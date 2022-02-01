Продолжительность заразного периода у каждого человека может быть разной — многое зависит от тяжести заболевания. Как отметил инфекционист, при предыдущих штаммах пациент оставался заразным от 10 дней до 3-х недель, а у детей вирус в активной форме выделялся из кишечника более месяца.

Ранее главный консультант по интенсивной терапии в больнице и медицинском исследовательском центре PD Hinduja Бхареш Дедхия предположила, что причиной ложноотрицательного результата теста при симптомах «омикрона» может стать низкая вирусная нагрузка. В этом случае специалист советовала перепроверить результат в конце 5-6 дня. Есть вероятность, что в этот период тест все же станет положительным, так как вирусная нагрузка возрастет.