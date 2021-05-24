Высокое давление можно снизить с помощью определенных продуктов. Однако другие могут усугубить состояние и усложнить вам жизнь. Вот 12 различных продуктов, которых вам следует избегать или значительно сократить в рационе, если у вас гипертония или часто повышается давление.

1. Соль

Пересол задерживает жидкость в организме и грозит любителю солененького нарушением водного баланса, проблемами с почками и повышением давления. По данным ВОЗ, 5 граммов соли в день (включая ту, что содержится в готовых продуктах) - максимальный предел, что должен употреблять человек.

2. Попкорн

Попкорн может быть здоровой пищей, если вы делаете его самостоятельно дома и не "топите" его в огромном количестве масла, соли и карамели. Магазинный попкорн или тот, что продают в кинотеатрах - зло. В нем много жиров и соли. В качестве альтернативы, если вам хочется что-нибудь перекусить во время просмотра любимого фильма, возьмите с собой сушеные яблоки или сельдерей - хрустит не хуже попкорна.

3. Сыр

Он действительно вкусный и в какой-то степени полезен для здоровь - содержит кальций и белок, но минус сыра - огромное количество соли, особенно в твердых сортах. Когда вы едите слишком много сыра, у вас повышается уровень холестерина, и, следовательно, вы увеличиваете риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Мясные деликатесы

Грудинка, корейка, балык, буженина - это обработанное мясо. 50-60 граммов на бутерброде - уже даст вам половину суточной нормы соли, а вместе с помидором и хлебом получите передоз.

5. Готовая еда навынос

С ней стоит быть очень осторожными - даже если вы заказываете только овощи, то рискуете получить очень жирные и соленые блюда.

6. Замороженная пицца

Люди считают замороженную пиццу отличным и быстрым решением, когда нет времени или лень готовить ужин. Ведь все, что вам нужно сделать, это положить пиццу в духовку на несколько минут, дать сыру начать плавиться и позволить тесту стать хрустящим и подрумяниться. Тем не менее, надо помнить - в полуфабрикатах очень много соли. Ее добавляют, что чтобы замороженные продукты хранились дольше.

7. Томатный соус из банки

Каждый раз, когда вы выбираете готовый соус, помните, что это "натриевая бомба". В нем много соли. Так что ваша любимая паста, даже без мяса, может стать причиной повышения давления.

8. Соленые огурцы

Перебрать с солью, можно, даже поев вполне диетический оливье на сметане или другой салат, где есть соленые огурцы. Содержание соли в консервах иногда бывает просто зашкаливающим.

9. Алкоголь

Если вы любитель спиртного, вам грозит лишний вес. Алкоголь содержит большое количество калорий, а также вызывает аппетит. Избыточные килограммы в свою очередь увеличивают ваши шансы на гипертонию.