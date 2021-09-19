Польза и вред яблок для снижения веса

Многие считают, что похудеть с помощью яблок, если их есть на завтрак, обед и ужин — простой способ. Ведь грызть эти сладкие и ароматные фрукты можно бесконечно, и даже с пользой — ведь в них много витаминов. Да и стоят они недорого, а у кого-то в саду они растут и вовсе бесплатно.

- Яблоки действительно помогают снижать вес, — признает диетолог Елена Кален. — Это доказали ученые из Пенсильвании. В 2009 году они проводили исследования на двух группах участниках. Одним перед обедом предлагали съесть яблоко, а другим нет. В результате выяснилось, что первая группа утоляла голод быстрее, чем вторая. Этому есть научное объяснение. В яблоке содержится 4 грамма клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения и помогает пище лучше усваиваться.