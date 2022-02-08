Но то, что мы добрались до пика «омикрона», вовсе не говорит о том, что мы начали с него «съезжать». Вариантов развития событий несколько, в том числе, и еще один подъем, и долгое нахождение на пике.

- Тот подъем, который мы наблюдали, он связан с ВA.1, но в 44 регионах России сейчас уже выделяется ВА.2, — подчеркивает Водовозов. — Не исключено, что мы получили передышку, и опять сейчас все начнет расти.

Такие выводы Алексей делает из зарубежных примеров

- Проблем нам этот «омикрон» доставит много, мы попросту не успеваем за ним, — считает врач. — Мы не можем точно сказать, откуда взялся этот штамм. Он будто бы появился из другой ветки, он не «ребенок» ранних штаммов.

Откуда взялся «омикрон»

По данным микробиологов, «омикрон» может существовать уже давно и не обязательно в Южной Африке, просто его там смогли выделить, так как есть хорошая научная база. По одной из версий появления «омикрона» это твиндемия в Африке — сочетание ковида и ВИЧ .

- И 2020–2021 годах в научных журналах появлялись публикации, где сообщалось о случаях, когда люди, страдающие иммунодефицитом, долгое время были носителями SARS-CoV-2. В результате в их организме накапливалось от 12 до 15 мутаций, — рассказал Алексей Водовозов. — В Южной Африке у пациентов с ВИЧ накопилось до 25 мутаций.

«Омикрон» мог зародиться в организме человека с ВИЧ как один из вариантов мутаций.