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Тест-картинка: самый внимательный найдет эту цифру за 3 секунды. А вы?

Тренировать мозг, чтобы спастись от деменции в будущем, можно не только с помощью изучения новых языков или разгадывания кроссвордов. Даже простые тесты и задачки способны неплохо взбодрить. Главное — решать их регулярно.

4 апреля 20244
Тест-картинка: самый внимательный найдет эту цифру за 3 секунды. А вы?
Источник:
iStockphoto

Для ясной памяти и твердого ума специалисты советуют постоянно учиться чему-нибудь новому, осваивать новые навыки или маршруты. Ведь для мозга, как и для мышц тела, нужны постоянные тренировки: они позволят сохранить когнитивные способности как можно дольше. Причем это необязательно должно быть что-то глобальное, пятиминутная нейрогимнастика, занимательные задачки и тесты тоже подойдут.

Предлагаем вам пройти один из тестов на внимательность, который может показать, как быстро ваш мозг обрабатывает информацию.

Посмотрите на картинку и постарайтесь найти одну отличающуюся цифру. Засекайте на телефоне время, чтобы оценить результат, — самые внимательные справятся меньше чем за 5 секунд. Только сначала закройте ненадолго глаза, дав им немного отдохнуть, а затем приступайте.  

Если сразу не получится быстро найти отличающуюся цифру, не расстраивайтесь. Просто чаще тренируйтесь. Попробуйте пройти тест Мюнстерберга, который научит быстро управлять своим вниманием. Суть его в следующем. Есть текст, представляющий собой случайную последовательность букв, которые иногда складываются в слова. Надо за две минуты найти как можно больше слов.

Тест на внимательность

Не переворачивайте карточку, пока не решите задачку.

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Кстати

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Автор текста:Анастасия Романова
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