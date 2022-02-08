Максимум подъема коронавируса в феврале-2022, вероятно, так и останется на уровне 180 тысяч человек. Начиная с 6 февраля цифры статистики медленно, но верно, устремились вниз. Каждые сутки зараженных становилось все меньше — на 3-4 процента.
- По оценкам Российского фонда прямых инвестиций, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. — К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» помогло нам справиться с «омикроном» значительно лучше, чем большинству стран. Вакцина показала высокую эффективность против новых мутаций.
Но «омикрон» все же для всех оказался сюрпризом. И пока непонятно, чего ждать дальше.
- «Омикрон» оказался слишком отличающимся от всех предыдущих штаммов вариантом. Все, что мы наработали и подготовили, с ним не стыковалось, — говорит врач-терапевт, популяризатор медицины, блогер Алексей Водовозов. — Пятый подъем несравним с остальными по масштабам. Данные от 8 февраля показывают небольшое снижение. Но идет увеличение госпитализации. «Омикрон» мягче или проще, но это только в процентах, когда мы переходим к абсолютным цифрам, мы начинаем бить «рекорды» пандемии.
Если посмотреть на результаты США, там в пики вируса количество заразившихся достигало почти 1,4 миллиона человек. Сейчас страна вышла из режима «рекордов» и вернулась к уровню заболеваемости, характерного для «дельты».
- В статистику попадают не прямо конкретно в этот день заболевшие люди, а положительные тесты, — объяснил Алексей Водовозов на
Но то, что мы добрались до пика «омикрона», вовсе не говорит о том, что мы начали с него «съезжать». Вариантов развития событий несколько, в том числе, и еще один подъем, и долгое нахождение на пике.
- Тот подъем, который мы наблюдали, он связан с ВA.1, но в 44 регионах России сейчас уже выделяется ВА.2, — подчеркивает Водовозов. — Не исключено, что мы получили передышку, и опять сейчас все начнет расти.
Такие выводы Алексей делает из зарубежных примеров
- Проблем нам этот «омикрон» доставит много, мы попросту не успеваем за ним, — считает врач. — Мы не можем точно сказать, откуда взялся этот штамм. Он будто бы появился из другой ветки, он не «ребенок» ранних штаммов.
Откуда взялся «омикрон»
По данным микробиологов, «омикрон» может существовать уже давно и не обязательно в Южной Африке, просто его там смогли выделить, так как есть хорошая научная база. По одной из версий появления «омикрона» это твиндемия в Африке — сочетание ковида и ВИЧ.
- И 2020–2021 годах в научных журналах появлялись публикации, где сообщалось о случаях, когда люди, страдающие иммунодефицитом, долгое время были носителями SARS-CoV-2. В результате в их организме накапливалось от 12 до 15 мутаций, — рассказал Алексей Водовозов. — В Южной Африке у пациентов с ВИЧ накопилось до 25 мутаций.
«Омикрон» мог зародиться в организме человека с ВИЧ как один из вариантов мутаций.
Еще одна версия — виноваты мыши. До этого вирус было очень сложно выращивать в лабораториях у мышей.
- Надо было «подкручивать» и вирус, и мышей, «омикрон» приспособлен без всяких манипуляций, — объяснил Водовозов. — Вероятно, что вирус ищет новый природный резервуар. Потому что мы сильно давим на него антителами переболевших и вакцинированных.
Вирус активно ищет, куда еще зайти в живой природе и подстраивается под другие организмы. Примерно по такому принципу в мире закрепился грипп, который теперь никуда не девается. И передвигается по планете с помощью перелетных птиц. Тоже самое может ожидать и коронавирус.
Третий вариант — «омикрон» развивался самостоятельно и давно. Просто мы его не замечали. Когда штамм добрался до Южной Африки, где все хорошо с молекулярной биологией и секвенированием, его и обнаружили.
- Мы еще не до конца разобрались, откуда взялся исходный вирус, а тут еще его мутации… — говорит Водовозов. — Даже варианты «омикрона» уже сильно отличаются друг от друга. В клинической практике это означает, что мы можем болеть отдельно и одной, и другой мутацией.
У коронавируса есть периоды быстрой эволюции и медленной, мне кажется, мы еще увидим много чего интересного.
Новые симптомы
- Раньше считали, что если человек чихает — это хороший симптом, значит это не ковид. Теперь появились боли в горле, «верхний кашель», реже стала встречаться потеря обоняния. Температура не повышается сразу, поэтому человек чувствует себя разбитым, но ходит на работу, на учебу и работает распространителем вируса. Вирусу это выгодно. «Омикрон» редко добирается до легких, он останавливается в бронхиолах. Бронхиолит не сильно лучше, чем пневмония. Это жесточайший кашель до рвотных позывов, — поясняет врач.
Вирус мимикрирует под ОРВИ, и люди распространяют его в самой начальной стадии заболевания.
Надо понимать, что ОРВИ он только по проявлениям. ОРВИ нас не убьет, грипп — легко, «омикрон» — еще легче.
Когда обращаться за помощью
Алексей Водовозов рекомендует следить за симптомами «красного флага» — когда точно надо обращаться к врачу.
Температурные качели, когда температура стабильно повышалась, потом пошла вниз, а через несколько дней началась вторая волна.
Одышка — в норме мы совершает 14-16 дыхательных движений в минуту, если они увеличились до 30 — это повод срочно вызывать врача.
Боль за грудиной, особенно у молодых, она может быть признаком поражения сердца.
Сфокусированная головная боль в одной точке — тоже серьезный признак.
«Омикрон» оставит после себя погром очень надолго, — уверен эксперт.
Сократить карантин — это правильно?
«Есть препринт с исследованием персонала и игроков NBA. Статистику собирали на примере 50 бессимптомных и 40 человек с симптомами. Даже через 6 дней они продолжали выделять значимое количество вируса, то есть его было достаточно, чтобы заражать. Только к 11 дню уровень падал до приемлемого. Поэтому меры по сокращению сроков карантина могут привести к росту числа заражений», — уверен Алексей Водовозов.
Почему не все заражаются
Даже в кругу одной семьи далеко не все заражаются ковидом. Или заражаются, но не одновременно: нередки случаи, когда домочадцы болеют с разницей в 2-3 месяца.
- Есть «генетически заговоренные» люди, у них сильный врожденный иммунитет, достаточное количество лектина, связывающего маннозу. Один из возможных ключей генетической устойчивости связан с этим белком. В обратную сторону это тоже работает: у тех, у кого дефицит белка, риск заражения и тяжелого течения выше. Но мы пока никак не можем использовать эту информацию. Это не рутинный тест, мы не в состоянии всех просканировать, чтобы выяснить, кто заболеет и в какой форме, — заключает врач.
Комментарии6