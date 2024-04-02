Тренировка мозга: эту задачку решат только люди с высоким IQ

Но важно понимать: чем сложнее задания, тем лучше. Когда решение надо еще поискать, мозг включается на максимальную мощность. Проверьте сами! Решите вроде бы простую на первый взгляд, но не такую уж и легкую задачку. Справиться с ней поможет знание математики.