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Рецепт быстрого завтрака для худеющих, который поможет забыть о голоде на 6 часов

Первый прием пищи — самый важный, ведь он наполняет вас энергией и не дает съесть лишнего до обеда. Эндокринолог Диляра Лебедева поделилась простым и вкусным рецептом — это один из ее любимых вариантов завтрака.

29 марта 2024
Рецепт быстрого завтрака для худеющих, который поможет забыть о голоде на 6 часов
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Если у вас нет желания есть сразу после пробуждения, то заставлять себя, конечно, не стоит. Можно просто выпить стакан чистой воды, а потом собираться по своим делам. Поедите, когда появится чувство голода.

В остальных же случаях завтраку стоит уделять особое внимание. Ведь первый прием пищи заряжает энергией, дает силы на выполнение задач, да и в целом запускает работу ЖКТ. Поэтому откажитесь от конфет, булочек, жирной еды, это лучше оставить на потом.

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В основе правильного завтрака — белок, сложные углеводы и полезные жиры. Они помогут проснуться, при этом вы не будете испытывать чувство тяжести в животе. Кроме того, голод не даст о себе знать до самого обеда.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

«Один из моих любимейших завтраков готовить просто и быстро. Он вкусный, идеально подходит для худеющих, так как содержит достаточное количество жиров для хорошего желчеоттока. Более того, вы не будете испытывать чувство голода как минимум 6 часов», — говорит врач.

Рецепт полезного завтрака от эндокринолога

Готовить будем такое знакомое блюдо — омлет. Дополнит его тост с авокадо.

Вам понадобятся:

  • 1 яйцо,

  • пара ломтиков сыра,

  • бездрожжевой хлеб,

  • спелое авокадо,

  • листья любимой зелени,

  • семечки и орешки.

Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, они расплавятся и придадут омлету более насыщенный вкус.

Тост делать тоже очень просто: отрежьте кусочек хлеба, сверху выложите нарезанное ломтиками авокадо. Украсить все можно зеленью, орешками и семечками — выбирайте, что вам больше нравится.

Все, вкусный и питательный завтрак готов!

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Кстати

Для приготовления тоста вам, скорее всего, потребуется только половинка авокадо. Чтобы вторая не испортилась и не потемнела, ее надо правильно хранить. Как это делать, читайте ЗДЕСЬ.

Если не хочется омлета, то можно попробовать другие варианты завтраков, которые тоже составлял врач. Все они просты в приготовлении, полезны и точно не прибавят вам лишних килограммов.

Автор текста:Софья Хромова
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