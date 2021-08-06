Почувствовали дискомфорт, схватили тонометр, измерили и тут же побежали пить лекарства от давления. А они не помогли. Почему? Вероятно, потому что цифры на тонометре были некорректными. Причем, аппарат для измерения давления в этом не виноват. Чаще всего мы пользуемся им неправильно. Вы знали, что нельзя ничего есть за два часа до процедуры, пить и разговаривать?
Андрей Королев
Кардиология
Врач-кардиолог, младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
Контроль за давлением необходим не только тем, у кого уже диагностирована гипертония, но и всем здоровым взрослым, чтобы не пропустить начало развития заболевания сердечно-сосудистой системы. Это поможет вам принять своевременные меры, чтобы избежать тяжелых последствий.
Артериальное давление характеризует работу нашей кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Это объем крови, которое сердце перекачивает за минуту и сопротивлением сосудистого русла — напряжение сосудистой стенки. Перед диагностикой надо подготовиться:
выберите спокойную обстановку;
проследите, чтобы после еды прошло два часа;
не пейте кофе и другие тонизирующие напитки и не курите за 30 минут до измерения. Кофен стимулирует центральную нервную систему, а никотин сужает сосуды, что приводит к ошибкам в измерении;
откажитесь от физической или эмоциональной, оскольку они могут приводить к активации симпатической нервной системы, что приводит к искусственному завышению показаний;
сходите в туалет, если требуется, наполненный мочевой пузырь или кишечник повышают давление в брюшной полости.
Как измерять
Посидите спокойно пять минут. Снимите облегающую одежду с плеча. Закатывать рукава не стоит, они могут передавить артерию — это приведет к некорректным цифрам.
Расположите манжету на 2-3 сантиметра выше сгиба локтя. Не перетягивайте и не слишком расслабляйте ее, между ней и кожей должен проходить палец.
Поставьте ноги на ровную поверхности, не скрещивайте их.
Облокотитесь спиной на спинку стула, избегайте напряжения мышц. Расположите руки на твердой поверхности, следите, чтобы локоть не свисал.
Старайтесь не разговаривать во время измерения артериального давления.
Как выбрать руку
В первый раз измерьте давление на обеих руках. На той, которая покажет результат выше и будете измерять впоследствии. Давление на руке измеряем три раза. Результаты лучше записать на бумажку. Наиболее правильное — средний показатель. Такой способ очень актуален для тех, кто страдает от нарушений ритма сердца — автоматический тонометр может неправильно улавливать колебания давления и давать неправильные показатели.
Старайтесь измерять давление дважды в сутки — утром (до еды и лекарств) и вечером (до сна, еды, лекарств и душа).
Важно!
Удобно записывать показания давления в дневник с указанием даты и времени. Так вы поймете, как меняется ваше давление. И если потребуется помощь врача, вам будет проще объяснить, как меняется ваше давление во времени.
Где норма?
По данным Европейского общества кардиологов есть оптимальное — не выше 120/80 мм.рт.ст, нормальное — 120-129/80-84 и высокое нормальное 130-139/85-89. Все остальное считается пониженным или повышенным давлением.
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