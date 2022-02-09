Ковидные койки заняты

В Петербурге госпитализации снижаются, но ковидных пациентов в больницах меньше не становится. Самый масштабный инфекционный госпиталь Петербурга с 7 февраля увеличил количество коек — теперь их в Ленэкспо вдвое больше.

- По Петербургу ситуация такая — ежедневный прирост госпитализации преодолели максимум на прошлой неделе, — говорит Алексей Куприянов. — Это было 3 февраля — 885 случаев. Но надо понимать, что люди, попав в больницу, продолжают там некоторое время оставаться. Поэтому то, что сейчас госпитализации упали до 584, это пока мало сказывается на количестве занятых коек — оно продолжает расти. Петербург преодолел порог в 8000, сейчас — 8753 занятых коек (данные на 8 февраля).

И этот рост еще какое-то время продлится, считает аналитик. Пик нагрузки на госпитали идет со сдвигом от пика ежедневных госпитализаций.

- Дальше есть надежда, что ежедневные госпитализации будут снижаться, а население госпиталей еще какое-то время будет расти. Не знаю, перевалим мы за показатель в 9000 коек, но есть основания полагать, что это вопрос нескольких ближайших дней, — поясняет эксперт.

Если сравнивать с пиком госпитализаций предыдущей, осенней волны, то сейчас мы его уже преодолели.

- Сейчас по госпитализациям мы приближаемся по показателям к первой волны 2020 года, и до некоторой степени — второй волны, которая была осенью 2020 года. Если по наполнению коек дойдем хотя бы до 10 тысяч — это будет порядок 1 и 2 волн.

Смертность растет

В Петербурге также продолжается начавшийся на прошлой неделе рост числа тяжелых ковидных пациентов, поскольку они не сразу попадают на интенсивную терапию и ИВЛ, поясняет Алексей Куприянов.

— Надо понимать, что сейчас в Петербурге в реанимации находится порядка 650 пациентов, и примерно половина — на ИВЛ. Это показатели довольно плохие. Очень высока вероятность, что эти люди уйдут из жизни через какое-то время, — обращает внимание эксперт.

Начала расти в Петербурге и смертность. Если некоторое время держались показатели около 60 смертей в день, то сейчас — 65-57. Это примерно 30% добавочных смертей к обычным показателям смертности февраля, поясняет Алексей Куприянов.