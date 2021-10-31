Так, о наличии опухоли может предупредить изменение вкусовых рецепторов. По словам Мясникова, если вы начинаете чувствовать странный привкус во рту во время еды, то это тревожный звоночек, который может указать на рак головного мозга.

Следует насторожиться, если вы вдруг стали замечать необычный горький, кисловатый или металлический привкус. «Об этом многие забывают, но иногда за этим может стоять опухоль мозга», — сказал Александр Мясников.

Однако не всегда привкус во рту сигналит об опасном заболевании. Самая распространенная причина — это защемление нерва, говорит эксперт. «С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию, и если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат», — пояснил врач.