эксперты. Им надо позволить узнавать об успешном опыте вакцинации у людей из круга их общения.
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"Еще одна удачная стратегия - выяснить, чем интересуется человек и чего он лишился из-за пандемии, - считает доктор Сьюзан Бейли, президент Американской медицинской ассоциации. - Может, он скучает по родственникам, по поездкам за границу или по мероприятиям, которые раньше посещал? Понимает ли этот человек, что вернуться к прежней жизни позволит именно массовая вакцинация и коллективный иммунитет?".
И, наконец, сомнения могут быть связаны просто с плохой логистикой - незнанием, как сделать прививку, куда позвонить, как добраться к врачу. В этом случае людям, которые боятся вакцинации, достаточно составить четкий план.
"А еще лучше - съездить с ними к врачу самим, если это ваши близкие, потом отметить - устроить небольшой семейный праздник. Просто показать, что вам не все равно", - советуют врачи.
© Доктор Питер
3 комментария Оставить комментарий
Чтоб не было антипрививочников надо чётко соблюдать методические рекомендации по проведению иммунопрофилактики, прекратить вакцинальную слежку и сделать прививки платными. Господ из КомЗдрава раздражает предложение соблюдать законы, которые власть и придумала. Фельдшер скорой помощи и мой коллега по несчастью травматолог НИКАКОГО отношения к прививкам (от гриппа) согласно квалификационной характеристике специалиста не имеют. И что этот за порочная идея лишать травмпункт врача и неотложку петроградского района фельдшера ради прививок? Да это было несколько лет назад, но перед нами НИКТО НЕ ИЗВИНИЛСЯ!!! Я жду смену политических времен и когда моя жизнь будет не в опасности я открою всю информацию.
Это все, конечно, чудесно, но что мешает вам привиться?
И как будто антипрививочников нет в других, намного более благополучных в политическом и экономическом смыслах странах?
Да нет никакой проблемы антипрививочников. Есть проблема с нехваткой производства вакцины. То, что Мишустин сказал - это он сказал про вакцины хватает для ЖЕЛАЮЩИХ. А желающих - мало. Если желающих станет много, то вакцины будет не хватать - поэтому никто и не уговаривает вакцинироваться.
Если бы вакцины было достаточно, то из каждого утюга в прайм-тайм мы бы видели по ТВ какого-нибудь своего-в-доску "Однако, здравствуйте" или "Прохора Залупина" или "Ксюшу\Бузову", которые бы в режиме ток-шоу показывали-рассказывали, что привитые - это "наши", а не привитые - это "не наши". Вот тогда бы вся та биомасса, которая это всё смотрит, стала бы штурмовать пункты вакцинации и требовать вколоть "то же, что и Путину\Бузовой\Малахову и т. д." - и тогда бы очень остро встал вопрос производства нужных объёмов вакцины.
Но произвести её в таких масштабах сейчас не представляется возможным. Единственный вариант - остановить продажу на экспорт и перенаправить ампулы, производимые в Индии и Южной Корее в Россию. Но зачем? Если их можно выгодно продать, а в России по-маленьку произвести вакцину самостоятельно, не нагнитая лишнего ажиотажа.
Так что нет никаких антипрививочников - есть просто проблема производства, которую никому не выгодно решать. Было бы нужно - всё быдло с диванов поднялось бы и попёрло на вакцинацию. Просто это не рентабельно сейчас, вот и всё.