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6 пород собак, которых чаще всего кусают клещи, одна из них очень популярна в России

Ученые проанализировали более 905 тысяч историй болезни собак, чтобы выяснить, какие породы чаще всего страдали от укусов клещей. Эксперты также установили, кто точно не попал в список любимчиков у паразитов.

3 мая 2024
6 пород собак, которых чаще всего кусают клещи, одна из них очень популярна в России
Источник:

freepik

Ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют обрабатывать питомцев от клещей. Причем делать это надо, как только сойдет первый снег и покажутся островки земли: обычно в это время паразиты просыпаются и выходят на охоту. Даже если вы гуляете с любимцем во дворе или парке рядом с домом, все равно есть риск: клещи обитают не только в лесах. Поэтому не пожалейте средств на капли, ошейники и специальные таблетки, иначе все может закончиться летальным исходом.

Специалисты из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании решили выяснить, какие породы собак чаще всего страдают от укусов клещей. Для этого эксперты провели анализ — изучили 905 553 историй болезни собак в период с 2014 по 2018 год. Все животные находились под наблюдением в различных клиниках Великобритании.

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Эксперты учитывали различные факторы риска: густоту шерсти, форму черепа, вес, расположение ушей. Кроме того, они обращали внимание на пол, возраст и породу животного.

За весь период наблюдений ученые выявили 1903 случая укусов клеща. У одной из 50 собак диагностировали по крайней мере один укус за пятилетний период.

Согласно статистике, чаще всего клещи кусали:

  • керн-терьеров,

  • пуделей,

  • голдендудлей,

  • парсон-рассел-терьеров,

  • цвергшнауцеров,

  • золотистых ретриверов (очень популярные собаки как в России, так и во всем мире).

Ученые также обратили внимание, что клещи чаще кусали самцов, чем самок. Кроме того, паразитов в большей степени находили у собак с висячими ушами и длинной шерстью.

Вот породы собак, которых клещи кусали реже всего:

  • стаффордширские бультерьеры,

  • ротвейлеры,

  • чихуахуа,

  • ианглийские бульдоги.

Все эти породы имеют короткую шерсть — возможно, это тоже сыграло свою роль. Ведь на таком животном непросто спрятаться.

В целом наиболее подверженными риску укуса оказались пудели и их помеси.

«Не существует одной идеальной породы собак в плане защиты от клещей, поэтому крайне важно, чтобы мы полностью оценивали риски, когда хотим завести ту или иную породу. Владельцы пуделей или их родственников теперь смогут узнать о необходимости проверять питомцев на наличие клещей и, возможно, следить за длиной шерсти», — поделился мнением ведущий автор исследования адъюнкт-профессор доктор Дэн О’Нил.

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Главное — заранее обработать питомца от клещей, а также осматривать его после каждого выхода на улицу. Тогда долгие прогулки вам точно не страшны. О том, куда чаще всего кусают клещи и как правильно проводить осмотр, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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