Распространенные симптомы заражения «омикроном» — першение в горле, кашель и долгий насморк. Кроме того, врачи говорят, что пациенты нередко жалуются на сильную головную боль.
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, как отличить боль при «омикроне» от обычной мигрени и как справиться с неприятными ощущениями.
Симптомы омикрона:
Сухость и першение в горле
Температура
Насморк и чихание
Легкие боли в мышцах
Усталость
Головная боль
Врач напомнила, что головная боль может появиться при заражении любым штаммом COVID-19. Все дело в том, что частички вируса проникают через гематоэнцефалический барьер и провоцируют отек. В итоге у инфицированного появляется гипертензионная головная боль.
Ее легко отличить от мигрени: у больных коронавирусом сжимает всю голову, а не одну сторону.
Как лечить головную боль при «омикроне»
Избавиться от этой сдавливающей боли после заражения «омикроном» можно с помощью простых средств, отмечает Голубинская в беседе с радио
Соблюдайте постельный режим и поменьше двигайтесь — организму нужен покой.
Завяжите на голове прохладную повязку.
Пейте побольше воды.
Примите анальгетик и витамин С.
Обратитесь за помощью ко врачу.
При этом врачи напоминают: снизить риски заболеть «омикроном» или хотя бы облегчить течение болезни может вакцинация.
Какие виды головной боли еще бывают
Головная боль напряжения
Гормональные головные боли
Синусовые головные боли
Кластерная головная боль
Кстати
У нашумевшего штамма коронавируса «омикрон» появилась новая разновидность — ВА.2, или «стелс-омикрон». У этого подвида есть свои особенности: он более заразный, чем его предшественник, но не вызывает более тяжелые формы болезни. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
У «стелс-омикрона» есть свои симптомы. Например, врачи говорят, что у зараженных ВА.2 снова пропадает обоняние — хотя этот признак почти не встречался у зараженных «омикроном». Еще этот подвид провоцирует приступы головокружения. О других симптомах можно прочитать ЗДЕСЬ.
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