В рабочие дни вы чувствуете себя хорошо — бодры и полны сил, но как случается выходной, состояние ухудшается — начинает болеть голова, появляется разбитость и слабость.
Вполне логичное объяснение этому, что после тяжелых трудовых будней организм так реагирует на накопившуюся усталость и перенапряжение на работе. Но есть и другая причина возникновения головной боли именно в выходные.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- Это также и реакция организма на изменившиеся условия, — поясняет врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Ведь как мы ведем себя в будни — встаем рано, бежим куда-то, пьем много кофе и воды. А в выходные наша жизнь коренным образом меняется.
Спим долго, весь день лежим на диване, скорее всего едим больше, а пьем меньше. Из-за недостатка кофе начинается небольшая ломка.
Из-за переедания и недостатка воды — тяжесть и разбитость.
Врач поясняет, что вставать попозже, выспаться «впрок» в законный выходной — это обычная практика для работающего человека. Но именно она может стать причиной недомогания.
Если встать на три часа позже обычного, то происходит реакция, напоминающая так называемый джетлаг, который настигает путешественников, пересекающих несколько часовых поясов, считает Зухра Павлова.
- Что же делать? Просто учитывайте реакцию организма, — советует врач. — Если по выходным у вас что-то болит, посмотрите что меняется по сравнению с буднями.
Ранее врач-невролог рассказала «Доктору Питеру», что боль — это всегда признак сбоя в организме. Нельзя ее терпеть боль или заниматься самолечением. При регулярных головных болях, которые возникают чаще пяти раз в месяц, необходимо как можно раньше обратиться к врачу.
Врачи советуют, если болит голова, надо измерить давление на обеих руках. Головная боль может быть симптомом гипертонического криза, а это состояние опасно. Также стоит помнить, что нельзя принимать больше двойной дозы обезболивающих.
Врач-невролог Валерий Черненко также дал совет тем, у кого регулярно болит голова, обязательно сходить на прием к врачу. Но примерно за месяц до визита надо начать вести дневник головной боли. Это поможет поставить правильный диагноз и назначить лучшее лечение. Такой бот, например, есть в Telegram — t.me/migrebot.
Комментарии1