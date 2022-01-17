- Начиная с ноября мы у себя в реанимации начали замечать, что практически каждый второй пациент с ковидом нуждается в непрерывной инфузии гепарина, чтобы бороться с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). Было довольно большое количество тромбозов, хотя в других «ковидариях» не сообщали об очень большом количестве таких пациентов. Но тогда еще ни о каком «омикроне» в России не говорили, — рассказал «Доктору Питеру» врач-реаниматолог Сергей Саяпин. — Но сегодня у меня на 12 реанимационных койках не было ни одного постоянно идущего гепарина — то есть речь о высоких Д-димерах не шла. Поэтому пока нельзя говорить о подобной тенденции, как и о том, что «омикрон» вызывает менее или более тяжелое течение ковида. Это будет понятно через неделю — десять дней.

По словам врача, сейчас в реанимации стационара, где он работает, все койки заполнены ковидными пациентами. Из них — только один вакцинированный.

- Что касается «омикрона» в России, то пока говорить о ситуации еще рано. Судя по зарубежным исследованиям, отмечается менее тяжелое течение ковида, но в других странах — разные стандарты оказания помощи пациентам на разных этапах, плюс, за счет того, что «омикрон» в несколько раз заразнее «дельты», возможно, общее количество тяжелых пациентов будет больше, чем было раньше. Это предварительные данные.

Врач-реаниматолог предупреждает, что выступает категорически против того, чтобы пациенты, опасаясь тромбоза, самостоятельно принимали антикоагулянты.