Лучше слабительного: кто ест этот овощ, не знает проблем с ЖКТ, уверен врач Садыков

«Редис удивителен по своим свойствам, ведь на 93% он состоит из воды, что делает его крайне низкокалорийным. В то же время, он богат клетчаткой, витамином С, калием, магнием, фосфором и железом. Редис благоприятно влияет на переваривание пищи, наполняет кишечник достаточным количеством волокон, чтобы сформировать регулярный и правильный по консистенции стул», — рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Кстати, не важно, какого цвета редиска. Вне зависимости от того, ярко-красный корнеплод, белый, фиолетовый или желтый (бывают и такие сорта), свойства он сохраняет одинаковые.

«Овощ способствует усиленной выработке желчи, отлично подойдет тем, кто страдает от застойных явлений в желчном пузыре», — продолжает врач.