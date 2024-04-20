Лучше слабительного: кто ест этот овощ, не знает проблем с ЖКТ, уверен врач Садыков

Весной в магазинах появляется молодая редиска — это один из наиболее ранних видов овощей, созревающих на грядках.
Все те, кто любят редис и употребляют его в достаточном количестве, редко страдают от проблем с ЖКТ, и этому есть объяснение. Подробно о влиянии овоща на организм рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Полезен любого цвета
«Редис удивителен по своим свойствам, ведь на 93% он состоит из воды, что делает его крайне низкокалорийным. В то же время, он богат клетчаткой, витамином С, калием, магнием, фосфором и железом. Редис благоприятно влияет на переваривание пищи, наполняет кишечник достаточным количеством волокон, чтобы сформировать регулярный и правильный по консистенции стул», — рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Кстати, не важно, какого цвета редиска. Вне зависимости от того, ярко-красный корнеплод, белый, фиолетовый или желтый (бывают и такие сорта), свойства он сохраняет одинаковые.
«Овощ способствует усиленной выработке желчи, отлично подойдет тем, кто страдает от застойных явлений в желчном пузыре», — продолжает врач.
Ешьте в обед, а не вечером
«Стоит обращать внимание на остроту редиса: при гастрите и других заболеваниях ЖКТ, связанных с раздражением слизистой, излишняя острота может только усугубить состояние или спровоцировать рецидив», — предупреждает врач Садыков.
Употреблять овощ можно сырым, что чаще всего и делают, добавляя редиску в весенние салаты с зеленью и огурцами, и даже вареным или маринованным. Но не увлекайтесь!
«Главное — придерживаться нормы, которая составляет не более 300 граммов в день для взрослых. Идеальное время для блюд с редисом — обед, так как большое количество клетчатки может вызывать брожение, вздутие живота, что нежелательно в вечернее и ночное время», — говорит врач Садыков.
Осторожными с редисом стоит быть беременным и кормящим женщинам, так как в первом случае он может спровоцировать тонус матки, а во втором изменить вкус грудного молока, вызвать колики у ребенка, добавляет доктор.
Ранее «Доктор Питер» со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга рассказывал, что редиску лучше всего есть в измельченном виде или натертой на терке, для того чтобы она принесла максимум пользы. Если же вы любите с хрустом грызть свежий корнеплод или добавлять его в салаты нарезанным тонкими ломтиками, тогда важно овощ тщательно пережевывать. Так полезные соединения, содержащиеся в редиске, будут лучше действовать.