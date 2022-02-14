Врач напомнила, что головная боль может появиться при заражении любым штаммом COVID-19. Все дело в том, что частички вируса проникают через гематоэнцефалический барьер и провоцируют отек. В итоге у инфицированного появляется гипертензионная головная боль.

Ее легко отличить от мигрени: у больных коронавирусом сжимает всю голову, а не одну сторону.

Как лечить головную боль при «омикроне»

Избавиться от этой сдавливающей боли после заражения «омикроном» можно с помощью простых средств, отмечает Голубинская в беседе с радио Sputnik . Вот несколько советов:

Соблюдайте постельный режим и поменьше двигайтесь — организму нужен покой. Завяжите на голове прохладную повязку. Пейте побольше воды. Примите анальгетик и витамин С. Обратитесь за помощью ко врачу.

При этом врачи напоминают: снизить риски заболеть «омикроном» или хотя бы облегчить течение болезни может вакцинация.