У пациентов, подхвативших «омикрон», врачи заметили еще один необычный симптом — гиперестезия. Впрочем, медики спешат успокоить: вылечить это возможно.
Гиперестезия — это повышенная чувствительность. У пациента с таким симптомом даже слабые прикосновения могут вызывать сильную боль.
Как рассказал в беседе с изданием
По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, гиперестезия может развиваться у больных «омикроном» на фоне поражения периферических нервов — наподобие синдрома Гийена-Барре.
У больного происходит воспаление, после чего возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейронов и передаваться в центральную нервную систему. Как итог — инфицированный чувствует то онемение, то покалывание, то холод без особых причин.
Крючков подчеркивает: этот симптом встречался и у других штаммов коронавируса, еще до «омикрона».
- Но это все излечимо. Главное — вовремя диагностировать, — говорит врач.
Справка
Новый штамм коронавируса появился в странах Африки в двадцатых числах ноября. Вскоре зараженных начали выявлять по всему миру.
Во Всемирной организации здравоохранения новый штамм получил название «омикрон», по 15-й букве греческого алфавита. Специалисты говорят, что «омикрон» является самым заразным среди всех штаммов коронавируса. При этом от заражения не спасают вакцины: прививки лишь облегчают течение болезни.
Симптомы «омикрона»
К типичным симптомам «омикрона» относят:
вы чувствуете себя чудовищно уставшим;
у вас высокая температура;
появилась ломота в теле;
вы стали страдать от головной боли;
вы стали потеть по ночам;
появился насморк;
вы стали замечать необычную боль в горле — ощущение, что его «царапают».
Симптомы «омикрона», которые можно заметить на коже:
«Ковидные» пальцы — пальцы зудят, воспаляются, приобретают красный или фиолетовый оттенок
Потрескавшиеся губы
Зудящая сыпь
Потница
Крапивница
Ложное обморожение
Кстати
Уже давно известно, что после перенесенного коронавируса организм ослаблен и нуждается в восстановлении. Особенно важно в этот период правильно составлять свой рацион. Диетологи говорят, что некоторые напитки помогут быстрее прийти в норму, а вот от других лучше на время отказаться. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
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