А для хорошего сна потребуется помощь другого гормона — мелатонина. Если его недостаточно, бессонных ночей и разбитости с утра не избежать. Всё это истощает ресурсы организма и тоже провоцирует старение.

По словам врача, влияют на преждевременное старение и гормоны стресса, которые вырабатываются надпочечниками, — адреналин и норадреналин (они стимулируют внутренние системы, повышая давление и учащая сердцебиение), а также кортизол (благодаря ему мы можем справляться со стрессом). Они помогают в стрессовой ситуации, но их избыток дает обратный эффект — защитные функции организма снижаются и наступает истощение. По словам врача, привести в норму уровень этих гормонов помогает опять же полноценный сон, а также сбалансированное питание и адекватная физическая активность.

— Старение — комплексный процесс, который затрагивает все системы организма. Любой гормональный дисбаланс приводит к ухудшению состояния здоровья и более раннему появлению первых признаков старения. Основная сложность в предупреждении этого процесса в том, что у него нет специфических симптомов. Чаще всего люди с нарушением выработки каких-либо гормонов жалуются на немотивированную усталость, резкое изменение веса, раздражительность, перепады настроения или, наоборот, апатию и депрессию. Подобные жалобы могут встречаться и у людей с адекватным гормональным статусом, — пояснила врач общей практики.