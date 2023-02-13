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Тест: на эти 5 вопросов о пищеварении ответит любой старшеклассник, а у вас получится?

Даже если вы давно окончили школу, то базовые знания по биологии все равно остались в памяти навсегда. Предлагаем проверить, что вы помните о пищеварительной системе (вопросы не сложные, просто надо быть чуточку внимательнее).

13 февраля 2023
Тест: на эти 5 вопросов о пищеварении ответит любой старшеклассник, а у вас получится?
Источник:
iStockphoto

Если спросить, что же входит в пищеварительную систему, то большинство наверняка первым делом вспомнят про желудок и кишечник. Это, несомненно, правильные ответы — без этих двух органов невозможно расщепление и усвоение пищи.

Но если бы вы оказались на уроке биологии, то учитель объяснил бы вам, что помимо желудка и кишечника в пищеварении участвуют еще и другие органы. У нашего организма сложная задача: измельчить пищу, усвоить все необходимые витамины и минералы, а потом избавиться от того, что осталось.

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ТЕСТ
Что вы знаете о пищеварительной системе
Тест: на эти 5 вопросов о пищеварении ответит любой старшеклассник, а у вас получится?
Источник:
Istockphoto
Автор текста:Софья Хромова
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