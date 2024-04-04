Тест-картинка: самый внимательный найдет эту цифру за 3 секунды. А вы?

Если сразу не получится быстро найти отличающуюся цифру, не расстраивайтесь. Просто чаще тренируйтесь. Попробуйте пройти тест Мюнстерберга, который научит быстро управлять своим вниманием. Суть его в следующем. Есть текст, представляющий собой случайную последовательность букв, которые иногда складываются в слова. Надо за две минуты найти как можно больше слов.