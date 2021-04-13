Антипрививочникам помогут опыт педиатра и советы психолога. Как убедить тех, кто не решается вакцинироваться от COVID-19

Врачи постоянно сталкиваются с отказом родителей делать прививки детям. Возможно, опыт работы педиатров с антипрививочниками может пригодиться, чтобы убедить тех, кто не решается вакцинироваться от COVID-19. "Доктор Питер" узнал, какие методы убеждения применяют детские врачи и спросил психолога: почему россияне не торопятся прививаться.

На днях премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вакцины для нужд страны производится достаточно, а темпы вакцинации растут - каждый день на прививку через портал госуслуг записываются более 15 тысяч человек.

По данным сайта по статистике вакцинации в России, в стране не более 6% населения привито хотя бы одним компонентом вакцины, 3,74% привиты полностью. По сравнению с другими странами (в Британии половина взрослого населения страны получила как минимум первую дозу вакцины от коронавируса), это очень мало. Причина зачастую в том, что россияне считают, что вакцинация от коронавируса или вообще не нужна, или вредна для здоровья. Об этом заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

Психолог, которого "Доктор Питер" спросил о том, почему люди не прививаются, предполагает, что отказ от вакцинации в России может быть связан с "разрывом шаблона".

- У людей в голове давно есть шаблон, стереотип, что заморские лекарства лучше отечественных. А в ситуации с вакцинами оказалось все наоборот, - говорит доктор психологических наук, профессор Александр Клочков. - В СМИ информация о российских вакцинах подается в восторженных тонах, ей противопоставляется ситуация в Европе, рассказывается о проблемах после прививок в других странах - якобы у нас все "шоколадно", а "у них" - мрут как мухи. Но ведь многие россияне уверены, что Европа и Америка - впереди нас, у них все лучше и качественнее, в том числе и лекарства. А тут вдруг неожиданно в России сделали вакцины быстрее всех, лучше всех, сразу несколько, да еще и бесплатно раздают. Это ломает шаблоны. Люди задумываются: "Тут явно что-то не то, так не бывает!". Поэтому и не верят, поэтому и боятся делать прививку. Добавлю, что среди людей среднего возраста в России также распространено мнение, что не так страшен коронавирус - ведь в стране все работает, ограничений почти нет, да и ковидных кладбищ не наблюдается.

Чтобы страна перешагнула порог коллективного иммунитета, нужно найти способы убедить хотя бы часть людей, которые все еще не решаются сделать прививку, говорят эксперты. В работе с антипрививочниками может помочь опыт педиатров, которые часто сталкиваются с отказом родителей прививать детей, пишет CNN.

"Новые вакцины безусловно вызывают страх, - говорит детский врач Эдит Брахо-Санчес. - Надо помнить и о массовой информационной атаке на препараты. На мой взгляд, сомневающимся прежде всего, стоит найти время для обстоятельного разговора со своим врачом. Надо сесть и все обсудить, главное - сделать это без агрессии, спокойно, иначе вернуться к такому разговору позже будет невозможно. Врач должен предоставить достоверную информацию о прививках, которой можно доверять, а также рассказать о тех пациентах, кто уже успешно прошел вакцинацию".

Антипрививочников не нужно уговаривать, говорят эксперты. Им надо позволить узнавать об успешном опыте вакцинации у людей из круга их общения.

"Еще одна удачная стратегия - выяснить, чем интересуется человек и чего он лишился из-за пандемии, - считает доктор Сьюзан Бейли, президент Американской медицинской ассоциации. - Может, он скучает по родственникам, по поездкам за границу или по мероприятиям, которые раньше посещал? Понимает ли этот человек, что вернуться к прежней жизни позволит именно массовая вакцинация и коллективный иммунитет?".

И, наконец, сомнения могут быть связаны просто с плохой логистикой - незнанием, как сделать прививку, куда позвонить, как добраться к врачу. В этом случае людям, которые боятся вакцинации, достаточно составить четкий план.

"А еще лучше - съездить с ними к врачу самим, если это ваши близкие, потом отметить - устроить небольшой семейный праздник. Просто показать, что вам не все равно", - советуют врачи.

© Доктор Питер