Тест: на эти 5 вопросов о пищеварении ответит любой старшеклассник, а у вас получится?

Если спросить, что же входит в пищеварительную систему, то большинство наверняка первым делом вспомнят про желудок и кишечник. Это, несомненно, правильные ответы — без этих двух органов невозможно расщепление и усвоение пищи.

Но если бы вы оказались на уроке биологии, то учитель объяснил бы вам, что помимо желудка и кишечника в пищеварении участвуют еще и другие органы. У нашего организма сложная задача: измельчить пищу, усвоить все необходимые витамины и минералы, а потом избавиться от того, что осталось.