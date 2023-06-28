Питательная бомба: диетолог дала рецепт простого и вкусного салата для улучшения памяти

Функцию «память» в нашем мозге можно максимизировать, если есть правильные продукты. Об этом уже не раз писали ученые, ссылаясь на многочисленные исследования.
Известно, что мозг — самый жирный орган во всем нашем теле. Поэтому жирные кислоты так важны в нашем питании для улучшения когнитивных функций. Но не только они. Врач-диетолог, эксперт клиники Mayo рассказала, салат из каких ингредиентов будет настоящей питательной бомбой для мозга.
Врач-диетолог, эксперт клиники Mayo
Продуктами, улучшающими память, ученые считают фрукты и овощи, цельнозерновые, рыбу, полезные жиры, травы и семена,
Салат, улучшающий память
Свекла — средняя, 2-3 шт. (можно взять консервированную, но без добавок).
Яблоко — небольшое, 1-2 шт.
Стебель сельдерея — 1-2 шт.
Грецкие орехи — 2-3 шт.
Любая салатная зелень — чем больше, тем лучше.
Натуральный яблочный уксус или красный винный — 2 ч.л.
Оливковое (растительное) масло — 1 ст.л.
Бальзамический уксус — 1-2 ч.л.
Свежемолотый перец — по вкусу (соль лучше не добавлять вовсе).
Опционально, если есть возможность, — мягкий сыр горгонзола, 50 г (можно как аналог добавлять камамбер, бри, дорблю, козий сыр или даже адыгейский).
«Сварите сырую свеклу до мягкости, снимите кожуру, нарежьте тонкими круглыми дольками, — рассказывает о приготовлении салата диетолог Элизабет Бертран. — Далее в глубокой миске смешайте свеклу с яблочным или винным уксусом. В другой перемешайте салатную зелень, бальзамический уксус и растительное масло. Нарежьте мелко яблоки и сельдерей. Сначала на салатные тарелки выложите зелень, сверху — свеклу, яблоки и сельдерей. Посыпьте все перцем, орехами и сыром».
Важно — в салат не стоит добавлять уксус, если у вас есть проблемы с ЖКТ, отмечает диетолог.
В чем польза
«Салат из свеклы очень полезен для мозга, — объясняет диетолог Элизабет Бертран. — Она богата естественными соединениями, которые способствуют расширению кровеносных сосудов, что позволяет большему количеству насыщенной кислородом крови достигать мозга. Листовая зелень содержит витамин С — доказано, что он уменьшает возрастную потерю памяти. Также в ней — фолиевая кислота, улучшающая кровоснабжение мозга. Оливковое масло богато защитными антиоксидантными соединениями. Орехи, особенно грецкие, — источник омега-3 жирных кислот. Они снижают уровень триглицеридов, улучшают состояние сосудов».