Свекла в России — один из самых популярных корнеплодов. Без нее немыслим борщ и традиционная селедка под шубой. Делают из свеклы полезные салаты — как из сырой, так и из вареной.

Некоторые отмечают, что у сырой свеклы особенный, «землистый», запах и вкус. Причина в том, что свекла содержит геосмин (с греческого так и переводится — «запах земли») — органическое вещество, которое вырабатывают различные микроорганизмы. После отваривания свеклы эта ее особенность становится менее выраженной.