6 пород собак, которых чаще всего кусают клещи, одна из них очень популярна в России

Ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют обрабатывать питомцев от клещей. Причем делать это надо, как только сойдет первый снег и покажутся островки земли: обычно в это время паразиты просыпаются и выходят на охоту. Даже если вы гуляете с любимцем во дворе или парке рядом с домом, все равно есть риск: клещи обитают не только в лесах. Поэтому не пожалейте средств на капли, ошейники и специальные таблетки, иначе все может закончиться летальным исходом.