Как говорят нейрофизиологи, чем чаще импульс проходит по определенному пути, тем легче и быстрее это будет происходить в будущем. Для этого улучшается химическое и морфологическое строение синапсов, контактов между клетками, или даже формируются новые связи. Кроме того, сам мозг постоянно ищет более короткие пути, чтобы ускорить этот процесс. Так мы совершенствуемся и улучшаем свои двигательные и когнитивные навыки, становимся профессиональнее.