— Если у пожилого человека поднялась температура, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью, — настоятельно рекомендует заведующая 14-м инфекционным отделением Госпиталя для ветеранов войн Мария Лапшинова. — Физиологическая норма температуры несколько ниже у пожилых, и даже незначительное повышение может вызвать сильное ухудшение самочувствия.

Поэтому, если на градуснике «всего» 37,5, это вовсе не повод отказываться от визита врача и использовать старые проверенные способы лечения: парение ног, чеснок внутрь и снаружи и сок алоэ вместо аптечных препаратов.

— Например, ингаляции горячим паром — над горячей картошкой — противопоказаны при высокой температуре, — предупреждает Мария Лапшинова. — Также под действием горячего пара слизь, засохшая в дыхательных путях, набухает, и пожилой человек, у которого есть ослабление кашлевого рефлекса и снижение силы кашлевого толчка, может начать задыхаться.