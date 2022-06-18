Специалисты Кембриджского университета и шанхайского университета Фудань изучили привычки сна почти 500 тысяч взрослых в возрасте от 38 до 73 лет и выяснили, что идеальное количество сна составляет ровно семь часов.

Участников исследования спрашивали об их режиме сна, психическом здоровье и самочувствии, а также попросили пройти тесты на когнитивные способности. Кроме того, исследователи получили результаты визуализации мозга и собрали генетические данные 40 тысяч участников, чтобы лучше оценить их состояние здоровья, пишет издание HuffPost.

В итоге авторы работы пришли к выводу, что с возрастом как дефицит сна, так и слишком долгий сон могут одинаково плохо сказываться на здоровье — к примеру, вызывать проблемы с психикой и ухудшение когнитивных функций, включая память. Также, по мнению ученых, чтобы высыпаться и не чувствовать себя утром разбитым и усталым важно стараться соблюдать постоянную продолжительность сна, а не спать в одну ночь 9 часов, а в следующую — 6.