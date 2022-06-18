Специалисты Кембриджского университета и шанхайского университета Фудань изучили привычки сна почти 500 тысяч взрослых в возрасте от 38 до 73 лет и выяснили, что идеальное количество сна составляет ровно семь часов.
Участников исследования спрашивали об их режиме сна, психическом здоровье и самочувствии, а также попросили пройти тесты на когнитивные способности. Кроме того, исследователи получили результаты визуализации мозга и собрали генетические данные 40 тысяч участников, чтобы лучше оценить их состояние здоровья,
В итоге авторы работы пришли к выводу, что с возрастом как дефицит сна, так и слишком долгий сон могут одинаково плохо сказываться на здоровье — к примеру, вызывать проблемы с психикой и ухудшение когнитивных функций, включая память. Также, по мнению ученых, чтобы высыпаться и не чувствовать себя утром разбитым и усталым важно стараться соблюдать постоянную продолжительность сна, а не спать в одну ночь 9 часов, а в следующую — 6.
- Хороший ночной сон важен на всех этапах жизни, но особенно в возрасте. Улучшение сна у пожилых людей может иметь решающее значение для поддержания хорошего психического здоровья и благополучия, а также для профилактики снижения когнитивных функций, особенно у пациентов с психическими расстройствами и деменцией, — считает один из авторов исследования из Кембриджского университета Барбара Саакян.
По рекомендациям национального Фонда сна, пожилым людям желательно уделять ночному сну 7-8 часов. Специалисты Кембриджского университета считают, что в этом диапазоне лучше все-таки выбирать меньшую продолжительность, если человеку хватает этого времени и он чувствует себя отдохнувшим после сна.
Сколько надо спать, чтобы похудеть
Исследователи Чикагского университета выяснили, как надо спать, чтобы похудеть на 12 кг без диет. Участниками исследования стали 80 взрослых 21-40 лет с избыточным весом. Во время эксперимента их учили спать дольше каждую ночь, но при этом не ограничивали в питании и не заставляли увеличивать физическую активность.
Выяснилось, что люди, которые обычно спали менее 6,5 часов, стали есть меньше, когда просто добавили к ночному отдыху чуть более часа. Некоторые участники после увеличения продолжительности сна стали есть меньше на 500 калорий. Ученые все посчитали и сделали такой вывод: при сохранении правильного режима сна в течение трех лет люди могут сбросить около 12 кг без изменения своего рациона.
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