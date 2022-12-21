«Такого гриппа я не припомню», — сейчас эту фразу повторяют многие, кому-то даже кажется, что перенесенный ковид по силе влияния на организм не идет ни в какое сравнение с нынешним вирусом. Под особым ударом пожилые люди — из-за накопившихся хронический заболеваний, общей слабости, для многих грипп может быть смертельно опасным. Поэтому так важно людям в возрасте всеми силами стараться избегать заражения, а если оно произошло — не заниматься самолечением.
Заведующая 14-м инфекционным отделением Госпиталя для ветеранов войн
— Если у пожилого человека поднялась температура, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью, — настоятельно рекомендует заведующая 14-м инфекционным отделением Госпиталя для ветеранов войн Мария Лапшинова. — Физиологическая норма температуры несколько ниже у пожилых, и даже незначительное повышение может вызвать сильное ухудшение самочувствия.
Поэтому, если на градуснике «всего» 37,5, это вовсе не повод отказываться от визита врача и использовать старые проверенные способы лечения: парение ног, чеснок внутрь и снаружи и сок алоэ вместо аптечных препаратов.
— Например, ингаляции горячим паром — над горячей картошкой — противопоказаны при высокой температуре, — предупреждает Мария Лапшинова. — Также под действием горячего пара слизь, засохшая в дыхательных путях, набухает, и пожилой человек, у которого есть ослабление кашлевого рефлекса и снижение силы кашлевого толчка, может начать задыхаться.
Надо понимать, что для пожилых людей любое воздействие на организм должно быть в обязательном порядке согласовано с врачом.
— Использование горячих ванн для ног, горчицы — эти методы лечения основаны на согревающем воздействии на кожу, рефлекторные зоны, — продолжила врач Лапшинова. — У пожилых людей это может приводить к перераспределению кровообращения и вызвать ухудшение течения хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, цереброваскулярная болезнь.
Ну и стоит учесть, что у пожилых кожа довольно тонкая и ранимая, даже незначительные царапины могут перейти в длительно заживающие раны. А тепловое воздействие — к ожогам и инфицированию.
Вообще люди старше 60–65 лет входят в группу риска тяжелого течения гриппа. У них возникают такие осложнения, как:
пневмония;
присоединение вторичной бактериальной инфекции;
поражение ЛОР-органов (синусит, отит, ангина);
проблемы центральной нервной системы;
обострение и декомпенсация хронических заболеваний;
обезвоживание организма.
Поэтому врачи и подчеркивают важность обращения за первой помощью к экспертам, а не следование советам из телевизора.
— Если после назначенной терапией симптомы не проходят более 5 дней, сохраняется лихорадка, присоединяются новые симптом: отеки ног, снижение артериального давление, приступообразный кашель с выделением мокроты, кровохарканье, повышенная сонливость и кожные высыпания, то наиболее вероятно, что это говорит о возникновении осложнений или обострении хронических патологий, — говорит заведующая 14-м инфекционным отделением Госпиталя для ветеранов войн.
Мария Лапшинова предупредила, что грипп может нанести удар по всем системам и органам. Наиболее уязвимы легкие, страдают сердечно-сосудистая система, центральная нервная система. Есть опасность печальных исходов у людей, болеющих сахарным диабетом.
— Осложнения могут развиваться как в первые дни заболевания, так и на фоне улучшения самочувствия, — это очень индивидуально, — предупреждает врач.
Еще один важный момент, который надо обязательно учитывать при лечении, — использование сосудосуживающих капель.
— Применение возможно, но с особой осторожностью, только в рекомендуемой дозе, не более 5–10 дней и по назначению врача, — рассказала «Доктору Питеру» Мария Лапшинова. — Так как эти препараты относятся к группе местных сосудосуживающих средств с а-адреномиметическим действием, они могу приводить к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления.
Поэтому эти капли противопоказаны людям с артериальной гипертензией, тахикардией и выраженным атеросклерозом.