Работа нашего мозга основана на принципе взаимодействия нервных клеток друг с другом: нейроны передают электрические импульсы, образуя при этом что-то вроде сети связанных узлов.
Как говорят нейрофизиологи, чем чаще импульс проходит по определенному пути, тем легче и быстрее это будет происходить в будущем. Для этого улучшается химическое и морфологическое строение синапсов, контактов между клетками, или даже формируются новые связи. Кроме того, сам мозг постоянно ищет более короткие пути, чтобы ускорить этот процесс. Так мы совершенствуемся и улучшаем свои двигательные и когнитивные навыки, становимся профессиональнее.
Но у этих улучшений есть и обратная сторона.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
«Со временем мозг будет стараться все чаще пользоваться уже сформированными путями и связями. Причина проста: это требует меньше энергозатрат. В итоге мы действительно начинаем делать данное действие лучше, но теряем гибкость мышления. Грубо говоря, мозг ленится», — объясняет Дарья Пойманова, специалист по развитию мозга.
Но гибкость мышления можно тренировать. Например, выполняя какие-то привычные для себя действия, но новым способом или пытаясь найти новое применение для старого предмета в хозяйстве.
В этом видео тренер показала простое упражнение, которое вы можете попробовать выполнить вместе с ребенком.
У вас легко получилось? А ЗДЕСЬ можно найти еще одно интересное упражнение на гибкость мышления. Этот тест американского психолога Джона Ридли Струпа до сих пор используется в психологии, хотя впервые был опубликован еще в первой половине прошлого века.
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