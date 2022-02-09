Новые данные по «омикрону»
Москва и Петербург перевалили за пиковые цифры заболеваемости в пятую волну коронавируса. Об этом говорят эксперты и цифры статистики, в том числе, неофициальной.
Москва и Петербург традиционно первыми зашли в омикрон-волну, и выходят из нее тоже раньше, чем российские регионы.
По данным петербургского аналитика Алексея Куприянова, в Москве заметно падает число заражений — их уже в два раза меньше относительно пиковых значений. И произошло это буквально за несколько дней.
В Петербурге ситуация похожая. А что будет дальше?
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитикwww.facebook.com/alexei.kouprianov
- По ежедневному приросту заразившихся — в Петербурге наметился спад в конце прошлой недели, — рассказал «Доктору Питеру» аналитик Алексей Куприянов. — Данные по эпидномерам пока поступают с задержкой, но похоже, что в Петербурге пик либо уже преодолен, либо вот-вот наступит. Сроки прохождения пиков по расчетам — либо прошлая неделя, либо начало этой.
По госпитализациям цифры радуют — данные за субботу и воскресенье (5-6 февраля) ниже тех, что были за выходные неделю назад.
По стране говорить сложнее — меньше надежных данных, отмечает эксперт.
- Есть контрольные, более «честные» по статистике регионы, — поясняет Алексей Куприянов. — Сейчас Карелия идет с небольшим отставанием от Петербурга, там еще продолжается рост заражений. Республика Алтай — в районе пика, Чукотка пошла на спад.
Регионы либо в районе пика, либо приближаются к нему, либо вот-вот преодолеют. Здесь у всех ситуация примерно одна и та же. Надежное снижение волны только в Москве и, возможно, началось в Петербурге.
- При таком быстром росте «омикрон»-волны угасание тоже будет очень быстрым — то есть, будет меньше смазано во времени. И займет примерно месяц, — прогнозирует аналитик.
Ковидные койки заняты
В Петербурге госпитализации снижаются, но ковидных пациентов в больницах меньше не становится. Самый масштабный инфекционный госпиталь Петербурга с 7 февраля увеличил количество коек — теперь их в Ленэкспо вдвое больше.
- По Петербургу ситуация такая — ежедневный прирост госпитализации преодолели максимум на прошлой неделе, — говорит Алексей Куприянов. — Это было 3 февраля — 885 случаев. Но надо понимать, что люди, попав в больницу, продолжают там некоторое время оставаться. Поэтому то, что сейчас госпитализации упали до 584, это пока мало сказывается на количестве занятых коек — оно продолжает расти. Петербург преодолел порог в 8000, сейчас — 8753 занятых коек (данные на 8 февраля).
И этот рост еще какое-то время продлится, считает аналитик. Пик нагрузки на госпитали идет со сдвигом от пика ежедневных госпитализаций.
- Дальше есть надежда, что ежедневные госпитализации будут снижаться, а население госпиталей еще какое-то время будет расти. Не знаю, перевалим мы за показатель в 9000 коек, но есть основания полагать, что это вопрос нескольких ближайших дней, — поясняет эксперт.
Если сравнивать с пиком госпитализаций предыдущей, осенней волны, то сейчас мы его уже преодолели.
- Сейчас по госпитализациям мы приближаемся по показателям к первой волны 2020 года, и до некоторой степени — второй волны, которая была осенью 2020 года. Если по наполнению коек дойдем хотя бы до 10 тысяч — это будет порядок 1 и 2 волн.
Смертность растет
В Петербурге также продолжается начавшийся на прошлой неделе рост числа тяжелых ковидных пациентов, поскольку они не сразу попадают на интенсивную терапию и ИВЛ, поясняет Алексей Куприянов.
— Надо понимать, что сейчас в Петербурге в реанимации находится порядка 650 пациентов, и примерно половина — на ИВЛ. Это показатели довольно плохие. Очень высока вероятность, что эти люди уйдут из жизни через какое-то время, — обращает внимание эксперт.
Начала расти в Петербурге и смертность. Если некоторое время держались показатели около 60 смертей в день, то сейчас — 65-57. Это примерно 30% добавочных смертей к обычным показателям смертности февраля, поясняет Алексей Куприянов.
Это довольно большая волна, несмотря на «легкость» омикрона. Болеет такое количество людей, что в больницах и на ИВЛ оказывается очень много пациентов.
Эксперт обращает внимание, что в России нет официальной статистики, кто болеет тяжело из-за коронавируса в «омикрон-волну».
- По частным сообщениям, которые я получаю, большинство тяжелых случаев ковида — у невакцинированных и ранее не болевших, — говорит Алексей Куприянов. — Легкость «омикрона» связывают с тем, что эпидемия разворачивается в «молодых» по возрасту странах и там, где высокий процент вакцинации. Но в странах, где ситуация близка к российской, ситуация в «омикрон-волну» сложнее — довольно много тяжелого течения ковида и попавших в больницу. И мы тоже идем по этому не очень хорошему сценарию.
Все НЕ переболеют
Представление, что в «омикрон-волну» ковидом переболеют все, и после этого пандемия закончится, — иллюзия, считает аналитик.
- Болеют не все и переболеют не все, — говорит Алексей Куприянов. — Расчет по эпидномерам, который более реалистичен в плане абсолютных цифр, показывает, что, например, в Петербурге за всю волну «омикрона» прибавится порядка примерно 750 тысяч зарегистрированных номеров. Соответственно, это означает, что в реальности переболеет раза в два больше — около 1,5 млн. Учитывая, что «омикрон» может заражать уже перенесших ковид и привитых, у нас останется еще более 3 млн, которые не заболеют.
Поскольку переболели не все — есть риск на ровном месте получить новую волну неизвестно какого размера, даже без новых штаммов коронавируса.
Но произойти это может не раньше лета, отмечает аналитик. Сейчас «работает» естественный локдаун, люди разобщены из-за того, что массово болеют, впереди — весенние школьные каникулы и майские праздники.
- Так что спад заболеваемости коронавирусом может продолжаться до лета, — говорит Алексей Куприянов.
Официально — Роспотребнадзор
Рост заболеваемости наблюдается 4 недели подряд, однако темпы прироста замедлились.
Максимальный прирост заболеваемости за прошедшую неделю (1-6 февраля) отмечен среди детей до года и людей старше 65 лет.
Коэффициент распространения инфекции остается высоким и составляет 1,3.
На штамм «Омикрон» приходится более 60% выявленных случаев, на штамм «Дельта» — 35%.
Наряду с коронавирусной инфекцией продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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