Ученые подтвердили пользу «рецепта» 100-летней давности для улучшения сна

Исследователи Калифорнийского и Принстонского университетов США выяснили, что напряжение и расслабление групп мышц, прежде чем заснуть, способствует более глубокому сну . Причем даже больше, чем прослушивание расслабляющей музыки. Это показало новое исследование с участием 50 человек, которые имели привычку вздремнуть перед обедом.

Участников эксперимента разделили на две группы. Одни перед дневным сном в течение 10 минут выполняли упражнения по методике прогрессивной мышечной релаксации (ПМР), другие это же время посвящали прослушиванию музыки Моцарта. В итоге оказалось, что люди, которые намеренно напрягали, а затем расслабляли группы мышц имели на 125% более глубокий сон по сравнению с теми, кто вместо этого слушал расслабляющую музыку. Участники первой группы проснулись более отдохнувшими, а характер их дневного сна улучшился.

- Мы обнаружили, что те, кто занимался прогрессивной мышечной релаксацией перед сном, с самого начала демонстрировали более высокую ритмическую активность правого полушария мозга во сне, что мы ожидаем увидеть у хорошо отдохнувших людей. (…) По сути, ПМР поддерживала некоторые восстановительные потребности, о которых обычно заботится сон.

Это не значит, что вам не нужен сон, но такая релаксация может делать его более глубоким. Она может обеспечить частичное восстановление организма уже перед сном, и, возможно, позволить сну «сосредоточиться» на поддержке других функций — например, формировании памяти или эмоциональном здоровье, — прокомментировала результаты работы ведущий автор, доктор Кэтрин Саймон.