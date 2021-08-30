Метаболизм или обмен веществ — это комплекс химических реакций, протекающих в организме человека — в том числе, расщепление белков, жиров и углеводов, высвобождаемых из пищи, и преобразование этих соединений в энергию. Процесс этот протекает не только во время еды или занятий спортом, но и в состоянии покоя, и даже во сне.

Первый этап обмена веществ — ферментативные процессы. В различных отделах желудочно-кишечного тракта начинается распад белков до растворимых в воде аминокислот, жиры распадаются до глицерина и жирных кислот, а углеводы — до моно- и дисахаридов. После чего кровь транспортирует эти соединения к тканям органов.