4 признака, что для вас прикосновения важнее подарков и слов о любви

Как рассказал психолог Валерий Гут, для младенца ласковые поглаживания и объятия взрослого становятся своего рода подтверждением того, что он живой, существует. Эксперименты над обезьянами, которые проводил американский психолог Гарри Харлоу, доказали важность тактильного контакта для полноценного развития ребенка.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
«Мы все рождаемся кинестетиками. Через прикосновение и тепло матери мы понимаем, что мир безопасен. Со временем наше окружение „переучивает“ нас в аудиалов и визуалов. Родители, а потом и учителя постоянно переводят наше внимание на картинки и звуки: „Посмотри, какая красивая птичка“, „Слушай, что говорит учитель“, „Посмотрите на доску“».
Но есть люди, для которых тяга к тактильности, несмотря ни на что, остается на всю жизнь, им очень тяжело без прикосновений.
Кто такие тактильные люди
Тактильные люди познают мир через ощущения. Они особенно чувствительны к физическим контактам и обмениваются ими для передачи и восприятия эмоций.
Как понять, что вы именно такой человек? Психолог назвал четыре признака тактильных людей.
1. Любят обниматься и целоваться при встрече
Тактильные люди стремятся сесть или подойти ближе к собеседнику, прикоснуться к нему во время разговора — похлопать по спине, взять под локоть на прогулке.
Они обнимаются и целуются каждый раз при встрече, а также чтобы выразить свою радость, любовь, дружелюбие или просто утешить.
2. Предпочитают комфорт красоте
Таким людям важно удобство, а не красота, поэтому они тщательно выбирают мебель, одежду и все, что их окружает: пробуют на ощупь материалы и прислушиваются к реакции своего тела.
К своему телу они тоже относятся предельно внимательно. Особое удовольствие им доставляют массаж, СПА-процедуры, баня.
3. Любят животных и танцы
Поскольку основной инструмент восприятия кинестетиков — тело, а способ — любое действие и движение, они предпочитают танцы и контактный спорт другим увлечениям.
Также потребность в телесном контакте им помогают «закрывать» уход за домашним питомцем и общение с ним.
4. Их язык любви — прикосновения
Гэри Чепмен в книге «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику» говорит об особой роли прикосновений для тактильных людей в супружеской жизни. Это их единственный способ почувствовать любовь. Когда таких людей целуют, обнимают, держат за руку, их сосуд любви наполняется, они знают, что любимы. Если всего этого нет, у них пропадает уверенность в любви партнера. Иначе говоря, физический контакт для них убедительнее слов, подарков и других способов выражения внимания.
Что такое госпитализм
По словам Валерия Гута, в 20-е годы прошлого столетия ученые выявили, что долгая депривация — отсутствие тактильных контактов с близкими — приводит к драматическим последствиям. Это явление назвали госпитализмом.
«Термин „госпитализм“ ввел психоаналитик Рене Шпиц в 1945 году, чтобы описать одно из состояний детей, которое он наблюдал в приютах. Оказалось, что главная причина развития этого синдрома вовсе не в условиях содержания, как полагали раньше, а в нехватке тесных контактов, общения с близкими. Со временем термин начали применять и к взрослым. У них госпитализм проявляется в период длительного пребывания в больнице, вдали от дома и семьи», — объяснил психолог.
«Обнимашки» полезны
На самом деле тактильность важна для каждого человека, а не только для кинестетиков. Как показали разные исследования, люди, для которых норма — держаться за руки или часто обниматься, реже страдают от болезней сердца и сосудов. О таком лечебном эффекте прикосновений и объятий ранее рассказывала также врач-кардиолог Ольга Бокерия, призывая найти хотя бы 5-10 минут в течение дня, чтобы прикоснуться к тем, кто вам дорог. А недавно ученые Мичиганского государственного университета выяснили, что гормон окситоцин (он вырабатывается в организме при объятиях) способен не только защищать от болезней сердца, но и помогать уже больному восстанавливать поврежденные клетки миокарда.
А еще объятия, по словам Валерия Гута, помогают:
облегчать боль;
расслаблять мышцы;
эффективнее бороться с депрессией;
укреплять иммунитет.
Поэтому обнимайтесь на здоровье и как можно чаще.
«Одна из самых важных ролей кинестетической модальности в том, чтобы человек не терял связи с самим собой. Когда мы можем сосредоточиться на своих ощущениях, мы лучше понимаем себя: что нам нравится, что мы испытываем в разные моменты жизни. В эпоху соцсетей и YouTube, когда люди часами просматривают бесконечные картинки и ролики, это качество особенно важно развивать», — советует психолог.