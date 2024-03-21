Интервальное голодание может повышать риск смерти от инсульта и инфаркта на 91%

Так, например, человек может придерживаться схемы 12:12, то есть 12 часов можно есть все, что хочешь, а оставшиеся 12 — только пить воду. Есть интервал и 20:4, здесь очень строгие ограничения, ведь голодать придется почти сутки. Однако самая популярная схема — это 16:8. В этом случае есть можно в течение 8 часов, оставшееся время только пить воду.