Сколько волков видите? Тест покажет, не находитесь ли вы на грани нервного истощения

Итак, в этом тесте вам нужно всего лишь внимательно посмотреть на картинку. Задача на первый взгляд проста — найти как можно больше мордочек волков. Вот только чтобы отыскать их все, придется проявить фантазию и заставить мозг поработать. На все у вас максимум 40 секунд!