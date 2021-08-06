Контроль за давлением необходим не только тем, у кого уже диагностирована гипертония, но и всем здоровым взрослым, чтобы не пропустить начало развития заболевания сердечно-сосудистой системы. Это поможет вам принять своевременные меры, чтобы избежать тяжелых последствий.

Артериальное давление характеризует работу нашей кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Это объем крови, которое сердце перекачивает за минуту и сопротивлением сосудистого русла — напряжение сосудистой стенки. Перед диагностикой надо подготовиться: