Обнаружить, что у вас опасное заболевание, можно по некоторым симптомам, которые на первый взгляд кажутся весьма безобидными. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил популярный врач и телеведущий Александр Мясников.
Александр Мясников
Медицина
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книг.www.instagram.com/drmyasnikov.ru/
Так, о наличии опухоли может предупредить изменение вкусовых рецепторов. По словам Мясникова, если вы начинаете чувствовать странный привкус во рту во время еды, то это тревожный звоночек, который может указать на рак головного мозга.
Следует насторожиться, если вы вдруг стали замечать необычный горький, кисловатый или металлический привкус. «Об этом многие забывают, но иногда за этим может стоять опухоль мозга», — сказал Александр Мясников.
Однако не всегда привкус во рту сигналит об опасном заболевании. Самая распространенная причина — это защемление нерва, говорит эксперт. «С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию, и если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат», — пояснил врач.
Еще одна причина появления горького или кислого привкуса — это прием лекарственных препаратов. Поэтому не стоит стразу паниковать. Понаблюдайте за своим состоянием несколько дней, все изменения можно записать в блокнот. И если странный привкус во рту не перестает беспокоить, то в этом случае обязательно обратитесь к специалисту, чтобы врач поставил вам верный диагноз и назначил все необходимые обследования.
На онкологию могут указывать самые необычные симптомы. Один из них — это икота. К такому выводу пришла группа ирландских ученых во время исследования. Постоянные спазмы в грудной клетке могут быть спровоцированы опухолью пищевода. Образование давит на внутренние органы, из-за чего и происходит постоянное икание.
Очень странным способом также может заявить о себе и рак легких. Главные симптомы, которые могут указать на опасную болезнь, весьма очевидны — это сильный кашель, постоянная боль в груди и проблемы с дыханием. Однако у некоторых пациентов, которым диагностировали это коварное заболевание, был еще один необычный симптом — их беспокоила постоянная боль в пятке.
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