Свекла в России — один из самых популярных корнеплодов. Без нее немыслим борщ и традиционная селедка под шубой. Делают из свеклы полезные салаты — как из сырой, так и из вареной.
Некоторые отмечают, что у сырой свеклы особенный, «землистый», запах и вкус. Причина в том, что свекла содержит геосмин (с греческого так и переводится — «запах земли») — органическое вещество, которое вырабатывают различные микроорганизмы. После отваривания свеклы эта ее особенность становится менее выраженной.
Какие виды свеклы бывают
Цвет овоща может быть ярко-красным, а может белым. Так выглядит та самая свекла, из которой делают сахар. Также есть свекла Кьоджиа, мякоть которой выглядит необычно — плоды с концентрическими кольцами белого и красного цвета.
Ставший популярным у зожников мангольд — также родственник свеклы. Его еще называют листовая свекла.
Ольга Шарапова
медицина
заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова
1. Свекла для иммунитета
- В свекле очень много клетчатки, марганца, железа, витаминов А и С, кальция, фосфора, — рассказала «Доктору Питеру» заслуженный врач России Ольга Шарапова. — Если каждый день включать в рацион свеклу, повышается иммунитет.
2. Свекла снижает давление
Этот овощ благотворно влияет на наши сосуды, сердце и нервную систему. Свекла содержит полезные нитраты, превращающиеся внутри артерий в оксид азота, который расширяет сосуды, помогает улучшить кровообращение и снизить давление.
Для снижения давления полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении один к одному.
3. Профилактика рака
Стакан сока из сырой свеклы (половина воды и половина сока, иначе будут проблемы со стулом) способен улучшать когнитивные функции, стабилизировать давление, снижать риск возникновения рака и дарить долголетие, говорится в исследовании ученых.
Антиоксиданты, которые содержатся в свекле, обладают химиопрофилактическими способностями против некоторых линий раковых клеток, например простаты, груди печени легких, пищевода и кожи.
4. Снижает аппетит и вес
- Также в этом овоще мало калорий. Поэтому свеклу можно смело есть тем, кто следит за своей фигурой. Но, конечно же, в меру, — поясняет Ольга Шарапова. — Свекла снижает аппетит. А также полезна для кишечника и желудка.
Свекла богата клетчаткой. Поэтому есть ее каждый день (если вам нравится ее вкус) даже полезно. Одна чашка сырой свеклы (чуть больше 130 граммов) содержит 3,8 грамма клетчатки (при норме в день около 30 граммов). Клетчатка снижает уровень холестерина и надолго оставляет чувство сытости.
Также свекла стимулирует рецепторы кишечника. Благодаря этому достигается слабительный эффект.
5. Предотвращает аномалии плода
- Свекла снижает риски развития аномалий нервной трубки плода и осложнений течения беременности, — рассказала врач. — Об этом я постоянно говорю всем будущим роженицам. Лучше всего корнеплод употреблять в сыром виде. В нем больше полезных микроэлементов и витаминов, чем в вареной свекле, хотя и она тоже полезна.
6. Защищает зрение
Ученые назвали еще одно полезное свойство свеклы. Она может снижать риск потери зрения у пожилых. Тестировали корнеплод на 2 тысячах добровольцах в течение пятнадцати лет. У тех, кто регулярно ел свеклу, риск развития дегенерации желтого пятна (макулодистрофии) снизился на 35 процентов.
7. Восстанавливает мышцы
Свекла полезна и для спортсменов, особенно для представителей циклических видов спорта. Как показали исследования, свекольный сок снижает боль в мышцах и способствует их восстановлению после тяжелых и высокоинтенсивных тренировок.
Свекла — противопоказания
- Во-первых, свеклу нельзя есть тем, у кого на данный овощ аллергия, — поясняет врач Ольга Шарапова. — Противопоказана свекла и людям, страдающим мочекаменной и желчнокаменной болезнью. А еще в свекле есть сахароза. Поэтому диабетикам употреблять в пищу этот овощ вредно.
Почему после свеклы моча окрашивается в розовый цвет
- Растительные пигменты и другие химические соединения в свекле (они еще есть также в ревене и ежевике) могут временно окрашивать мочу в розовый или красный цвет, — говорит диетолог Пенни Кларк, пишет издание
Как готовить свеклу
Свекла отлично запекается, выжимается, варится, тушится, маринуется и сушится.
Классика полезных рецептов — тертая сырая свекла с морковью (салат «щетка»), заправленные оливковым маслом или лимонным соком с солью и чесноком.
Варить свеклу не обязательно. Достаточно завернуть ее в фольгу и запекать в течение часа в духовке, пока она не станет мягкой.
Советы для эстетов, отрицающих винегрет:
Из пюрированной свеклы можно получить соус, похожий на хумус.
Свеклу можно добавлять в смузи — особенно, если сорт сладкий.
Нарезанная кубиками вареная свекла отлично сочетается с козьим сыром, грецкими орехами, зеленью и орехами пекан.
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