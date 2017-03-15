Работает как пылесос с эффектом йо-йо. Диетолог - о плюсах и минусах гречневой диеты с кефиром

Диета на гречке с кефиром особенно популярна у тех, кто хочет быстро подготовить фигуру к лету и избавиться от нависающих «ушек» на бедрах. Говорят, за неделю можно сбросить до 5-7 кг. По словам московского диетолога Светланы Титовой, сочетание гречки с кисломолочным продуктом работает в ЖКТ, как пылесос, но обладает «эффектом йо-йо».

Что входит в меню

Базовый вариант гречнево-кефирной диеты считается строгим. Меню худеющих ограничивается гречневой крупой, приготовленной определенным образом (надо ее промыть и запарить кипятком на ночь из расчета ½ ), кефиром (им можно разбавлять гречку или пить отдельно), чистой водой (не менее двух литров в день) и несладким чаем (желательно зеленым). Специи, соль и сахар не допускаются. Менее строгие варианты диеты разрешают есть гречку с кефиром только на завтрак.

От даты выработки кефира зависят не только его вкусовые качества, но и полезные свойства. В течение первых двух дней напиток слабо кислый, а начиная с третьего дня становится более кислым. Примерно по таким же срокам «расписаны» и его свойства — свежий кефир обладает слабительным действием и эффективнее очищает организм, а произведенный более 3-х дней назад напиток, наоборот, крепит.

Работает, как пылесос, но недолго

- Употреблять запаренную крупу следует утром, поскольку она насыщает организм питательными веществами и дает ему заряд энергии, необходимый для активного и плодотворного дня. Сочетание гречки с кефиром настраивает пищеварительную систему на нормальную работу. При этом, гречиха с кисломолочным продуктом выполняют функцию пылесоса для ЖКТ. В сочетании эти продукты способны хорошо очистить организм и сбросить несколько лишних килограммов, - говорит Светлана Титова.

Достоинства гречневой крупы описывают так:

богата фосфором (347 мг на 100 гр сырой крупы) и магнием (231 мг), а также такими микроэлементами, как кальций (18 мг), цинк (2,4мг), железо (2,2 мг), медь (1,1 мг на 100 гр сырой крупы);

содержит также марганец, молибден, кобальт, никель, титан, селен, йод, кремний, серу;

есть витамины A, D, C, E, B1, B2, B3, B5 (никотиновая кислота), B6, B9 (фолиевая кислота), P (рутин);

содержит сразу весь список незаменимых аминокислот (которые в организме человека не синтезируются, а поступают только с пищей): триптофан, треонин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, валин, гистидин.

- Сложные углеводы, содержащиеся в крупе, позволяют надолго сохранять чувство сытости, - добавляет Светлана Титова. - Кроме того, благодаря клетчатке гречка способствует моторной функции кишечника, а ее органические кислоты помогают образованию и отделению желчи. Богатый набор макро- и микроэлементов поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. При частом употреблении гречка способна выводить из организма канцерогены и соли.

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В составе кефира тоже много полезного:

витамины А, РР, бета-каротин, С, Н, 8 витаминов группы В;

минеральные вещества: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт;

молочный белок, жиры, органические и жирные кислоты, натуральные сахара;

молочнокислые бактерии (бифидобактерии и лактобактерии), полезные для микрофлоры кишечника.

По словам Светланы Титовой, кефир легко усваивается, а его полезные вещества быстро поступают в кровь. Благодаря своему богатому составу этот напиток способствует ускорению обмена веществ, улучшает работу желудка, помогает снижать уровень сахара в крови, а также уменьшает тягу к сладкому.

Хорошего понемногу

- Любые диеты с жесткими ограничениями грозят не только сбоями в работе желудочно-кишечного тракта, но и перегрузкой всего организма. И гречневая не исключение. Помимо прочего, её не рекомендуют страдающим заболеваниями желудка и кишечника, при наличии язв, хронических колитов и гастритов. А еще диета на гречке противопоказана беременным и кормящим женщинам, даже несмотря на столь богатый состав крупы. Как и любую другую шаблонную диету, диету на гречке нельзя назвать сбалансированной, поэтому применять ее более двух недель крайне нежелательно, - предупреждает Светлана Титова.

По словам диетолога, гречка относится к долгим углеводам, поэтому ее рекомендуется употреблять в первой половине дня. Эффект же от гречневой диеты достигается не за счет сжигания жиров, а благодаря хорошему очищению кишечника (примерно минус 4 кг) и избавлению от отеков.

- Все краткосрочные диеты для похудения обладают так называемым эффектом йо-йо — то есть сначала мы сбрасываем килограммы, а потом опять набираем, - поясняет специалист. - Это же относится и к гречневой диете. Нет продукта-панацеи, всегда важно разнообразное и сбалансированное питание, - подчеркивает специалист.

Надежда Крылова

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