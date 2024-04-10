Синдром старшей дочери: как понять, что он у вас есть

Кроме того, вспомните: чего вам так сильно хотелось в детстве, но вы не могли это получить? Может, вы мечтали ходить на танцы? Попробуйте добавить хобби в свою жизнь сейчас! Будьте бережны к себе. Помните, вы можете быть неидеальной, но ваши слабости достойны понимания и прощения.