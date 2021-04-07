Аллигаторова груша поможет забеременеть. Кому и почему полезно есть авокадо

В чем особенность этого нечастого на нашем столе экзотического продукта, который иногда называют аллигаторова груша? Вместе с диетологом Натальей Сычевой "Доктор Питер" разбирается, зачем и кому надо есть авокадо, и как его правильно хранить.

Авокадо не овощ, но его не совсем правильно называть и фруктом, скорее, - ягодой. Растут плоды на дереве. Правда, такая ягодка может быть весом до 2 кг. А главное, что отличает авокадо - белка в нем больше, а сахара и углеводов - меньше, чем в любых фруктах и ягодах. Рекордсмен авокадо и по калорийности. 25 сентября 1998 года его занесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самый питательный фрукт в мире - 163 ккал в 100 граммах мякоти. Тем не менее, авокадо подходит для диетического питания.

- Авокадо - отличный источник витамина Е, фолатов, магния, природных антиоксидантов, - рассказала диетолог Наталья Сычева о пользе авокадо. - Плод также богат растворимой клетчаткой. Она полезнее нерастворимых растительных волокон, поскольку преобразуется в желеобразную субстанцию, которая улучшает пищеварение. Жир в авокадо - в форме мононасыщенных масел. Они помогают усваивать жирорастворимые витамины и минералы, улучшают тонус сосудов, понижают уровень холестерина, предупреждают инфаркты и инсульты.

Кроме того, плод авокадо насыщен калием. В стограммовой порции авокадо содержится 14% рекомендуемой суточной нормы калия, в том же количестве банана - 10%.

А еще авокадо делает другие продукты полезнее.

- Добавка нарезанных кусочками авокадо в салаты увеличивает абсорбцию бета-каротина и лютеина, - отмечает врач-диетолог. Проще говоря, витамины и минеральные вещества из моркови, кукурузы, зелени, брокколи, помидоров, болгарского перца, цветной капусты и шпината будут лучше усваиваться, если есть эти овощи в компании с авокадо.

- Кроме того, блюда с авокадо насыщают на длительный срок благодаря жиру и волокнам, которые в нем содержатся, - отмечает Наталья Сычева.

По ее словам, употребление авокадо также увеличивает вероятность овуляции. Поэтому его хорошо употреблять в периовуляторный период женщинам, которые планируют зачатие (между 9-м и 16-м днями менструального цикла).

- Также есть исследования, что приём авокадо уменьшал у женщин уровень триглицеридов и снижает риск заболеваний сердца и сосудов, - отмечает Наталья Сычева.

- Авокадо считается созревшим и готовым к столу, когда плод мягкий только на верхушке, тяжелый на вес, а косточка хорошо укреплена в мякоти, - рекомендует диетолог. - Если вы покупаете неспелое авокадо, положите его в бумажный пакет и храните при комнатной температуре до созревания. Этот процесс можно и ускорить, если добавите к плодам авокадо бананы.

Добавим, что разрезанные авокадо не хранятся, и поверхность их коричневеет, окисляясь. Есть два способа спасти их от окисления. Первый – оставляйте косточку в той половинке, что предназначена для хранения. Второй – сбрызните поверхность авокадо соком лимона или лайма.

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