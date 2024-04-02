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Тренировка мозга: эту задачку решат только люди с высоким IQ

Упражнения для мозга вроде головоломок, математических задач и логических игр улучшают когнитивные функции и снижают риск деменции. Но выбирать надо те, что посложнее. Например, задачку от «Доктора Питера», которая только на первый взгляд кажется простой.

2 апреля 20249
Тренировка мозга: эту задачку решат только люди с высоким IQ
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iStockphoto

Регулярная тренировка мозга способствует формированию новых нейронных связей, улучшению памяти, внимания, логического мышления и концентрации. Например, решение математических задачек помогает заметно замедлить процесс когнитивного старения и развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

А еще задачки для мозга могут быть увлекательными и интересными, что поднимает настроение и снижает стресс, развивает творческое мышление и способности к поиску нетрадиционных решений.

Но важно понимать: чем сложнее задания, тем лучше. Когда решение надо еще поискать, мозг включается на максимальную мощность. Проверьте сами! Решите вроде бы простую на первый взгляд, но не такую уж и легкую задачку. Справиться с ней поможет знание математики.

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Не переворачивайте карточку, пока не решите задачку.

Маме и дочери на двоих 28 лет. Мама старше дочери на 22 года. Сколько лет дочери?
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Дочери 3 года. Маме - 25. Женщине было 22, когда она родила. Решается задача через уравнение, где х - возраст ребенка: х+(х+22)=28, х=3

И не только задачки

Важно помнить, что решение задачек для мозга следует сочетать со здоровым образом жизни, включая правильное питание, физическую активность, достаточный сон и социальное взаимодействие (не отказывайтесь от общения с приятными людьми и интересного времяпрепровождения).

Комплексный подход к поддержанию умственного здоровья может помочь снизить риск развития деменции и сохранить когнитивные функции на более высоком уровне на протяжении жизни.

Автор текста:Анна Майская
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