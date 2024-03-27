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Сколько волков видите? Тест покажет, не находитесь ли вы на грани нервного истощения

Попробуйте справиться с простым заданием — сосчитать мордочки волков. Однако время ограничено, на все у вас не больше сорока секунд!

27 марта 20245
Сколько волков видите? Тест покажет, не находитесь ли вы на грани нервного истощения

Тесты-картинки помогают быстро оценить различные показатели: насколько вы можете сконцентрироваться, как обстоят дела с памятью и логикой. Это отличная практика и для тех, кто хочет просто отвлечься от повседневной рутины.

Итак, в этом тесте вам нужно всего лишь внимательно посмотреть на картинку. Задача на первый взгляд проста — найти как можно больше мордочек волков. Вот только чтобы отыскать их все, придется проявить фантазию и заставить мозг поработать. На все у вас максимум 40 секунд!

Важно: не нажимайте на картинку, пока не будете готовы увидеть ответ!

Сколько волков на картинке?

Нажмите

А теперь оцениваем ответ.

  • Если видите больше 8 волков, вам не о чем беспокоиться. Ваш мозг отлично обрабатывает информацию и различает даже неочевидные образы. Вероятно, вы недавно хорошо отдохнули?

  • Если видите от 5 до 7 волков, вы немного устали. Или же вам просто не хватило времени, чтобы пройти тест идеально. В любом случае, постарайтесь лечь спать пораньше — отдых еще никому не навредил.

  • Если видите от 2 до 4 волков, вы сильно устали, ваш организм буквально на грани истощения. Настало время позаботиться о себе, причем немедленно! Может, стоит взять небольшой отпуск, чтобы как следует отдохнуть? Или хотя бы устроить качественный релакс в выходные.

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Автор текста:Софья Хромова
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