Для того чтобы губы выглядели ухоженными и привлекательными, вовсе не обязательно тратить большие суммы на дорогостоящие средства или проводить много времени у косметолога. Ирина Зеналова, эксперт в области красоты, поделилась простым советом, который использовали наши бабушки.
Всего две минуты в день
В летнее время кожа губ часто становится сухой, а помада не всегда решает эту проблему, особенно в жаркую погоду. Косметика часто «плывет», размазывается, да и ощущение дает не самые приятные. В итоге губы трескаются, нуждаются в увлажнении, страдают от недостатка питательных веществ.
Отличным решением может стать специя, которая есть практически в каждом доме, — корица. Но выбирать стоит только натуральный продукт — цейлонский, в палочках, и лучше измельчить их самостоятельно в домашних условиях. Эффект будет гораздо лучше.
Вот порядок действий, как сделать губы красивыми и нежными с помощью корицы.
Увлажните губы косметическим маслом — например, кокосовым или льняным.
Нанесите ватной палочкой на губы измельченную корицу, нежно помассируйте их. Отшелушится лишнее — смойте все теплой водой.
Затем на губы снова наносится масло с корицей. Не нужно ничего тереть, достаточно оставить такую маску на 5-7 минут, а затем смыть водой.
Бьюти-эксперт
Корица: выбираем правильно
Не все знают, что в России под видом корицы часто продают кассию. Это два различных вида пряностей, которые часто путают между собой из-за их сходства. Вот несколько способов, как можно отличить корицу от кассии:
Палочка корицы более тонкая, слоистая, иногда с небольшими трещинами. Кассия же заметно толще и обычно менее скручена.
Корица имеет более нежный и сладковатый аромат, который раскрывается во время помола. Кассия пахнет резко и остро.
Корица обладает более нежным вкусом с легкой сладостью. Кассия более пряная.
Корица — это кора дерева Cinnamomum verum, родина его — Цейлон, в то время как кассию производят в Китае.
Если у вас есть возможность, обратитесь к продавцу или производителю для уточнения типа пряности.