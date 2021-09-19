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Яблочный сезон продолжается — в магазинах и на рынках можно найти самые разные сорта этих фруктов — только-только сорванных с деревьев. Можно ли есть яблоки в неограниченных количествах и помогут ли они похудеть? Врач-диетолог ответила на вопросы.

Елена Кален

Елена Кален

Диетология

клинический психолог, диетолог, нутрициолог — эксперт в психологии снижения веса

Что будет, если съедать по одному яблоку в день?

Помимо снижения веса и витаминизации, употребление одного яблока в день способствует:

  • снижению холестерина. Фрукт содержит пектин. Он предотвращает появление бляшек в сосудах.

  • укреплению костей. Благодаря флавоноиду и бору употребление яблок улучшает состояние костной ткани. 

  • защите клеток мозга. В яблоках содержится кверцетин. Это вещество способствует улучшению памяти. 

- Кроме того, в яблоке много железа и других витаминов. Однако все хорошо в меру. Это относится и к фруктам. Не стоит их есть в неограниченных количествах, — пояснила Елена Кален.

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Почему вредно есть много яблок

- Во-первых, любая пища, съеденная не по голоду, не усваивается организмом, — считает диетолог. — Все калории из нее уходят в запасы, и снижение веса не происходит. Во-вторых, яблоки могут сильно раздражать желудок. 

Из-за высокого количества винной кислоты и клетчатки неограниченное употребления яблок может спровоцировать тошноту и гастрит. Диетологи рекомендуют есть не более 2-3 яблок в день. 

Польза и вред яблок для снижения веса

Многие считают, что похудеть с помощью яблок, если их есть на завтрак, обед и ужин — простой способ. Ведь грызть эти сладкие и ароматные фрукты можно бесконечно, и даже с пользой — ведь в них много витаминов. Да и стоят они недорого, а у кого-то в саду они растут и вовсе бесплатно.

- Яблоки действительно помогают снижать вес, — признает диетолог Елена Кален. — Это доказали ученые из Пенсильвании. В 2009 году они проводили исследования на двух группах участниках. Одним перед обедом предлагали съесть яблоко, а другим нет. В результате выяснилось, что первая группа утоляла голод быстрее, чем вторая. Этому есть научное объяснение. В яблоке содержится 4 грамма клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения и помогает пище лучше усваиваться.

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Яблоко также на 86% состоит из воды, которая заполняет желудок и способствует быстрому насыщению. Кроме того, яблоко — кладезь глюкозы и фруктозы.

- Попадая в кровь, эти полезные вещества повышают уровень сахара. Мы ощущаем утоление голода в моменте. В результате, употребляем меньше калорий за весь прием пищи, тем самым помогаем организму избавиться от лишних килограммов, — говорит Елена Кален. — Так что яблоки очень полезны и с их помощью действительно можно снизить вес, но даже самые полезные продукты могут навредить, если есть их в неограниченном количестве. И важно помнить — чтобы фрукт действительно принес пользу, важно есть его только по голоду и до его утоления. 

Почему нельзя есть много яблок — случай из практики эндокринолога

Зухра Павлова

Медицина

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог

www.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
Фото №1 - Что произойдет с организмом, если съедать по яблоку каждый день
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Врач Зухра Павлова поделилась историей пациентки, которая никак не могла поправиться. Женщина весила 45 кг при росте 161 см. Доктор провела обследование, исключила возможные заболевания, и пришла к выводу, что пациентке просто надо изменить рацион — есть много, часто и калорийно.

- Пациентка решила начать с фруктов, — рассказала врач-эндокринолог. — Напомню, что фруктоза, содержащаяся в них, разжигает аппетит и способствует отложению жирка.

Ела она фрукты до еды и после еды, во время перекусов и на ночь. За несколько дней женщина набрала 4 кг веса — почти все, чистейший жир.

- Девушке нужен был жирок, и она его набрала, всего лишь позволив себе объедаться фруктами. Сделайте, пожалуйста, выводы! Особенно, если поставили перед собой цель «как следует» поднабраться витаминов, употребив весь урожай яблок, — резюмирует Зухра Павлова.

Анна Майская