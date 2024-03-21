Интервальное голодание может повышать риск смерти от инсульта и инфаркта на 91%

Интервальное голодание (ИГ) — одна из самых популярных в мире тенденций в диетологии. Его используют, чтобы похудеть, улучшить свое здоровье и упростить свой образ жизни. Метод крайне прост: часть суток вы едите, другую часть — только пьете воду. Причем интервалы могут быть разными.
Так, например, человек может придерживаться схемы 12:12, то есть 12 часов можно есть все, что хочешь, а оставшиеся 12 — только пить воду. Есть интервал и 20:4, здесь очень строгие ограничения, ведь голодать придется почти сутки. Однако самая популярная схема — это 16:8. В этом случае есть можно в течение 8 часов, оставшееся время только пить воду.
Ученые провели масштабное исследование, итоги которого
Исследователи трудились над работой в течение 17 лет — это период времени, за который они наблюдали за добровольцами. Всего в эксперименте приняли участие 20 тысяч человек, средний возраст которых составил 49 лет. Они предоставляли информацию о показателях здоровья, питании и образе жизни.
Вот основные выводы ученых:
потребление пищи в период менее 8 часов в сутки повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 91%;
если у человека уже есть патологии сердца и сосудов в анамнезе и он съедает всю дневную норму еды менее чем за 10 часов, то риск болезней сердца и сосудов повышается на 66%;
риск смерти от сердечно-сосудистых патологий также возрастал у людей с патологиями сердца и/или раком, которые практиковали интервальное голодание.
Ученые считают, что ограниченное по времени питание может иметь краткосрочные преимущества, но долгосрочные побочные эффекты. Однако эксперты признают: им потребуются дополнительные исследования, чтобы как можно глубже разобраться в этой теме. Например, у работы есть одно серьезное ограничение: вся информация о питании добровольцев фиксировалась исключительно с их слов.
Как только работа пройдет все необходимые экспертные проверки, ученые опубликуют исследование в одном из научных журналов.
Интервальное голодание — метод не для всех
По данным одного из исследований, благодаря такому типу питания люди могли терять до 2,5% своего веса, если выдерживали на интервальном голодании 22 дня. Не самый высокий результат, но участники эксперимента не прикладывали особых усилий, чтобы сбросить лишние килограммы, просто питались по особому графику. Однако их состояние здоровья пострадало — подробнее ЗДЕСЬ.