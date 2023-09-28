Эти 6 привычек есть только у людей, которые знают себе цену

Когда вы в последний раз покупали себе что-то просто так? Не потому, что заслужили, а потому, что хочется. Не нужно постоянно тратиться на дорогие подарки родственникам, коллегам и даже детям. Балуйте других, но не забывайте баловать себя! Экономя на своих желаниях, вы даете психике понять, что она стоит на последнем месте в списке приоритетов.