Эти 10 особенностей есть только у людей, которые знают себе цену. Проверьте себя по шкале Лабковского

Вы выглядите так, как хотите. Носите то, что нравится, ваш стиль отражает только ваши вкусы, а не чужие.

Вы считаетесь с собственным комфортом. Если вам неудобно, неприятно или неуютно, вы так и скажете, а не будете терпеть.

Вы не пытаетесь никому угодить, не ставите свои интересы ниже чужих.

Вы позволяете другим людям не любить вас и даже не симпатизировать. Вы не сражаетесь за чужое внимание, тем более в ущерб себе.

Вы живете так, как вам нравится: выбираете ту работу, которую хотите, партнера, который делает вас счастливым.

Вы ничем не жертвуете во имя дружбы, репутации, отношений, работы. Ваша жизнь должна приносить удовольствие, а не быть постоянным источником боли, компромиссов и ссор.

Вы не считаете нужным оправдываться. Например, если вы опоздали, то просто попросите прощения.

Вы не боитесь вины и стыда. Вы открыты миру и не думаете, что в этом может быть что-то постыдное. Чужую критику не принимаете близко к сердцу, исключительно как дружеский совет.

Вы заботитесь о себе: ложитесь спать вовремя, уходите с плохих спектаклей, не работаете до состояния полного опустошения.