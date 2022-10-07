4 пищевые привычки людей, которые не знают, что такое боль в суставах

Артрит — это не одна болезнь, а целая группа патологий, при которых есть общая черта — это воспаление в суставах. Причин для этого множество — инфекция, возрастные изменения, агрессия иммунной системы против своих же тканей, последствия травмы и много что еще. В зависимости от причин, которые вызвали повреждение суставов, врач подбирает необходимое лечение, корректирует режим активности.

Но нужно дополнительно помочь своим суставам, уменьшая воспалительный процесс за счет изменения своих привычек в питании. Это поможет не только снизить вес и нагрузку на суставы, но и уменьшить активность воспаления и разрушения тканей, а то и вероятность развития аритрита. Подробнее о том, что стоит изменить, «Доктору Питеру» рассказал врач-ортопед Руслан Нифтуллаев.