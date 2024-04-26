Эти 3 специи лучше других снижают уровень сахара и инсулина в крови

Испанские исследователи решили выяснить, как специи и травы из средиземноморской диеты влияют на гликемический контроль у взрослых людей с сахарным диабетом второго типа. В фокус внимания ученых попали черный тмин, гвоздика, петрушка, шафран, тимьян, имбирь, черный перец, розмарин, куркума, базилик, орегано и корица.
Почти из 7 тысяч исследований в свой систематический обзор ученые включили 77 работ, 45 — вошли в метаанализ, в них участвовали более 3 тысяч человек.
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Улучшение уровня глюкозы натощак у пациентов с сахарным диабетом отмечалось при использовании пяти приправ: корицы, куркумы, имбиря, черного тмина и шафрана. Напомним, нормой считается уровень сахара в крови натощак до 5,5 ммоль/л, при сахарном диабете он составляет 7 ммоль/л и выше.
Наибольшее снижение уровня глюкозы в крови натощак произошло после приема черного тмина, за ним следуют корица и имбирь. При этом снижение сахара в крови составило от 17 до 27 мг/дл, в переводе на привычные единицы измерения — от 0,9 до почти 1,5 ммоль/л.
Только имбирь и черный тмин были связаны со значительным улучшением уровня гликированного гемоглобина в крови (HbA1c). Этот показатель отражает уровень сахара в крови за предшествующие 2-3 месяца.
Только корица и имбирь могли заметно снижать концентрацию инсулина в крови.
«Следует отметить, что имбирь, по-видимому, единственный из проанализированных ароматических трав в средиземноморской диете способствует значительному снижению всех трех исследованных показателей: глюкозы натощак, гликированного гемоглобина и инсулина», — заключают авторы работы.
Три популярные специи, которые могут угробить желудок и почки
Пряности и специи делают вкус и аромат еды более яркими, а также позволяют уменьшить при приготовлении пищи количество соли, что весьма кстати. Однако с некоторыми приправами следует быть острожными и знать меру.
По мнению гастроэнтеролога и эндокринолога Диляры Лебедевой, среди специй, избыток которых может навредить органам ЖКТ и почкам, особенно выделяются три:
Розмарин. Он плохо влияет на почки, противопоказан беременным из-за мочегонного эффекта, а также способности усиливать сокращения матки. Еще он вреден тем, кто страдает от повышенного давления и язвы желудка.
Красный перец. Под запретом для людей с заболеваниями ЖКТ. Также его не рекомендуют употреблять при гипертонии: он способен повышать давление. А при склонности к ожирению он ускоряет выработку гормона голода грелина, что в итоге может привести к перееданию.
Гвоздика. Она под запретом для людей с больным желудком, особенно с язвой, так как усиливает проявления этих болезней. К тому же использование большого количества гвоздики в еде вызывает сонливость и апатию.