омикрон
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У пациентов, подхвативших «омикрон», врачи заметили еще один необычный симптом — гиперестезия. Впрочем, медики спешат успокоить: вылечить это возможно.

Гиперестезия — это повышенная чувствительность. У пациента с таким симптомом даже слабые прикосновения могут вызывать сильную боль.

Как рассказал в беседе с изданием Ura.Ru врач аллерголог-иммунолг Владимир Болибок, многие зараженные жалуются, что у них болит буквально все тело. Причем это не совсем напоминает обычные ощущения при повышенной температуре: даже при легком нажатии на тело человек может испытать сильнейшую, «вплоть до крика», боль.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, гиперестезия может развиваться у больных «омикроном» на фоне поражения периферических нервов — наподобие синдрома Гийена-Барре.

У больного происходит воспаление, после чего возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейронов и передаваться в центральную нервную систему. Как итог — инфицированный чувствует то онемение, то покалывание, то холод без особых причин.

Крючков подчеркивает: этот симптом встречался и у других штаммов коронавируса, еще до «омикрона».

- Но это все излечимо. Главное — вовремя диагностировать, — говорит врач.

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Справка

Новый штамм коронавируса появился в странах Африки в двадцатых числах ноября. Вскоре зараженных начали выявлять по всему миру.

Во Всемирной организации здравоохранения новый штамм получил название «омикрон», по 15-й букве греческого алфавита. Специалисты говорят, что «омикрон» является самым заразным среди всех штаммов коронавируса. При этом от заражения не спасают вакцины: прививки лишь облегчают течение болезни.

Симптомы «омикрона»

К типичным симптомам «омикрона» относят:

  • вы чувствуете себя чудовищно уставшим;

  • у вас высокая температура;

  • появилась ломота в теле;

  • вы стали страдать от головной боли;

  • вы стали потеть по ночам;

  • появился насморк;

  • вы стали замечать необычную боль в горле — ощущение, что его «царапают».

Симптомы «омикрона», которые можно заметить на коже:

  • «Ковидные» пальцы — пальцы зудят, воспаляются, приобретают красный или фиолетовый оттенок

  • Потрескавшиеся губы

  • Зудящая сыпь

  • Потница

  • Крапивница

  • Ложное обморожение

Кстати

Уже давно известно, что после перенесенного коронавируса организм ослаблен и нуждается в восстановлении. Особенно важно в этот период правильно составлять свой рацион. Диетологи говорят, что некоторые напитки помогут быстрее прийти в норму, а вот от других лучше на время отказаться. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.

А о том, как именно COVID-19 влияет на организм и как болезнь заставляет стареть, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова