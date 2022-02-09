У пациентов, подхвативших «омикрон», врачи заметили еще один необычный симптом — гиперестезия. Впрочем, медики спешат успокоить: вылечить это возможно.

Гиперестезия — это повышенная чувствительность. У пациента с таким симптомом даже слабые прикосновения могут вызывать сильную боль.

Как рассказал в беседе с изданием Ura.Ru врач аллерголог-иммунолг Владимир Болибок, многие зараженные жалуются, что у них болит буквально все тело. Причем это не совсем напоминает обычные ощущения при повышенной температуре: даже при легком нажатии на тело человек может испытать сильнейшую, «вплоть до крика», боль.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, гиперестезия может развиваться у больных «омикроном» на фоне поражения периферических нервов — наподобие синдрома Гийена-Барре.

У больного происходит воспаление, после чего возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейронов и передаваться в центральную нервную систему. Как итог — инфицированный чувствует то онемение, то покалывание, то холод без особых причин.



Крючков подчеркивает: этот симптом встречался и у других штаммов коронавируса, еще до «омикрона».

- Но это все излечимо. Главное — вовремя диагностировать, — говорит врач.