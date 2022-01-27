60,8% населения нашей планеты получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, следует из данных проекта Our World in Data , который использует самые последние официальные данные правительств и министерств здравоохранения со всего мира.

Есть страны, где почти 100% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, но есть и аутсайдеры. Например, только 9,8% людей в странах с низким уровнем дохода «укололись» хотя бы раз.

Страны, где привиты более 90% жителей страны*

*по состоянию на 26.01

ОАЭ,

Куба,

Португалия,

Чили,

Сингапур.

В число стран, где вакцинировано уже более 80% населения, входят Мальта, Китай, Бруней, Чили, Южная Корея, Испания, Аргентина, Италия, Канада, Катар, Австралия, Дания, Исландия, Эквадор, Бахрейн, Япония, Вьетнам, Уругвай.

В России вакцинировано полностью 52% населения.

«Доктор Питер» сравнил статистику — как переживают волну «омикрона» в самых вакцинированных странах.