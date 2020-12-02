Специалист лаборатории объяснила, почему ПЦР-тесты на коронавирус могут выдавать ошибку

Специалист лаборатории объяснила, почему ПЦР-тесты на коронавирус могут выдавать ошибку15:52, 02.12.2020 / Верcия для печати / 3 комментария
Известно, что результаты ПЦР-теста на коронавирус могут быть как ложноположительными, так и ложноотрицательными. Заведующая лабораторией молекулярной диагностики «Инвитро» в Москве Наталья Гасилова объяснила «Доктору Питеру», какие причины могут повлиять на результат в процессе тестирования.
Ранее в Роспотребнадзоре озвучивали правила, которые необходимо соблюдать пациентам перед тестированием. К примеру, за несколько часов до взятия мазка не рекомендуется есть и пить, пользоваться спреями для горла и носа, а также чистить зубы и красить губы. Всё это, по словам специалистов, может повлиять на правильность результата. Заведующая московской лабораторией молекулярной диагностики «Инвитро» Наталья Гасилова назвала «Доктору Питеру» еще несколько причин, которые могут приводить к выдаче ложных результатов ПЦР-теста.
- Прежде всего, надо определиться с понятиями, - говорит Наталья Гасилова. - Ложноположительный результат - это когда пациент не инфицирован коронавирусом, но лаборатория выдала положительный результат теста на SARS-CoV-2 методом ПЦР. Ложноотрицательный - когда человек на самом деле инфицирован, но лаборатория выдает «-».
Как получают ложноположительные результаты?
Основная причина — так называемая кросс-контаминация, перекрестное загрязнение одного образца содержимым другого. Это может произойти на любом этапе тестирования — взятии мазка, транспортировки или уже в лаборатории.
- Как правило, источником кросс-контаминации служат образцы с большим содержанием РНК вируса в пробе. Тогда для загрязнения достаточно попадания капель или даже аэрозоля с этого образца, - говорит Наталья Гасилова. - Это может произойти в месте взятия мазка, при маркировке образца или пробирки, если медперсонал не меняет грязные перчатки. Есть также требование — оставлять зонд, которым берется биоматериал, в пробирке. Его полагается отламывать или отрезать ножницами. При выполнении этой операции тоже есть риск испачкать перчатки, поэтому их надо каждый раз менять.
По словам специалиста, загрязнение «чистого» образца может случиться и при транспортировке анализов.
- Например, если крышка пробы не плотно закрыта, биоматериал может «подтекать». В итоге пробирка снаружи будет контаминирована и, если потом пробирки ставятся в один штатив и перчатки не меняются, частицы вируса могут «переноситься» в другой образец. Еще такое бывает, когда в пробирке оставляются достаточно крупные зонды. В этом случае крышка микропробирки закрывается с усилием, может периодически приоткрываться, а вытекающие капельки биоматериала опять же попадают на стенку пробирки снаружи, - поясняет медик.
В лаборатории, кроме регулярной смены перчаток, важно аккуратно открывать пробирки — так, чтобы микроаэрозоль из одной пробирки не попал в другую.
- У каждой лаборатории есть алгоритм борьбы с кросс-контаминацией, по каким признакам ее определить и что делать. Самое сложное - контаминация продуктами амплификации или ампликонами (размножение фрагментов нуклеиновых кислот в исследовании ПЦР — Прим. ред.). По сути, это аварийная ситуация, которая требует проведения срочных мер в лаборатории. В этом исследовании ее риск минимален, поскольку пробирка после амплификации не открывается, и ампликоны во внешнюю среду не попадают.
Возможные причины ложноотрицательных результатов
По словам Натальи Гасиловой, здесь основная причина кроется в чувствительности тест-системы, которая применяется в конкретной лаборатории.
- Сейчас большинство производителей выпускают наборы с чувствительностью 1000 копий РНК вируса на 1 миллилитр (1х10*3 ). Она позволяет выявлять вирус как у бессимптомных и контактных в начале развития инфекции, так и в конце заболевания — уже на этапе выздоровления. Но если в образце количество вируса будет меньше порога чувствительности, то лаборатория выдаст ложноотрицательный результат, - поясняет эксперт.
Еще на результат влияет корректность взятия биоматериала со слизистой оболочки носо- и ротоглотки: к примеру, мазок взяли только из зева, а надо еще и из носа. Повлияет на него также малая вирусная нагрузка в биоматериале — когда тест выполняется в самом начале болезни или, наоборот, практически при выздоровлении, когда вирус уже уходит из организма.
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Ложноотрицательный результат можно получить при нарушении рекомендованного срока хранения взятого образца — со временем вирус начинает разрушаться, а его РНК «деградирует». Кстати, согласно 9-й версии временных рекомендаций Минздрава по профилактике и лечению COVID-19, мазок должен храниться до исследования не более 5 дней при температуре от +2° до +8°C или дольше при -20°С или -70°С — Прим. ред.). В то же время, по последним требованиям Роспотребнадзора, срок выполнения теста на выявление РНК SARS-CoV-2 не должен превышать 48 часов с момента взятия мазка.
Общая причина, объясняющая как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты может скрываться в ненадежной системе идентификации образцов.
- Такое возникает, например, когда результаты выдаются в ручном формате, а не поступают в информационную лабораторную систему с приборов автоматически, - объясняет специалист лаборатории. - Это может приводить к нарушениям на постаналитическом этапе исследования, когда пациенту просто выдается чужой результат.
© Доктор Питер
3 комментария Оставить комментарий
Кросс контаминация- массовое явление.Знаю немало случаев когда медики, которых обследуют еженедельно, получили страховые ковидные выплаты, так как оформили больничные, фактически не болея.Легкие формы лечатся на дому, на дом никто не ходит.Температуру заявить и потерю обоняния не проблема.Но не жалко.Все для фронта, все для победы.Чиновники, наверное, специально так установили выплаты, что бы и самим примазаться.
Кросс-контаминация при транспортировке...я вас умоляю. У меня участковый на дому брал мазок даже без перчаток...
ко мне пришел по вызову врач (медсестра), сказала это не лечат, само пройдет сказала пить эргоферон по одной таблетке 10 дней, тест не сделала, сказала у них нет возможности, предложила придти в поликлинику отсидеть в очереди чтобы получить направление на тест, который будет тоже в поликлинике, но через 3 суток, замечательно работают)))) Плюс сказала пока нет положительного теста делать что хочешь, ходить по магазинам и т.д. Я так полагаю в статистику я не попаду совсем)))) Так что все у нас в СПб хорошо, на плато вышли))))))))Клоуны