Замедлить возможно, вернуть — нельзя

- Путь пациента с заболеванием сердца можно представить в виде сердечно-сосудистого континуума — пути от начальной точки с факторами риска в виде повышенного артериального давления и холестерина, курения к развитию артериальной гипертензии, потом к инфаркту миокарда, потом к наступлению сердечной недостаточности и, к сожалению, смерти, — описывает перспективы кардиолог Оксана Ротарь.

И объясняет, что на каждом отрезке этого пути можно замедлить прогрессирование болезни, не дать ей перейти на следующий этап.

- Например, если у вас только повышено давление и вырос уровень холестерина — соблюдайте диету, принимайте медикаментозные препараты — они позволяют остановить зарастание сосудов атеросклеротическими бляшками, а, значит, не будет инфаркта миокарда и утолщения стенок сердца — это предотвратит сердечную недостаточность, — рекомендует Оксана Ротарь. — К сожалению, болезнь не повернуть вспять, но предотвратить осложнения возможно.

Стоит обратить внимание и на три важных сопутствующих заболевания, которые ухудшают общую картину по рискам инсульта и инфаркта миокарда. Это:

ожирение; сахарный диабет; хроническая обструктивная болезнь легких.