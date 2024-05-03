6 пород собак, которых чаще всего кусают клещи, одна из них очень популярна в России

Ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют обрабатывать питомцев от клещей. Причем делать это надо, как только сойдет первый снег и покажутся островки земли: обычно в это время паразиты просыпаются и выходят на охоту. Даже если вы гуляете с любимцем во дворе или парке рядом с домом, все равно есть риск: клещи обитают не только в лесах. Поэтому не пожалейте средств на капли, ошейники и специальные таблетки, иначе все может закончиться летальным исходом.
Специалисты из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании решили выяснить, какие породы собак чаще всего страдают от укусов клещей. Для этого эксперты
Эксперты учитывали различные факторы риска: густоту шерсти, форму черепа, вес, расположение ушей. Кроме того, они обращали внимание на пол, возраст и породу животного.
За весь период наблюдений ученые выявили 1903 случая укусов клеща. У одной из 50 собак диагностировали по крайней мере один укус за пятилетний период.
Согласно статистике, чаще всего клещи кусали:
керн-терьеров,
пуделей,
голдендудлей,
парсон-рассел-терьеров,
цвергшнауцеров,
золотистых ретриверов (очень популярные собаки как в России, так и во всем мире).
Ученые также обратили внимание, что клещи чаще кусали самцов, чем самок. Кроме того, паразитов в большей степени находили у собак с висячими ушами и длинной шерстью.
Вот породы собак, которых клещи кусали реже всего:
стаффордширские бультерьеры,
ротвейлеры,
чихуахуа,
ианглийские бульдоги.
Все эти породы имеют короткую шерсть — возможно, это тоже сыграло свою роль. Ведь на таком животном непросто спрятаться.
В целом наиболее подверженными риску укуса оказались пудели и их помеси.
«Не существует одной идеальной породы собак в плане защиты от клещей, поэтому крайне важно, чтобы мы полностью оценивали риски, когда хотим завести ту или иную породу. Владельцы пуделей или их родственников теперь смогут узнать о необходимости проверять питомцев на наличие клещей и, возможно, следить за длиной шерсти», — поделился мнением ведущий автор исследования адъюнкт-профессор доктор Дэн О’Нил.
Как обезопасить собаку от клеща
Главное — заранее обработать питомца от клещей, а также осматривать его после каждого выхода на улицу. Тогда долгие прогулки вам точно не страшны. О том, куда чаще всего кусают клещи и как правильно проводить осмотр, читайте ЗДЕСЬ.