Главный детский травматолог Петербурга: Из-за катания на ватрушках дети на всю жизнь остаются в инвалидных колясках

В Петербурге выросло число детей, получающих тяжелые травмы после катания на ватрушках. Именно эти надувные приспособления становятся главной причиной зимних травм и инвалидизации детей. По словам главного детского травматолога-ортопеда города, академика Алексея Баиндурашвили, в прошлом сезоне было 15-20 пострадавших, в этом — намного больше.

- Ватрушки в ряде случаев оставляют после себя неизгладимый след. Дети становятся инвалидами, на всю жизнь остаются в колясках, - сказал журналистам главный детский травматолог-ортопед Петербурга, президент НМИЦ им. Турнера, академик Алексей Баиндурашвили. - Мы часто оперируем детей с тяжелыми травмами позвоночника, «взрывными» переломами. И ватрушки постоянно поставляют нам этих несчастных детей. (…) Наша операция — это 30% успеха, дальше нужна реабилитация.

По словам академика, в прошлом сезоне в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера доставили 15-20 детей, пострадавших от ватрушек.

- В этом больше — не в разы, но значительно больше. Мы это ощущаем, - сказал Алексей Баиндурашвили, и напомнил, что зима еще не закончилась.

Президент НМИЦ им. Турнера призвал родителей быть внимательнее к здоровью своих детей и отказаться от катаний на ватрушках, которыми невозможно управлять.

Как писал "Доктор Питер", за новогодние каникулы, по данным Городской станции скорой помощи, катание с горок на санках и ватрушках закончилось травмами для 5 горожан. По словам главврача ГССМП Алексея Бойкова, пострадавших может быть больше - в это число не входят обратившиеся за помощью в районные травмпункты. Также в начале января петербургский Следком заинтересовался госпитализацией пятилетнего мальчика, который получил травмы головы во время катания на ватрушке в Муринском парке. 11 января следователи сообщили о гибели в Красносельском районе 27-летнего мужчины, который на ватрушке столкнулся с деревом.

© Доктор Питер