Лаборант-гематолог с 30-летним стажем Крейг Энтони Тейлор из больницы в штате Теннеси (США) сообщил в своем Twitter в начале января, что у заразившихся «омикроном» наблюдаются повышенные уровни Д-димера.
- Я говорю об уровнях настолько высоких, что анализатор не может выдать результат, —
Эту информацию
- Это в общем означает, что «омикрон» вызывает аберрантный коагуляционный ответ, возможно, из-за повреждения эндотелия кровеносных сосудов, повреждения тромбоцитов или подобного, — пишет Брайан Хьелле. — Так что не покупайтесь на слова, что «омикрон» — это только «про верхние дыхательные пути». Он системный, как и другие [варианты].
Ранее cтало
Сергей Саяпин
медицина
врач анестезиолог-реаниматолог петербургского ковидного стационара
- Начиная с ноября мы у себя в реанимации начали замечать, что практически каждый второй пациент с ковидом нуждается в непрерывной инфузии гепарина, чтобы бороться с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА). Было довольно большое количество тромбозов, хотя в других «ковидариях» не сообщали об очень большом количестве таких пациентов. Но тогда еще ни о каком «омикроне» в России не говорили, — рассказал «Доктору Питеру» врач-реаниматолог Сергей Саяпин. — Но сегодня у меня на 12 реанимационных койках не было ни одного постоянно идущего гепарина — то есть речь о высоких Д-димерах не шла. Поэтому пока нельзя говорить о подобной тенденции, как и о том, что «омикрон» вызывает менее или более тяжелое течение ковида. Это будет понятно через неделю — десять дней.
По словам врача, сейчас в реанимации стационара, где он работает, все койки заполнены ковидными пациентами. Из них — только один вакцинированный.
- Что касается «омикрона» в России, то пока говорить о ситуации еще рано. Судя по зарубежным исследованиям, отмечается менее тяжелое течение ковида, но в других странах — разные стандарты оказания помощи пациентам на разных этапах, плюс, за счет того, что «омикрон» в несколько раз заразнее «дельты», возможно, общее количество тяжелых пациентов будет больше, чем было раньше. Это предварительные данные.
Врач-реаниматолог предупреждает, что выступает категорически против того, чтобы пациенты, опасаясь тромбоза, самостоятельно принимали антикоагулянты.
Применение антикоагулянтов без показаний — это потенциальная смерть для тех, кто их принимает. Вы можете получить внутричерепное и желудочно-кишечное кровотечение. Это крайне опасно.
Ирина Якутенко
биология
молекулярный биолог
- На примере других стран мы видим, что волна «омикрона» быстро нарастает, но быстро и спадает. Пожар вспыхнул, но быстро погас, а не тлеет. Видимо, волны «омикрона» будут меньше, чем «дельты» или «альфы». Но много людей умрет только потому, что у нас будут перегружена система здравоохранения, —
Валерий Самойленко
медицина
исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России (РАМС)vk.com/id5261367
- Да, возможно, «омикрон» легче переносится, реже приводит к госпитализации и реанимации, НО за счет лавинообразного роста пациентов система здравоохранения опять будет парализована (10% от 100 меньше 4% от 1000), —
Эксперт советует россиянам максимально сократить активность в ближайшие 2 месяца.
- К черту рестораны, театры, поездки, тусовки, сборища и прочее общение, которого можно избежать, — рекомендует Валерий Самойленко. — Используйте маски всегда, когда имеете риск контакта с посторонними людьми, а не только в общественных местах с высокой плотностью, часто обрабатывайте руки антисептиком — увы, мы касаемся лица, трем глаза, чешем губу неосознанно. По крайней мере, после каждого посещения общественного места. Перчатки, напомню, неэффективны.
НИКОГДА не используйте маску повторно. Снятая маска должна быть немедленно выкинута. Иначе бессмысленно. Никто из читающих не разорится.
- Берегите стариков и хронических больных. Чем старше возраст — тем хуже прогноз, — добавляет Валерий Самойленко. — «Бойтесь» детей. Поскольку в наших школах эпидзащита чуть ниже нуля, именно дети (часто с бессимптомным течением) с максимальной вероятностью приносят вирус в дом. Увы, не надейтесь на власти — ваша безопасность в ваших руках. Запомните, в медицине нет «особого мнения» — есть научные данные. И они невеселы.
Комментарии2