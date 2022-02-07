Молоды душой, и внешне признаков старения не обнаруживается. А что же происходит с нашими внутренними органами? Особенно с сердцем и сосудами? Даже при внешнем благополучии сердечно-сосудистая система может быть изношена. Есть такие случаи, когда «возраст сердца» превышает биологический возраст человека. Это грозит увеличением риска инфаркта и инсульта даже у молодых.
Оксана Ротарь
Медицина
Руководитель научно-исследовательской лаборатории Эпидемиологии неинфекционных заболеваний «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава России, кардиолог, доктор медицинских наук.
- «Возраст сердца» — это расчетный показатель, который позволяет оценить состояние сердечно-сосудистой системы человека и предположить риск развития инсульта и инфаркта миокарда, — рассказала «Доктору Питеру» Руководитель научно-исследовательской лаборатории Эпидемиологии неинфекционных заболеваний Центра Алмазова, доктор медицинских наук, кардиолог Оксана Ротарь. — Возраст сердца рассчитывается с учетом неизменяемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний — пола, возраста, и изменямых — уровня артериального давления, сахара, холестерина, курения и физической активности.
Измерять свой «возраст сосудов» нужно каждому — кардиолог уверена, что это способно повлиять на мотивацию пациента изменить свой образ жизни.
- Больше двигаться, рационально питаться, бросить курить, а, если есть необходимость, принимать регулярно рекомендованную терапию, — объяснила Оксана Ротарь. — Дело в том, что когда мы изменяем наши поведенческие фактор риска, расчетный возраст сердца становится меньше, а, значит, неблагоприятное влияние на сердце и сосуды уменьшается, не стареет так быстро.
Как омолодить сердце
Больше гулять;
Потреблять меньше соли;
Есть больше овощей и фруктов;
Отказаться от курения.
Назначить грамотную терапию для снижения расчетного возраста тоже очень важно.
- Вопрос замедления старения сердца и сосудов — предмет изучения для ученых из многих стран, — признается Оксана Ротарь. — Но помимо изменения образа жизни на сосудистое старение положительно влияет медикаментозное лечение антигипертензивными препаратами, которые снижают артериальное давление, статинами — для снижения холестерина, ацетилсалициловой кислотой, чтобы предотвратить образование тромбов. Но все эти способы еще исследуются, не входят в практические рекомендации.
Сердце под контролем
Сейчас возраст старта сердечно-сосудистых заболеваний снизился. Инфаркты бывают и в 25 лет. Поэтому врачи рекомендуют внимательно следить за состоянием сердца. Диспансеризация начинается с 18 лет, не стоит ей пренебрегать.
- В рекомендациях по сердечно-сосудистой профилактике сказано, что систематический скрининг (выявление) факторов риска целесообразно после 40 лет у мужчин и после 50 лет — у женщин, — говорит Оксана Ротарь. — Помимо показателей, которые можно измерить — артериальное давление при помощи тонометра (норма не более 140/90 мм рт. ст.) и холестерина крови в лаборатории (норма до 4,9 ммоль/л), всегда нужно стремиться к здоровому образу жизни. Проверьте:
сколько фруктов и овощей ежедневно вы едите — необходимо не менее 5 порций (или штук);
сколько шагов в день вы делаете — надо стремиться к 10 тысячам;
какой у вас индекс массы тела — желательно не более 25 кг/м2;
спите — 7-8 часов;
сколько курите — 0 сигарет.
Врачи рекомендуют рассчитывать риск развития инсульта и инфаркта миокарда в ближайшие 10 лет по
Замедлить возможно, вернуть — нельзя
- Путь пациента с заболеванием сердца можно представить в виде сердечно-сосудистого континуума — пути от начальной точки с факторами риска в виде повышенного артериального давления и холестерина, курения к развитию артериальной гипертензии, потом к инфаркту миокарда, потом к наступлению сердечной недостаточности и, к сожалению, смерти, — описывает перспективы кардиолог Оксана Ротарь.
И объясняет, что на каждом отрезке этого пути можно замедлить прогрессирование болезни, не дать ей перейти на следующий этап.
- Например, если у вас только повышено давление и вырос уровень холестерина — соблюдайте диету, принимайте медикаментозные препараты — они позволяют остановить зарастание сосудов атеросклеротическими бляшками, а, значит, не будет инфаркта миокарда и утолщения стенок сердца — это предотвратит сердечную недостаточность, — рекомендует Оксана Ротарь. — К сожалению, болезнь не повернуть вспять, но предотвратить осложнения возможно.
Стоит обратить внимание и на три важных сопутствующих заболевания, которые ухудшают общую картину по рискам инсульта и инфаркта миокарда. Это:
ожирение;
сахарный диабет;
хроническая обструктивная болезнь легких.
- Помимо пандемии коронавирусной инфекции, мир захлестнула эпидемия ожирения и сахарного диабета и число этих пациентов растет, — констатирует кардиолог. — Сахарный диабет, с одной стороны, ведет как к диабет-специфическим осложнениям (например, ухудшение работы почек), так и способствует поражению сердца и сосудов, что повышает риск инсульта и инфаркта миокарда.
Как сердечно-сосудистые заболевания утяжеляют течение COVID-19
У людей с компрометированным ранее сердцем и развитием хронической сердечной недостаточностью (например, после инфаркта миокарда) уже существует проблемы с доставкой кислорода в периферические ткани, а при поражении легких коронавирусной инфекций система кровообращения перестает справляться со своей основной функцией.
У людей с ишемической болезнью сердца в сосудах существуют атеросклеротические бляшки, которые могут дестабилизироваться в результате воспалительного процесса при коронавирусной инфекции, что ведет к закупорке сосуда и развитию острого поражения сердца или мозга.
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