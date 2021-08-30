Метаболизм или обмен веществ — это комплекс химических реакций, протекающих в организме человека — в том числе, расщепление белков, жиров и углеводов, высвобождаемых из пищи, и преобразование этих соединений в энергию. Процесс этот протекает не только во время еды или занятий спортом, но и в состоянии покоя, и даже во сне.
Первый этап обмена веществ — ферментативные процессы. В различных отделах желудочно-кишечного тракта начинается распад белков до растворимых в воде аминокислот, жиры распадаются до глицерина и жирных кислот, а углеводы — до моно- и дисахаридов. После чего кровь транспортирует эти соединения к тканям органов.
Основные функции обмена веществ — высвобождение энергии для поддержания работы организма, получение строительного материала для роста и восстановления клеток, запасание питательных веществ, а также выведение продуктов метаболизма.
Владимир Станкевич
Медицина
Бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России
- Существует быстрый и медленный обмен веществ. На скорость метаболизма влияют несколько факторов: пол, рост, возраст, вес, объем мышечной массы, особенности питания, наследственность, гормональная активность, наличие хронических заболеваний, — поясняет Владимир Станкевич, бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России (занимающийся лечением ожирения). — У людей с быстрым метаболизмом скорость распада белков, жиров и углеводов значительно выше, чем у людей с низкой скоростью обмена веществ, однако с возрастом у всех людей метаболизм замедляется.
Врач отметил, что обладатели быстрого обмена веществ обычно не имеют проблем с лишним весом. И чаще всего у них бывает ускоренный пульс, повышенное давление, в течение дня такие люди расходуют большое количество энергии. Обладатели медленного обмена веществ, наоборот, быстро толстеют, отличаются малоподвижностью.
Метаболизм нельзя ускорить или замедлить с помощью питания. Обмен веществ включает в себя несколько процессов, например, дыхание, терморегуляцию, пищеварение, однако метаболизм может нарушиться.
Основные симптомы неправильного обмена веществ:
повышенный аппетит или его отсутствие,
резкое похудение или набор веса,
расстройства кишечника,
ухудшение состояния кожи, волос, ногтей,
раздражительность,
апатия,
чувство недомогания.
- Нормализовать обмен веществ можно с помощью правильного рациона питания, — рекомендует Владимир Станкевич. — Для этого следует отказаться от употребления жареной и жирной пищи и алкоголя, есть поменьше мучного и сладкого.
4 способа наладить обмен веществ — советы врача
Не стоит переедать, лучше питаться небольшими порциями 4-5 раз в сутки.
Необходимо наладить питьевой режим, так как вода — важнейшая составляющая правильного обмена веществ, в день следует выпивать не менее 1,5 литров питьевой воды.
Также рекомендуется увеличить физическую активность, начать ходить в спортзал, заняться плаваньем, бегом или любым другим видом спорта. Трех занятий в неделю будет вполне достаточно для нормализации обмена веществ.
Важно научиться контролировать свои эмоции, меньше нервничать, не пребывать в состоянии депрессии, так как психоэмоциональное состояние напрямую влияет на обмен веществ.
Если человеку не удается самостоятельно нормализовать метаболизм, то ему необходимо обратиться к врачу для подбора лекарственной терапии.
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