Еще недавно артроз колена можно было вылечить только пересадкой сустава и никак иначе. Другие средства давали только временный поддерживающий эффект, а хрящ продолжал разрушаться, разве что, с меньше скоростью. Но биоинженеры компании UConn из Коннектикута (США) смогли сделать невозможное, они разработали методику, которая позволяет естественным способом восстанавливать истертый хрящ.

- Артроз довольно распространенное заболевание, которое появляется из-за повреждения суставов, — объяснили авторы исследования. — Подушечки хряща должны смягчать воздействие на суставы, но по мере истирания и уменьшения хряща, кость начинает ударяться о кость при движении. Ходьба становится ужасно болезненной.

Вместо распространенной практики по замене сустава или хряща, когда к поврежденной ткани подсаживали здоровую, взятую из другого места или донорскую ткань, можно вырастить собственную.