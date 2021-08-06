Как правильно измерять давление
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Почувствовали дискомфорт, схватили тонометр, измерили и тут же побежали пить лекарства от давления. А они не помогли. Почему? Вероятно, потому что цифры на тонометре были некорректными. Причем, аппарат для измерения давления в этом не виноват. Чаще всего мы пользуемся им неправильно. Вы знали, что нельзя ничего есть за два часа до процедуры, пить и разговаривать? Как же измерять давление по всем правилам, рассказал врач-кардиолог, младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Андрей Королев.

Андрей Королев

Андрей Королев

Кардиология

Врач-кардиолог, младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

Контроль за давлением необходим не только тем, у кого уже диагностирована гипертония, но и всем здоровым взрослым, чтобы не пропустить начало развития заболевания сердечно-сосудистой системы. Это поможет вам принять своевременные меры, чтобы избежать тяжелых последствий.

Артериальное давление характеризует работу нашей кровеносной и сердечно-сосудистой систем. Это объем крови, которое сердце перекачивает за минуту и сопротивлением сосудистого русла — напряжение сосудистой стенки. Перед диагностикой надо подготовиться:

  • выберите спокойную обстановку;

  • проследите, чтобы после еды прошло два часа;

  • не пейте кофе и другие тонизирующие напитки и не курите за 30 минут до измерения. Кофен стимулирует центральную нервную систему, а никотин сужает сосуды, что приводит к ошибкам в измерении;

  • откажитесь от физической или эмоциональной, оскольку они могут приводить к активации симпатической нервной системы, что приводит к искусственному завышению показаний;

  • сходите в туалет, если требуется, наполненный мочевой пузырь или кишечник повышают давление в брюшной полости.

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Как измерять

  • Посидите спокойно пять минут. Снимите облегающую одежду с плеча. Закатывать рукава не стоит, они могут передавить артерию — это приведет к некорректным цифрам.

  • Расположите манжету на 2-3 сантиметра выше сгиба локтя. Не перетягивайте и не слишком расслабляйте ее, между ней и кожей должен проходить палец.

  • Поставьте ноги на ровную поверхности, не скрещивайте их.

  • Облокотитесь спиной на спинку стула, избегайте напряжения мышц. Расположите руки на твердой поверхности, следите, чтобы локоть не свисал.

  • Манжета должна находиться, в идеале, на уровне сердца.

  • Старайтесь не разговаривать во время измерения артериального давления.

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Как выбрать руку

В первый раз измерьте давление на обеих руках. На той, которая покажет результат выше и будете измерять впоследствии. Давление на руке измеряем три раза. Результаты лучше записать на бумажку. Наиболее правильное — средний показатель. Такой способ очень актуален для тех, кто страдает от нарушений ритма сердца — автоматический тонометр может неправильно улавливать колебания давления и давать неправильные показатели.

Старайтесь измерять давление дважды в сутки — утром (до еды и лекарств) и вечером (до сна, еды, лекарств и душа).

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Важно!

Удобно записывать показания давления в дневник с указанием даты и времени. Так вы поймете, как меняется ваше давление. И если потребуется помощь врача, вам будет проще объяснить, как меняется ваше давление во времени.

Где норма?

По данным Европейского общества кардиологов есть оптимальное — не выше 120/80 мм.рт.ст, нормальное — 120-129/80-84 и высокое нормальное 130-139/85-89. Все остальное считается пониженным или повышенным давлением.

Алена Безменова