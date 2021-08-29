В предыдущих исследованиях, измерявших различия в кровотоке головного мозга между разными фазами сна (REM-сном, NREM-сном) и бодрствованием разными методами, дали противоречивые результаты. В своей последней работе команда японских ученых использовала метод прямой визуализации движения кровяных телец в капиллярах мозга мышей во время бодрствования и сна — он показывает, как происходит обмен питательными веществами и продуктами жизнедеятельности между клетками мозга и кровью. И получила, по их словам, «удивительные результаты», пишет News Medical.

По словам старшего автора исследования профессора Ю Хаяши, ученые использовали краситель, чтобы сделать кровеносные сосуды головного мозга видимыми в флуоресцентном свете, используя технику, известную как двухфотонная микроскопия. Таким образом они смогли наблюдать за эритроцитами в капиллярах неокортекса (новые области коры мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры — прим. ред.) у мышей. Кроме того, они измеряли электрическую активность в мозге, чтобы определить фазу быстрого и медленного сна, а также бодрствования, и искали различия в кровотоке.

«Мы были удивлены результатами. (…) Во время быстрого сна наблюдался массовый поток эритроцитов через капилляры мозга, при этом не было никакой разницы между медленным сном и состоянием бодрствования. Это свидетельствует о том, что фаза быстрого сна — уникальное состояние», — сказал профессор Хаяши.