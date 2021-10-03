Врачи настаивают — ежедневно надо съедать не менее 400 граммов овощей. Морковь — в списке самых полезных и доступных. Исследователи
Каротиноиды — природные пигменты, которые содержатся в желтых, оранжевых и красных фруктах и овощах. Впоследствии они образуют ретинол, витамин А. Каротиноиды не полностью усваиваются организмом. Помочь им могут полезные жиры. Можно добавить небольшое количество растительного масла в салат или свежевыжатый сок и таким образом улучшить усвоение ретинола.
Чем полезна сырая морковь
Морковь содержит 2 г клетчатки (на средний овощ) при норме в день — 30 граммов. Клетчатка помогает восстановить микрофлору желудочно-кишечного тракта и избавиться от дисбактериоза, а также предотвращает вздутие и запоры.
Морковь полезна для памяти.
Высокое содержание витамина А стимулирует кровообращение и обмен веществ в мозге. 150-200 граммов тертой моркови стоит съесть, если вам надо запомнить систематизированную информацию — даты, цитаты, правила, формулы и так далее.
Калорийность моркови
- 35 ккал на 100 граммов.
Гликемический индекс моркови
- у свежей — 35, у вареной вырастает до 85, почти как у вареной картошки. Поэтому овощ в вареном виде не рекомендуется диабетикам.
Александр Андреев
медицина
врач-диетолог
- С детства всем нам известно, что морковь — это очень полезный овощ. Ее хорошо включать в свой ежедневный рацион, например порезать в салат, — говорит врач-диетолог Александр Андреев, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом». — В моркови содержится много витаминов (С, Е, D, РР и группы В), но самый важный из них — это витамин A, который отвечает за здоровье глаз, иммунную систему и влияет на синтез белков. Также морковь хороша и для сердечно-сосудистой системы: способствует выводу холестерина, очищению стенок сосудов и нормализации сердечного ритма. Особенно полезна морковь беременным женщинам — благотворно влияет на развитие плода.
Кому и почему нельзя есть морковь
- Овощ не следует употреблять людям с острым панкреатитом, язвой желудка, колитом, гастритом, повышенной желудочной кислотностью или тем, у которого есть аллергия на морковь, — обращает внимание диетолог. — Переедать морковку тоже не следует, иначе появятся сонливость.
Суточная норма потребления моркови — это три или четыре средних по размеру корнеплода (примерно 200 граммов).
Также избыток моркови в рационе может вызвать каротинемию. Обычно это состояние не считают опасным. При нем кожа может окрашиваться в желтый цвет. Особенно часто желтеют ладони и подошвы ног. Иногда усиленную пигментацию у любителей морковки называют похожей на ту, что наблюдается при желтухе (гепатите). Но при этом не обесцвечивается конъюнктива (слизистая оболочка, покрывающая внутреннюю часть век). При каротинемии она сохраняет свой природный, здоровый цвет.
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