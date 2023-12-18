«Мечтатель» или «солдат»? В какой позе полезно спать для здоровья спины

Казалось бы, чего тут сложного — правильно спать? Но на самом деле даже от того, как именно вы лежите в постели, зависит, как будете чувствовать себя утром. И чем старше человек становится, тем лучше он это понимает. Если в подростковые годы ты легко можешь на ночевке у друзей спать на полу и чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, то в более старшем возрасте одна ночь в неудобной позе может обеспечить недели головной боли.