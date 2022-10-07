4 пищевые привычки людей, которые не знают, что такое боль в суставах

Артрит — это не одна болезнь, а целая группа патологий, при которых есть общая черта — это воспаление в суставах. Причин для этого множество — инфекция, возрастные изменения, агрессия иммунной системы против своих же тканей, последствия травмы и много что еще. В зависимости от причин, которые вызвали повреждение суставов, врач подбирает необходимое лечение, корректирует режим активности.
Но нужно дополнительно помочь своим суставам, уменьшая воспалительный процесс за счет изменения своих привычек в питании. Это поможет не только снизить вес и нагрузку на суставы, но и уменьшить активность воспаления и разрушения тканей, а то и вероятность развития аритрита. Подробнее о том, что стоит изменить, «Доктору Питеру» рассказал врач-ортопед Руслан Нифтуллаев.
врач травматолог-ортопед, хирург, врач спортивной медицины. Член Ассоциации травматологов-ортопедов России (АТОР), член ассоциации спортивных травматологов-ортопедов и реабилитологов (АСТОР)t.me/Orthopedovich
Артрит начинается быстро
Воспаление суставов чаще всего возникает внезапно — возникает сильная боль, ткани отекают, могут краснеть, двигаться очень трудно. Но возможны и варианты хронического процесса, когда изменения в суставе есть, но длительное время сам человек их не ощущает, пока сустав не разрушится до критического уровня.
Противовоспалительные препараты и специфические лекарства, которые подбирает врач, помогают уменьшать неприятные проявления. Но данные многочисленных исследований показывают: если скорректировать еще и образ жизни, постараться сбросить вес (если есть лишние килограммы), отказаться от некоторых пищевых привычек, можно справиться с воспалением гораздо быстрее и добиться более стойких результатов, обострения могут возникать реже. Но это процесс небыстрый, нужно привыкнуть к новому, освоить новые рецепты.
От чего лучше отказаться
Различные продукты, подразумевающие длительное хранение, проходят обработку. В них добавляют массу различных компонентов, которые предупреждают порчу — консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы и т.д. Большинство этих соединений имеют синтетическое происхождение и неполезны для организма. Они способы провоцировать и поддерживать системное воспаление, в том числе процесс в области суставов. В эту группу можно отнести:
различные сладкие хлебобулочные изделия промышленного производства;
чипсы, снеки, хлопья для завтраков;
лапша, супы, другие продукты быстрого приготовления — из категории залил кипятком и готово;
колбасные изделия.
Помимо того, что они сами обладают про-воспалительным эффектом, они могут еще и уменьшать эффекты от назначенных лекарств.
Пищевые привычки, которые сохранят здоровье суставов
Не увлекаться красным мясом и жирной едой
Полностью устранять жирные продукты из рациона не нужно, но сократить их количество, изменить соотношение различных видов липидов — полезно. Так, по данным журнала Frontiers of Immunology, насыщенный жир из красного мяса, молока и Омега-6 из растительных источников (например, кукурузного масла) стимулируют ослабление хряща, поддержание воспаления в суставах.
С возрастом, особенно после 40 лет, когда артриты возникают закономерно чаще, стоит постепенно отказываться от употребления красного жирного мяса в ежедневном режиме. Стоит отдавать предпочтение постным сортам, птице, рыбе, делать вегетарианские дни с бобовыми, крупами, овощами.
Кроме того, рекомендуется сократить порцию мяса до размера вашей ладони (в сыром виде), есть маложирные молочные продукты и не злоупотреблять растительными маслами — они наиболее полезны в салатах, заправках, вторых блюдах (без их нагревания).
Отказаться от соков и газировки
Помимо того, что эти напитки способствуют набору лишних килограммов, создают риск развития диабета 2-го типа, они также могут быть одними из провокаторов ревматоидного артрита. О подобном писали в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Те люди, которые ежедневно пьют сладкую газировку или коробочный сок, почти на 60% чаще страдают от воспалительных процессов в суставах.
Стоит заменить эти напитки натуральными соками, которые разбавляют водой как минимум в соотношении 1:1 или 1:2, зеленым или черным чаем (в который тоже не стоит добавлять сахар) или обычной питьевой водой.
Минимизировать алкоголь
Многие слышали, что красное вино может провоцировать приступы подагры, при которых возникают артриты. Но помимо этого алкогольного напитка на состояние суставов негативно влияет любой вид алкоголя. Повреждая микрофлору кишечника и нарушая баланс защитных факторов, алкоголь стимулирует попадание в организм раздражающих соединений, которые запускают или поддерживают хроническое воспаление. Оно затрагивает и суставы.
Помимо этого алкоголь нагружает печень, которая отвечает за синтез белков, в том числе и тех, что образуют хрящи в суставах. Спирт провоцирует потерю жидкости из тканей и обезвоживание, в том числе внутри суставов. Это ускоряет «старение» хрящевых поверхностей, образование на них микродефектов и развитие хронических воспалительных процессов.
С осторожностью относиться к пасленовым
Если артрит спровоцирован псориазом или другими аутоиммунными процессами, рекомендуется резко уменьшить в рационе количество овощей, относящихся к пасленовым. Это перцы, баклажаны, помидоры и картофель. На замену им предлагаются кабачки, огурцы, тыква, бобовые, листовая зелень.
Кстати, обратите внимание на беспуриновую диету
В ее основе лежит сокращение животных белковых продуктов, которые участвуют в образовании мочевой кислоты и уратных солей. Особенно важна она при подагрических артритах. Но и людям с другими формами поражений суставов она тоже пойдет на пользу.
Что нельзя есть при беспуриновой диете:
все виды бобовых;
наваристые бульоны, особенно мясные и грибные;
жирную рыбу, особенно консервированную;
все субпродукты — печень, почки, легкие;
блюда с любыми видами грибов;
красное мясо;
продукты переработки мяса — колбасы, ветчину, сосиски;
продукты с дрожжами;
полированный рис и овсянку.