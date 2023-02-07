Никакого геройства: 5 симптомов ОРВИ, при которых точно пора на больничный

Мы привыкли уходить на больничный, когда ситуация становится критической: надо ложиться в больницу с осложнениями, или температура близка к 39 градусам. В таком состоянии обычно человек не может даже нормально спать и есть — какая уж тут работа?

К ОРВИ же мы относимся снисходительно: такая знакомая инфекция, точно ничего страшного не случится. Чаще всего решение пойти оказывается в корне неверным: человек заболевает еще сильнее, при этом достается и здоровым коллегам — они тоже заражаются.

Как понять, что вы слишком больны и надо оставаться дома?

Лихорадка

— Если у вас жар, вам определенно не следует идти на работу. Это одно из правил, которое обязан соблюдать каждый человек. Кстати, сбивать температуру таблетками, а потом бежать в офис тоже не нужно — так вы сделаете организму только хуже, — говорит семейный врач Джен Кодл.

По словам эксперта, если у человека повышенная температура, то ему стоит как минимум сутки оставаться дома. Если же цифры на градуснике показывают 38–39, то точно стоит уйти на больничный хотя бы на 3–4 дня.