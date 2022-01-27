Есть страны, где почти 100% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, но есть и аутсайдеры. Например, только
Страны, где привиты более 90% жителей страны*
*по состоянию на 26.01
ОАЭ,
Куба,
Португалия,
Чили,
Сингапур.
В число стран, где вакцинировано уже более 80% населения, входят Мальта, Китай, Бруней, Чили, Южная Корея, Испания, Аргентина, Италия, Канада, Катар, Австралия, Дания, Исландия, Эквадор, Бахрейн, Япония, Вьетнам, Уругвай.
В России вакцинировано полностью 52% населения.
«Доктор Питер» сравнил статистику — как переживают волну «омикрона» в самых вакцинированных странах.
ОАЭ (население — 9 млн 890 тысяч)
Доля людей, прошедших полную вакцинацию от COVID-19 (на 26.01) — 92,75%.
Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» -
С 1 декабря 2021 года от ковида скончались 80 человек.
Португалия (10 млн 347 тысяч)
Доля людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса — 90,36%.
Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» — 65578 (26 января). Число заболевших пока не снижается.
С 1 декабря от ковида скончались 1245 человек.
«В Португалии число госпитализаций на волне „омикрона“ сократилось на 75% по сравнению с „дельтой“. Вакцинация снизила количество госпитализаций на 84%, ревакцинация — на 93%», —
Куба (население 11 млн 061 тыс)
Доля людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса — 86,66%.
Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» — 3562 (16 января).
С 1 декабря прошлого года от ковида скончался 71 человек.
Куба
Глава департамента инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Кубы
Чили (население 18 млн 186 тыс)
Доля людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса — 87,9%.
Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» — 18736 (26 января).
С 1 декабря от ковида скончался 1191 человек.
- Если мы посмотрим на темпы роста заболеваемости, мы увидим снижение, —
Сингапур (население 5 млн 781 тыс)
Доля людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса — 87,14%.
Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» — 5996 (25 января). Волна не спадает.
С 1 декабря от ковида скончалось 24человека.
«Дети в возрасте до 12 лет начинают составлять большинство заболевших ковидом из поступающих в больницы», —
27 декабря в Сингапуре начали делать прививки от ковида детям в возрасте от 5 до 11 лет.
В Сингапуре сейчас всего около 120 000 непривитых взрослых. Им
- Шансы невакцинированных пациентов с COVID-19 попасть в отделение интенсивной терапии или умереть во много раз выше, чем у полностью вакцинированных — в семь раз больше для тех, кому 80+лет и в 50 раз больше для тех, кому за 30, —
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