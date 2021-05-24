Высокое давление можно снизить с помощью определенных продуктов. Однако другие могут усугубить состояние и усложнить вам жизнь. Вот 12 различных продуктов, которых вам следует избегать или значительно сократить в рационе, если у вас гипертония или часто повышается давление.
1. Соль
Пересол задерживает жидкость в организме и грозит любителю солененького нарушением водного баланса, проблемами с почками и повышением давления. По данным ВОЗ, 5 граммов соли в день (включая ту, что содержится в готовых продуктах) - максимальный предел, что должен употреблять человек.
2. Попкорн
Попкорн может быть здоровой пищей, если вы делаете его самостоятельно дома и не "топите" его в огромном количестве масла, соли и карамели. Магазинный попкорн или тот, что продают в кинотеатрах - зло. В нем много жиров и соли. В качестве альтернативы, если вам хочется что-нибудь перекусить во время просмотра любимого фильма, возьмите с собой сушеные яблоки или сельдерей - хрустит не хуже попкорна.
3. Сыр
Он действительно вкусный и в какой-то степени полезен для здоровь - содержит кальций и белок, но минус сыра - огромное количество соли, особенно в твердых сортах. Когда вы едите слишком много сыра, у вас повышается уровень холестерина, и, следовательно, вы увеличиваете риск сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Мясные деликатесы
Грудинка, корейка, балык, буженина - это обработанное мясо. 50-60 граммов на бутерброде - уже даст вам половину суточной нормы соли, а вместе с помидором и хлебом получите передоз.
5. Готовая еда навынос
С ней стоит быть очень осторожными - даже если вы заказываете только овощи, то рискуете получить очень жирные и соленые блюда.
6. Замороженная пицца
Люди считают замороженную пиццу отличным и быстрым решением, когда нет времени или лень готовить ужин. Ведь все, что вам нужно сделать, это положить пиццу в духовку на несколько минут, дать сыру начать плавиться и позволить тесту стать хрустящим и подрумяниться. Тем не менее, надо помнить - в полуфабрикатах очень много соли. Ее добавляют, что чтобы замороженные продукты хранились дольше.
7. Томатный соус из банки
Каждый раз, когда вы выбираете готовый соус, помните, что это "натриевая бомба". В нем много соли. Так что ваша любимая паста, даже без мяса, может стать причиной повышения давления.
8. Соленые огурцы
Перебрать с солью, можно, даже поев вполне диетический оливье на сметане или другой салат, где есть соленые огурцы. Содержание соли в консервах иногда бывает просто зашкаливающим.
9. Алкоголь
Если вы любитель спиртного, вам грозит лишний вес. Алкоголь содержит большое количество калорий, а также вызывает аппетит. Избыточные килограммы в свою очередь увеличивают ваши шансы на гипертонию.
10. Бекон
Бекон - верный способ перебрать калорий. На самом деле, с точки зрения диетологов - это просто кусочки жира, обжаренные в "лужах" холестерина. Неправильно думать, что бекон с яйцом на завтрак - полезно. Если вы будете регулярно есть что-то нездоровое по утрам, привычка заставит вас тянуться за вредной едой и во время обеда и ужина.
11. Кофе
У кофе есть свои преимущества, он бодрит и придает сил и энергии. Но в большом количестве кофеин опасен и может стать причиной повышения давления и гипертонии. Кофе также может привести к потере либидо, что является еще одной причиной уменьшить его потребление.
12. Газированные напитки вредны для здоровья и снабжают организм большим количеством ненужных сахаров. Они также становятся причиной обезвоживания и дисбаланса электролитов в организме, вызывая повышение артериального давления. Если вы откажетесь от газированных напитков, вы станете здоровее.
"В среднем взрослому здоровому человеку нужно около 5-6 граммов соли в сутки. Для детей и людей с повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями эта норма ниже. Профессиональные спортсмены могут позволить себе немного больше соли, потому они теряют ее с потом, - рассказала врач лаборатории "Ситилаб" Надежда Беземская, - Переизбыток соли грозит отеками, повышает нагрузку на сердце и почки, повышает артериальное и внутричерепное давление, приводит к заболеванию суставов. Сократить потребление соли можно, убрав из рациона готовые соусы, полуфабрикаты, копчености, блюда быстрого приготовления. Неожиданно много соли в готовых завтраках, кукурузных хлопьях. Хлорид натрия уже содержится в немалых количествах в продуктах: хлебе, печенье, мясе, даже овощах, фруктах и сухофруктах. Еще больше соли в готовых продуктах, снеках и полуфабрикатах. От консервов и солений лучше отказаться – в них запредельное количество соли. Например, 100 граммов хлеба уже содержат около 1 грамма соли. В сыре – до 3,5 гр. Поэтому пара утренних бутербродов практически полностью удовлетворяют ежедневную потребность в соли".
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