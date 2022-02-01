Если у человека есть признаки коронавирусной инфекции, но при этом ПЦР-тест дает отрицательный результат, вовсе не значит, что он не сможет никого заразить коронавирусом. По словам врача-инфекциониста, главного врача медцентра «Лидер-Медицина» Евгения Тимакова, омикрон-штамм «очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов». Кроме того, могут быть ошибки при заборе материала, которые приведут к ложноотрицательному результату. Однако все равно этот человек будет оставаться заразным для других. По словам специалиста, в любом случае тем, у кого есть признаки болезни, надо сократить количество контактов с людьми.
Евгений Тимаков
Педиатрия
Инфекционист, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центраwww.instagram.com/dr.timakov7777/
«Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме „омикрон“ идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период — 2-3 дня, соответственно, за 7 дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет», — рассказал Евгений Тимаков в
Продолжительность заразного периода у каждого человека может быть разной — многое зависит от тяжести заболевания. Как отметил инфекционист, при предыдущих штаммах пациент оставался заразным от 10 дней до 3-х недель, а у детей вирус в активной форме выделялся из кишечника более месяца.
Ранее главный консультант по интенсивной терапии в больнице и медицинском исследовательском центре PD Hinduja Бхареш Дедхия предположила, что причиной ложноотрицательного результата теста при симптомах «омикрона» может стать низкая вирусная нагрузка. В этом случае специалист советовала перепроверить результат в конце 5-6 дня. Есть вероятность, что в этот период тест все же станет положительным, так как вирусная нагрузка возрастет.
Что нельзя делать перед ПЦР-тестом
В Роспотребнадзоре сообщали правила подготовки к взятию мазка на коронавирус, чтобы результат исследования был максимально достоверным. Вот, что нельзя делать перед тестированием:
Пить и есть за 3-4 часа до мазка. Если взять мазок сразу после еды или питья, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток.
Минимум за 3 часа нельзя пользоваться спреями для носа и горла, так как на слизистой уменьшится количество вируса, и тест может показать ложноотрицательный результат.
Употреблять спиртное за два дня до сдачи мазка — из-за этанола, который содержится в алкоголе, тест также может показать неверный результат.
Пользоваться помадой для губ. При случайном попадании в пробу косметические средства могут замедлить ПЦР-реакцию.
Минимум за 3 часа использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку;
курить за 3 часа до сдачи анализа.
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