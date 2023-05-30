4 признака, что для вас прикосновения важнее подарков и слов о любви

На самом деле тактильность важна для каждого человека, а не только для кинестетиков. Как показали разные исследования, люди, для которых норма — держаться за руки или часто обниматься, реже страдают от болезней сердца и сосудов. О таком лечебном эффекте прикосновений и объятий ранее рассказывала также врач-кардиолог Ольга Бокерия, призывая найти хотя бы 5-10 минут в течение дня, чтобы прикоснуться к тем, кто вам дорог. А недавно ученые Мичиганского государственного университета выяснили, что гормон окситоцин (он вырабатывается в организме при объятиях) способен не только защищать от болезней сердца, но и помогать уже больному восстанавливать поврежденные клетки миокарда.