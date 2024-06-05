Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Старинный рецепт красоты: замените помаду этой специей — и губы станут нежными и пухлыми

Используйте древний рецепт наших бабушек и получите великолепные губы за две минуты в день. О секрете рассказала бьюти-эксперт.

5 июня 20244
губы, рецепт, пухлые, нежные, корица
Источник:

iStockphoto

Для того чтобы губы выглядели ухоженными и привлекательными, вовсе не обязательно тратить большие суммы на дорогостоящие средства или проводить много времени у косметолога. Ирина Зеналова, эксперт в области красоты, поделилась простым советом, который использовали наши бабушки.

Всего две минуты в день

В летнее время кожа губ часто становится сухой, а помада не всегда решает эту проблему, особенно в жаркую погоду. Косметика часто «плывет», размазывается, да и ощущение дает не самые приятные. В итоге губы трескаются, нуждаются в увлажнении, страдают от недостатка питательных веществ.

Читайте также

Отличным решением может стать специя, которая есть практически в каждом доме, — корица. Но выбирать стоит только натуральный продукт — цейлонский, в палочках, и лучше измельчить их самостоятельно в домашних условиях. Эффект будет гораздо лучше.

Вот порядок действий, как сделать губы красивыми и нежными с помощью корицы.

  • Увлажните губы косметическим маслом — например, кокосовым или льняным.

  • Нанесите ватной палочкой на губы измельченную корицу, нежно помассируйте их. Отшелушится лишнее — смойте все теплой водой.

  • Затем на губы снова наносится масло с корицей. Не нужно ничего тереть, достаточно оставить такую маску на 5-7 минут, а затем смыть водой.

Бьюти-эксперт уверяет, пишет издание «Хибины.ru», что после этих манипуляций результат будет поразительным: ваши губы станут нежными, объемными и яркими без помады.

Читайте также

Корица: выбираем правильно

Не все знают, что в России под видом корицы часто продают кассию. Это два различных вида пряностей, которые часто путают между собой из-за их сходства. Вот несколько способов, как можно отличить корицу от кассии:

  • Палочка корицы более тонкая, слоистая, иногда с небольшими трещинами. Кассия же заметно толще и обычно менее скручена.

  • Корица имеет более нежный и сладковатый аромат, который раскрывается во время помола. Кассия пахнет резко и остро.

  • Корица обладает более нежным вкусом с легкой сладостью. Кассия более пряная.

  • Корица — это кора дерева Cinnamomum verum, родина его — Цейлон, в то время как кассию производят в Китае.

Если у вас есть возможность, обратитесь к продавцу или производителю для уточнения типа пряности.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Женское здоровье