Тренировка мозга: эту задачку решат только люди с высоким IQ

Регулярная тренировка мозга способствует формированию новых нейронных связей, улучшению памяти, внимания, логического мышления и концентрации. Например, решение математических задачек помогает заметно замедлить процесс когнитивного старения и развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
А еще задачки для мозга могут быть увлекательными и интересными, что поднимает настроение и снижает стресс, развивает творческое мышление и способности к поиску нетрадиционных решений.
Но важно понимать: чем сложнее задания, тем лучше. Когда решение надо еще поискать, мозг включается на максимальную мощность. Проверьте сами! Решите вроде бы простую на первый взгляд, но не такую уж и легкую задачку. Справиться с ней поможет знание математики.
Задачка для ума: ответ не так очевиден
Не переворачивайте карточку, пока не решите задачку.
И не только задачки
Важно помнить, что решение задачек для мозга следует сочетать со здоровым образом жизни, включая правильное питание, физическую активность, достаточный сон и социальное взаимодействие (не отказывайтесь от общения с приятными людьми и интересного времяпрепровождения).
Комплексный подход к поддержанию умственного здоровья может помочь снизить риск развития деменции и сохранить когнитивные функции на более высоком уровне на протяжении жизни.