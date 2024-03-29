Рецепт быстрого завтрака для худеющих, который поможет забыть о голоде на 6 часов

Если у вас нет желания есть сразу после пробуждения, то заставлять себя, конечно, не стоит. Можно просто выпить стакан чистой воды, а потом собираться по своим делам. Поедите, когда появится чувство голода.
В остальных же случаях завтраку стоит уделять особое внимание. Ведь первый прием пищи заряжает энергией, дает силы на выполнение задач, да и в целом запускает работу ЖКТ. Поэтому откажитесь от конфет, булочек, жирной еды, это лучше оставить на потом.
В основе правильного завтрака — белок, сложные углеводы и полезные жиры. Они помогут проснуться, при этом вы не будете испытывать чувство тяжести в животе. Кроме того, голод не даст о себе знать до самого обеда.
«Один из моих любимейших завтраков готовить просто и быстро. Он вкусный, идеально подходит для худеющих, так как содержит достаточное количество жиров для хорошего желчеоттока. Более того, вы не будете испытывать чувство голода как минимум 6 часов», — говорит врач.
Рецепт полезного завтрака от эндокринолога
Готовить будем такое знакомое блюдо — омлет. Дополнит его тост с авокадо.
Вам понадобятся:
1 яйцо,
пара ломтиков сыра,
бездрожжевой хлеб,
спелое авокадо,
листья любимой зелени,
семечки и орешки.
Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, они расплавятся и придадут омлету более насыщенный вкус.
Тост делать тоже очень просто: отрежьте кусочек хлеба, сверху выложите нарезанное ломтиками авокадо. Украсить все можно зеленью, орешками и семечками — выбирайте, что вам больше нравится.
Все, вкусный и питательный завтрак готов!
Кстати
Для приготовления тоста вам, скорее всего, потребуется только половинка авокадо. Чтобы вторая не испортилась и не потемнела, ее надо правильно хранить. Как это делать, читайте ЗДЕСЬ.
Если не хочется омлета, то можно попробовать другие варианты завтраков, которые тоже составлял врач. Все они просты в приготовлении, полезны и точно не прибавят вам лишних килограммов.