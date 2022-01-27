ковид вакцинация
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Getty Images

60,8% населения нашей планеты получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, следует из данных проекта Our World in Data, который использует самые последние официальные данные правительств и министерств здравоохранения со всего мира.

Есть страны, где почти 100% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, но есть и аутсайдеры. Например, только 9,8% людей в странах с низким уровнем дохода «укололись» хотя бы раз.

Страны, где привиты более 90% жителей страны*

*по состоянию на 26.01

  • ОАЭ,

  • Куба,

  • Португалия,

  • Чили,

  • Сингапур.

В число стран, где вакцинировано уже более 80% населения, входят Мальта, Китай, Бруней, Чили, Южная Корея, Испания, Аргентина, Италия, Канада, Катар, Австралия, Дания, Исландия, Эквадор, Бахрейн, Япония, Вьетнам, Уругвай.

В России вакцинировано полностью 52% населения.

«Доктор Питер» сравнил статистику — как переживают волну «омикрона» в самых вакцинированных странах.

коронавирус, ковид, статистика
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ourworldindata.org

ОАЭ (население — 9 млн 890 тысяч)

Доля людей, прошедших полную вакцинацию от COVID-19 (на 26.01) — 92,75%.

Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» - 3116 в день (13 декабря). Сейчас число заболевших снижается. В ОАЭ объявили, что с понедельника возобновят выдачу виз всем туристам, полностью вакцинированным против COVID-19. Этот шаг сделан на фоне снижения числа коронавирусных инфекций.

С 1 декабря 2021 года от ковида скончались 80 человек.

ковид статистика коронавирус
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worldometers.info

Португалия (10 млн 347 тысяч)

Доля людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса — 90,36%.

Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» — 65578 (26 января). Число заболевших пока не снижается.

С 1 декабря от ковида скончались 1245 человек.

«В Португалии число госпитализаций на волне „омикрона“ сократилось на 75% по сравнению с „дельтой“. Вакцинация снизила количество госпитализаций на 84%, ревакцинация — на 93%», — говорится в исследовании португальских ученых.

ковид статистика коронавирус
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worldometers.info

Куба (население 11 млн 061 тыс) 

Доля людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса — 86,66%.

Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» — 3562 (16 января).

С 1 декабря прошлого года от ковида скончался 71 человек.

Куба разработала свои собственные вакцины против COVID-19 Soberana и Abdala. Именно ими привита большая часть населения страны. Прививают и детей старше 2 лет.

Глава департамента инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Кубы заявил: «Наша стратегия включает в себя введение трех доз вакцин, в то время как протокол во всем мире предполагает использование только двух».

ковид статистика коронавирус
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worldometers.info

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Чили (население 18 млн 186 тыс)

Доля людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса  — 87,9%.

Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» — 18736 (26 января).

С 1 декабря от ковида скончался 1191 человек.

- Если мы посмотрим на темпы роста заболеваемости, мы увидим снижение, — заявил министр здравоохранения Чили Энрике Пэрис. — Вспышка еще продолжается, но скорость роста снизилась. К счастью, только 23% коек в интенсивной терапии приходится на пациентов с ковидом.

ковид статистика коронавирус
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worldometers.info

Сингапур (население 5 млн 781 тыс)

Доля людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса  — 87,14%.

Максимум заразившихся в день на волне «омикрона» — 5996 (25 января). Волна не спадает.

С 1 декабря от ковида скончалось 24человека.

ковид статистика коронавирус
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worldometers.info

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«Дети в возрасте до 12 лет начинают составлять большинство заболевших ковидом из поступающих в больницы», — заявил директор медицинских служб Сингапура Кеннет Мак.

27 декабря в Сингапуре начали делать прививки от ковида детям в возрасте от 5 до 11 лет.

В Сингапуре сейчас всего около 120 000 непривитых взрослых. Им не разрешается посещать собрания и богослужения, посещать аттракционы или кинотеатры, а также обедать в ресторанах.

- Шансы невакцинированных пациентов с COVID-19 попасть в отделение интенсивной терапии или умереть во много раз выше, чем у полностью вакцинированных — в семь раз больше для тех, кому 80+лет и в 50 раз больше для тех, кому за 30, — заявил министр здравоохранения Онг Йе Кунг.

Анна Майская