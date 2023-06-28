Питательная бомба: диетолог дала рецепт простого и вкусного салата для улучшения памяти

«Сварите сырую свеклу до мягкости, снимите кожуру, нарежьте тонкими круглыми дольками, — рассказывает о приготовлении салата диетолог Элизабет Бертран. — Далее в глубокой миске смешайте свеклу с яблочным или винным уксусом. В другой перемешайте салатную зелень, бальзамический уксус и растительное масло. Нарежьте мелко яблоки и сельдерей. Сначала на салатные тарелки выложите зелень, сверху — свеклу, яблоки и сельдерей. Посыпьте все перцем, орехами и сыром».