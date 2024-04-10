Синдром старшей дочери: как понять, что он у вас есть

Есть много шутливых стереотипов о старших и младших детях. Считается, что младшие более инфантильны, им больше сходит с рук в детском возрасте. А вот первенцы — гиперответственные перфекционисты.
Шутки шутками, однако синдром старшей дочери — реально существующее понятие. Более того, ученые выяснили, что девочки-первенцы действительно взрослеют быстрее, чем вторые и последующие дети. Это связано с повышенным уровнем стресса, который их мамы испытывали во время беременности.
Ни минуты покоя
Если вы и сами старшая дочь, то наверняка не понаслышке знаете о том, по каким еще причинам так происходит. В детстве вам, скорее всего, приходилось больше помогать родителям, принимать участие в воспитании младших братьев или сестер.
С одной стороны, это помогает раньше стать самостоятельной и приобрести много полезных навыков. С другой — старшие дочери часто страдают от излишнего перфекционизма.
Как отмечает психотерапевт Натали Мур, старшие дочери нередко чувствуют себя ответственными за всю семью, даже если братья и сестры уже взрослые. Им кажется, что именно на их плечи ложится забота о пожилых родителях, именно им нужно сделать все для благополучия родственников.
Однако это еще полбеды. Хуже всего то, что чувство гиперответственности может распространиться и на другие сферы жизни: работу, отношения, дружбу. Расслабиться и отдохнуть в таком режиме невозможно, что по итогу и становится причиной постоянной усталости и выгорания.
Особенно тяжело тем, кто родился в многодетных семьях: там в некоторых случаях старший ребенок время от времени может замещать родителей.
Девочки особенно уязвимы из-за гендерных стереотипов. Если мальчик плохо учится и забывает убраться дома — что с него взять, мальчишки все хулиганы. А вот девочкам нередко уже с детства предъявляют куда больше требований: ты же будущая хозяйка, ты же мамина помощница!
Дети просто не готовы к такой ответственности, поэтому старшие дочери часто с детства испытывают постоянное чувство недовольства собой. Кроме того, стремление быть самой лучшей дочерью, самой лучшей сестрой очень сильно изматывает. Идеал все равно недостижим, но в погоне за ним можно серьезно испортить себе жизнь.
Таким людям очень непросто радоваться мелочам и быть счастливыми, они постоянно ощущают себя виноватыми в том, что неспособны все успеть и все делать на пять с плюсом.
Личные границы и забота о себе
Как отмечает психотерапевт, первый шаг к решению проблемы — признать ее существование. Не нужно себя ругать за характер и особенности. Вы действительно можете получать удовольствие от роли старшей сестры — это абсолютно нормально. Главное — не забывать о своем комфорте и соблюдать чужие границы, пишет издание
Хотите дать совет брату или сестре? Отлично, но не приходите к ним домой без предупреждения. Организуете день рождения мамы? Замечательно, но попробуйте не брать все дела только на себя, попросите братьев или сестер помочь вам. Такой подход позволит вам немного отпустить контроль, расслабиться и при этом сохранить мир с родными.
Кроме того, вспомните: чего вам так сильно хотелось в детстве, но вы не могли это получить? Может, вы мечтали ходить на танцы? Попробуйте добавить хобби в свою жизнь сейчас! Будьте бережны к себе. Помните, вы можете быть неидеальной, но ваши слабости достойны понимания и прощения.