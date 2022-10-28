Как говорят врачи, на скорость старения влияют не только индивидуальные особенности человека. Многое зависит от образа жизни и гормонального фона. Гормоны в принципе регулируют почти все процессы, которые происходят в нашем организме, — воздействуют на общее состояние и настроение, циклы сна, аппетит, репродуктивные способности.
Как рассказала врач общей практики Алина Кобозева, главным гормоном, отвечающим за красоту и молодость, считается соматотропин — он вырабатывается в гипофизе головного мозга. Также этот гормон отвечает за
рост и восстановление тканей,
нормальный обмен веществ,
выработку коллагена и эластина в коже.
Врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСК
— Уже после 25 лет синтез соматотропина снижается и запускаются процессы старения. К 50 годам уровень гормона становится в 2 раза меньше по сравнению с молодым возрастом, — говорит Алина Кобозева.
При недостатке этого гормона нарушается сон, начинает расти масса тела, появляются морщины, человек теряет энергию. Однако, по словам врача, при восстановлении его уровня клетки «омолаживаются» — можно даже остановить некоторые процессы старения. И сделать это не так сложно.
— Восстановить выработку соматотропина можно за счет регулярного здорового сна. Именно во время ночного отдыха концентрация этого гормона в организме достигает пиковых значений. При этом оптимальное количество сна, необходимое для нормальной выработки соматотропина, составляет не менее 7-8 часов, — рассказала специалист.
А для хорошего сна потребуется помощь другого гормона — мелатонина. Если его недостаточно, бессонных ночей и разбитости с утра не избежать. Всё это истощает ресурсы организма и тоже провоцирует старение.
По словам врача, влияют на преждевременное старение и гормоны стресса, которые вырабатываются надпочечниками, — адреналин и норадреналин (они стимулируют внутренние системы, повышая давление и учащая сердцебиение), а также кортизол (благодаря ему мы можем справляться со стрессом). Они помогают в стрессовой ситуации, но их избыток дает обратный эффект — защитные функции организма снижаются и наступает истощение. По словам врача, привести в норму уровень этих гормонов помогает опять же полноценный сон, а также сбалансированное питание и адекватная физическая активность.
— Старение — комплексный процесс, который затрагивает все системы организма. Любой гормональный дисбаланс приводит к ухудшению состояния здоровья и более раннему появлению первых признаков старения. Основная сложность в предупреждении этого процесса в том, что у него нет специфических симптомов. Чаще всего люди с нарушением выработки каких-либо гормонов жалуются на немотивированную усталость, резкое изменение веса, раздражительность, перепады настроения или, наоборот, апатию и депрессию. Подобные жалобы могут встречаться и у людей с адекватным гормональным статусом, — пояснила врач общей практики.
Какие еще гормоны не дают рано стареть
По словам гинеколога-эндокринолога Оксаны Селивёрстовой, на самом деле гормонов, которые способны продлевать молодость, много. Но врач выделила такие 5 основных.
Эстрогены. Они есть как у женщин, так и у мужчин, но в гораздо меньшем количестве. С возрастом продукция эстрогенов снижается. Поддержать их уровень отчасти помогает нормализация массы тела, отказ от курения и правильное питание.
Прогестерон. Его еще называют гормоном беременности и второй фазы менструального цикла. Приближаясь к менопаузе, женщина сначала начинает испытывать дефицит прогестерона, а потом и эстрадиола. Это неизбежный процесс, и тут может помочь гормонозаместительная терапия.
ДГЭА (дегидроэпиандростерон). Это гормон из группы андрогенов — мужских гормонов, но он часто используется в antiage-терапии. Он вырабатывается надпочечниками, а у женщин еще частично и яичниками. Продукция андрогенов с возрастом снижается у всех. Обеспечить женщин 50+ предшественниками эстрогенов и, соответственно, продлить молодость помогает прием ДГЭА. Но это только по назначению врача — иначе есть риск заработать другие проблемы со здоровьем.
Мелатонин. Этот гормон сна — производное серотонина (гормона радости). Его выделяют в темное время суток меланоциты — клетки шишковидной железы в головном мозге. Чтобы поддержать уровень мелатонина в организме, надо стараться спать в абсолютной темноте и не менее 8 часов.
Инсулин. Биологическое действие этого гормона поджелудочной железы с возрастом ухудшается, что ведет к снижению использования клетками углеводов. В итоге в теле растет доля жировой ткани — особенно в области живота, а в крови — уровень холестерина, что повышает риски развития атеросклероза и гипертонии.