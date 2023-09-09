Эти 10 особенностей есть только у людей, которые знают себе цену. Проверьте себя по шкале Лабковского

Психологи уже давно твердят: чтобы чувствовать себя счастливым человеком, нужно любить и ценить себя. Тогда у вас получится построить карьеру мечты, наладить отношения в семье, найти человека, который тоже будет вас любить и ценить.
Но чтобы все жизненные цели стали реальностью, надо начинать с самого главного — с себя. Психолог Михаил Лабковский объяснил, какая она, здоровая любовь к себе.
Люди, которые уважают свою личность, живут по следующим правилам:
Вы выглядите так, как хотите. Носите то, что нравится, ваш стиль отражает только ваши вкусы, а не чужие.
Вы считаетесь с собственным комфортом. Если вам неудобно, неприятно или неуютно, вы так и скажете, а не будете терпеть.
Вы не пытаетесь никому угодить, не ставите свои интересы ниже чужих.
Вы позволяете другим людям не любить вас и даже не симпатизировать. Вы не сражаетесь за чужое внимание, тем более в ущерб себе.
Вы живете так, как вам нравится: выбираете ту работу, которую хотите, партнера, который делает вас счастливым.
Вы ничем не жертвуете во имя дружбы, репутации, отношений, работы. Ваша жизнь должна приносить удовольствие, а не быть постоянным источником боли, компромиссов и ссор.
Вы не считаете нужным оправдываться. Например, если вы опоздали, то просто попросите прощения.
Вы не боитесь вины и стыда. Вы открыты миру и не думаете, что в этом может быть что-то постыдное. Чужую критику не принимаете близко к сердцу, исключительно как дружеский совет.
Вы заботитесь о себе: ложитесь спать вовремя, уходите с плохих спектаклей, не работаете до состояния полного опустошения.
Вы ставите перед собой реалистичные цели, чувствуете, что вам всего достаточно. Вы достаточно работаете, достаточно дружите, достаточно весите. Живете в моменте, а не амбициями.
Лабковский подчеркивает: высокая самооценка бьет все, ее можно смело считать одним из признаков здоровой психики. А вот низкую самооценку можно сравнить со сломанной ногой: она приносит боль и неудобства, замедляет ваш путь к назначенной цели.
Кстати
Бывает, что человек своими руками уничтожает собственную самооценку, гнобит себя и унижает. Как такое поведение вредит ментальному здоровью и как научиться жить по другим правилам, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Иногда проблемы с самооценкой могут быть симптомом перенесенной болезни. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.