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Распространенные симптомы заражения «омикроном» — першение в горле, кашель и долгий насморк. Кроме того, врачи говорят, что пациенты нередко жалуются на сильную головную боль.

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская рассказала, как отличить боль при «омикроне» от обычной мигрени и как справиться с неприятными ощущениями.

Симптомы омикрона:

  • Сухость и першение в горле

  • Температура

  • Насморк и чихание

  • Легкие боли в мышцах

  • Усталость

  • Головная боль

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Врач напомнила, что головная боль может появиться при заражении любым штаммом COVID-19. Все дело в том, что частички вируса проникают через гематоэнцефалический барьер и провоцируют отек. В итоге у инфицированного появляется гипертензионная головная боль.

Ее легко отличить от мигрени: у больных коронавирусом сжимает всю голову, а не одну сторону.

Как лечить головную боль при «омикроне»

Избавиться от этой сдавливающей боли после заражения «омикроном» можно с помощью простых средств, отмечает Голубинская в беседе с радио Sputnik. Вот несколько советов:

  1. Соблюдайте постельный режим и поменьше двигайтесь — организму нужен покой.

  2. Завяжите на голове прохладную повязку.

  3. Пейте побольше воды.

  4. Примите анальгетик и витамин С.

  5. Обратитесь за помощью ко врачу.

При этом врачи напоминают: снизить риски заболеть «омикроном» или хотя бы облегчить течение болезни может вакцинация.

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Кстати

У нашумевшего штамма коронавируса «омикрон» появилась новая разновидность — ВА.2, или «стелс-омикрон». У этого подвида есть свои особенности: он более заразный, чем его предшественник, но не вызывает более тяжелые формы болезни. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

У «стелс-омикрона» есть свои симптомы. Например, врачи говорят, что у зараженных ВА.2 снова пропадает обоняние — хотя этот признак почти не встречался у зараженных «омикроном». Еще этот подвид провоцирует приступы головокружения. О других симптомах можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова