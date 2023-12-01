Минутный тест «Хозяин бала» безошибочно покажет, что для вас главное в жизни

Каждый человек хочется добиться баланса в жизни: чтобы на работе был успех, дома — любовь и гармония, плюс еще оставалось время на хобби и саморазвитие. Но найти ту самую золотую середину, чтобы успевать все, довольно сложно. Тем более что у каждого из нас есть свои жизненные приоритеты, которым мы уделяем больше внимания.
Общество часто твердит: «Ты должен уделять время больше этому, а вот это оставить в покое». Давление заставляет человека путаться, совершать ошибки. Как же понять, чего вы на самом деле хотите от жизни? Разобраться в этом поможет простой тест, который называется «Хозяин бала».
Представьте, что вам поручили организовать бал. Это крайне важное событие, соберутся разные гости, всем потребуется ваше внимание. На празднике будут только самые важные люди города — и все придут именно к вам!
Итак, настал торжественный час. Вы открываете дверь и видите, что одновременно пришли сразу несколько персон:
священник;
банкир;
глава крупной корпорации;
ученый-исследователь;
незаменимый работник на заводе;
художник;
человек, живущий на пособие;
известная певица;
мэр;
ваша мама.
Вам надо поприветствовать гостей. Ответьте только на два вопроса. Кому вы первому подадите руку? А второму?
Не думайте о том, кому выгоднее подать руку. Руководствуйтесь только собственными желаниями.
А теперь результаты! Человек, которому вы первому подали руку, говорит о вашем главном жизненном приоритете. Второй человек — о второстепенном.
Священник — духовность и саморазвитие.
Банкир — финансы.
Глава крупной корпорации — карьера.
Ученый-исследователь — знания.
Незаменимый работник на заводе — трудолюбие.
Художник — творчество.
Человек, живущий на пособие — лень, поиск легких путей.
Известная певица — общественное признание, желание прославиться.
Мэр — власть.
Ваша мама — семья и дети.
Вы можете расположить всех гостей в порядке убывания: от первого человека, которому вы подали руку, до последнего. Это поможет понять, чего вы хотите от жизни и на что стоит сделать больший упор,
Пройдите и другие психологические тесты
«Птичий тест» поможет понять, что ваш брак находится на грани краха
Тест на уровень стресса: узнайте, не пора ли вам пересмотреть свою жизнь
5 языков любви: ответьте на вопросы онлайн-теста и узнайте, на каком говорите вы
Кто вы — ковбой, фея, рыцарь или ангел? Пройдите тест из двух вопросов
Минутный тест-картинка: подсознание подскажет, чем закончится ваш роман