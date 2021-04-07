У «ЭпиВакКороны» появилась горячая линия. Спросить о прививке у эксперта может любой желающий

Сегодня Роспотребнадзор начинает консультировать по вопросам вакцинации «ЭпиВакКороной». Специалисты ответят на вопросы о принципе работы вакцины, противопоказаниях и показаниях, особенностях ее применения. Курировать процесс будут эксперты «Вектора».

«С 7 апреля операторы единого консультационного центра Роспотребнадзора начнут консультировать граждан по вопросам вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона». В связи поступлением вакцины в субъекты РФ, специалисты предоставят информацию о вакцине «ЭпиВакКорона», в том числе о принципах ее работы, показаниях и противопоказаниях, особенностях применения и т.д.», - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Все сотрудники центра прошли специальную подготовку. Курировать консультации будут специалисты из новосибирского «Вектора», где и была разработана «ЭпиВакКорона».

Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный.

Как писал «Доктор Питер», в регионы уже отправили первую крупную партию векторовской вакцины. Обещали доставить «ЭпиВакКорону» и в Петербург. До конца недели город ждет первую поставку.

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