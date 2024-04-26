Эти 3 специи лучше других снижают уровень сахара и инсулина в крови

Розмарин. Он плохо влияет на почки, противопоказан беременным из-за мочегонного эффекта, а также способности усиливать сокращения матки. Еще он вреден тем, кто страдает от повышенного давления и язвы желудка.

Красный перец. Под запретом для людей с заболеваниями ЖКТ. Также его не рекомендуют употреблять при гипертонии: он способен повышать давление. А при склонности к ожирению он ускоряет выработку гормона голода грелина, что в итоге может привести к перееданию.