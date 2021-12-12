- Это также и реакция организма на изменившиеся условия, — поясняет врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Ведь как мы ведем себя в будни — встаем рано, бежим куда-то, пьем много кофе и воды. А в выходные наша жизнь коренным образом меняется.

Спим долго, весь день лежим на диване, скорее всего едим больше, а пьем меньше. Из-за недостатка кофе начинается небольшая ломка.

Из-за переедания и недостатка воды — тяжесть и разбитость.

Врач поясняет, что вставать попозже, выспаться «впрок» в законный выходной — это обычная практика для работающего человека. Но именно она может стать причиной недомогания.