«Мечтатель» или «солдат»? В какой позе полезно спать для здоровья спины

Казалось бы, чего тут сложного — правильно спать? Но на самом деле даже от того, как именно вы лежите в постели, зависит, как будете чувствовать себя утром. И чем старше человек становится, тем лучше он это понимает. Если в подростковые годы ты легко можешь на ночевке у друзей спать на полу и чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, то в более старшем возрасте одна ночь в неудобной позе может обеспечить недели головной боли.
Впрочем, есть парочка удачных поз, которые не только позволят вам как следует выспаться, но и принесут пользу позвоночнику и спине. О них рассказал эксперт по сну Джеймс Лейнхардт, пишет издание
Первая поза, которую вам определенно стоит попробовать, — «мечтатель». Она не только понравится вашей спине, но и укрепит отношения в паре.
Один из партнеров должен лечь на бок, второй лежит рядом и обнимает супругу или супруга со спины. Чтобы позвоночник в такой позе оставался ровным и не страдал от лишней нагрузки, лучше положить между лодыжек подушку или часть одеяла.
Вторая поза также отлично подойдет для семейных пар — «мечтатель спиной к спине». Вам также нужно лечь на бок, но на этот раз к партнеру необходимо повернуться спиной. В такой позе вы оба получите больше пространства для движений.
Третья поза отлично подойдет и одиночкам, ее эксперт назвал «солдат». Нужно лечь на спину, вытянуть руки вдоль туловища и поместить под колени подушку. Такая поза также поможет удерживать позвоночник прямым в течение всей ночи.
А если вас уже давно мучат боли в спине, можно также попробовать спать в позе эмбриона. В таком положении колени согнуты и подтянуты к груди, из-за чего снижается давление на поясницу и суставы.
Как спать нельзя
Как отмечают сомнологи, человек проводит во сне около трети своей жизни. Этот процесс очень важен для восстановления сил. Естественно, в течение ночи человек постоянно меняет позы, поэтому прежде всего нужно обзавестись хорошим матрасом и подушкой — так вы в любом случае сможете чувствовать себя комфортно и свободно.
Какую позу для сна специалисты считают самой неудачной? Сомнологи не рекомендуют спать на животе. Сон в этой позе может увеличить риск болей в шее, ведь в таком положении голова повернута набок, что приводит к напряжению шейного отдела позвоночника. Голова после ночи на животе тоже может разболеться. А еще спать на животе вредно тем, кто боится морщин, ведь вашей коже не слишком нравится, когда вы уткнулись лицом в подушку.
Какие позы подходят для сна лучше и какие есть правила, которые помогут выбрать хороший матрас? Узнай об этом ЗДЕСЬ.