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Лучше слабительного: кто ест этот овощ, не знает проблем с ЖКТ, уверен врач Садыков

Овощи обязательно должны быть в рационе. Но даже среди этих полезных источников клетчатки есть лидеры и аутсайдеры. Об одном из самых полезных для желудка и кишечника корнеплодов рассказал гастроэнтеролог.

20 апреля 20242
Лучше слабительного: кто ест этот овощ, не знает проблем с ЖКТ, уверен врач Садыков
Источник:

iStockphoto

Весной в магазинах появляется молодая редиска — это один из наиболее ранних видов овощей, созревающих на грядках.

Все те, кто любят редис и употребляют его в достаточном количестве, редко страдают от проблем с ЖКТ, и этому есть объяснение. Подробно о влиянии овоща на организм рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. 

Медицина

Диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom

Полезен любого цвета

редиска
Источник:

iStockphoto

«Редис удивителен по своим свойствам, ведь на 93% он состоит из воды, что делает его крайне низкокалорийным. В то же время, он богат клетчаткой, витамином С, калием, магнием, фосфором и железом. Редис благоприятно влияет на переваривание пищи, наполняет кишечник достаточным количеством волокон, чтобы сформировать регулярный и правильный по консистенции стул», — рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Кстати, не важно, какого цвета редиска. Вне зависимости от того, ярко-красный корнеплод, белый, фиолетовый или желтый (бывают и такие сорта), свойства он сохраняет одинаковые.

«Овощ способствует усиленной выработке желчи, отлично подойдет тем, кто страдает от застойных явлений в желчном пузыре», — продолжает врач.

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Ешьте в обед, а не вечером

«Стоит обращать внимание на остроту редиса: при гастрите и других заболеваниях ЖКТ, связанных с раздражением слизистой, излишняя острота может только усугубить состояние или спровоцировать рецидив», — предупреждает врач Садыков. 

Употреблять овощ можно сырым, что чаще всего и делают, добавляя редиску в весенние салаты с зеленью и огурцами, и даже вареным или маринованным. Но не увлекайтесь!

«Главное — придерживаться нормы, которая составляет не более 300 граммов в день для взрослых. Идеальное время для блюд с редисом — обед, так как большое количество клетчатки может вызывать брожение, вздутие живота, что нежелательно в вечернее и ночное время», — говорит врач Садыков. 

Осторожными с редисом стоит быть беременным и кормящим женщинам, так как в первом случае он может спровоцировать тонус матки, а во втором изменить вкус грудного молока, вызвать колики у ребенка, добавляет доктор.

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Ранее «Доктор Питер» со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга рассказывал, что редиску лучше всего есть в измельченном виде или натертой на терке, для того чтобы она принесла максимум пользы. Если же вы любите с хрустом грызть свежий корнеплод или добавлять его в салаты нарезанным тонкими ломтиками, тогда важно овощ тщательно пережевывать. Так полезные соединения, содержащиеся в редиске, будут лучше действовать.

Автор текста:Анна Майская
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